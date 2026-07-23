Mec Show 2026 reúne empresários e lideranças em almoço em Vitória

Empresários, lideranças e representantes do setor industrial estiveram reunidos nesta terça-feira (21), no Grand Cave, na Mata da Praia, para um almoço de apresentação da Mec Show 2026. O encontro marcou a apresentação das novidades da 19ª edição da feira, que acontece de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, simultaneamente à ES Oil & Gas Energy.
Consolidada como um dos principais encontros da indústria brasileira, a Mec Show reunirá 330 marcas expositoras e tem a expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios. Entre os destaques da programação estão a Jornada VIP do Comprador, o Hack27 e a Ilha de Inovação, além de mais de 50 especialistas que participarão de debates sobre inteligência artificial, automação, energia, inovação e os rumos da indústria.
Em Santa Teresa
Poesia em cena no FECSTA
A programação da Feirinha Literária do FECSTA 9 – Cinemangiare: Imagem e Sabor também reserva espaço para a poesia. No sábado (25), às 15h30, acontece um recital com declamação aberta na pracinha ao lado do Bar Elite, em Santa Teresa. A proposta é reunir amantes da literatura para compartilhar poemas autorais ou de escritores consagrados, em um encontro que celebra a palavra, a sensibilidade e a diversidade de vozes. A participação é gratuita e aberta ao público.
Esporte
Nova exposição
Arte no Parque Casa do Governador
Decoração
Coloque na agenda!
Vem aí o McDia Feliz
O Grupo Correia, franquia responsável pela operação de unidades do McDonald’s no Espírito Santo, se prepara para mais uma edição do McDia Feliz. Este ano, a campanha acontece no dia 22 de agosto e a renda arrecadada com a venda do Big Mac (descontados os impostos) será destinada a projetos educacionais, coordenados pelo Instituto Ayrton Senna, e a ações de combate ao câncer infantojuvenil, apoiadas pela Casa Ronald McDonald Brasil em todo o país. No Espírito Santo, a campanha beneficiará a Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil). Salve esta data!
Aniversário
Feijoada da MUG
Pode anotar na agenda: a feijoada mais saborosa do carnaval capixaba já tem data marcada! A 24ª Feijoada da MUG será realizada no dia 9 de agosto, a partir das 12h, na quadra da escola, na Glória, em Vila Velha.
Festival da Cachaça
São Roque do Canaã se prepara para viver mais um capítulo histórico. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a cidade promove a segunda edição do Festival da Cachaça com um desafio à própria marca: servir a Maior Caipirinha do Brasil, agora com 1.500 litros. Após os 1.300 litros de 2025, o município volta a apostar no feito que já se tornou símbolo da festa.
Festival
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