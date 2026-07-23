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Renata Rasseli

Mec Show 2026 reúne empresários e lideranças em almoço em Vitória

O encontro marcou a apresentação das novidades da 19ª edição da feira, que acontece de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, simultaneamente à ES Oil & Gas Energy

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

23 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marcos Milaneze e Luiz Alberto de Souza Carvalho
O diretor da Mec Show Marcos Milaneze e o presidente do Sindfer Luiz Alberto de Souza Carvalho: almoço de lançamento da 19ª edição da feira.  Rodrigo Gavini

Empresários, lideranças e representantes do setor industrial estiveram reunidos nesta terça-feira (21), no Grand Cave, na Mata da Praia, para um almoço de apresentação da Mec Show 2026. O encontro marcou a apresentação das novidades da 19ª edição da feira, que acontece de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, simultaneamente à ES Oil & Gas Energy.


Consolidada como um dos principais encontros da indústria brasileira, a Mec Show reunirá 330 marcas expositoras e tem a expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios. Entre os destaques da programação estão a Jornada VIP do Comprador, o Hack27 e a Ilha de Inovação, além de mais de 50 especialistas que participarão de debates sobre inteligência artificial, automação, energia, inovação e os rumos da indústria.

Em Santa Teresa

Poesia em cena no FECSTA

A programação da Feirinha Literária do FECSTA 9 – Cinemangiare: Imagem e Sabor também reserva espaço para a poesia. No sábado (25), às 15h30, acontece um recital com declamação aberta na pracinha ao lado do Bar Elite, em Santa Teresa. A proposta é reunir amantes da literatura para compartilhar poemas autorais ou de escritores consagrados, em um encontro que celebra a palavra, a sensibilidade e a diversidade de vozes. A participação é gratuita e aberta ao público.

Esporte

Renata França e Kátia Valiat
Renata França e Kátia Valiat: nos preparativos para o Track&Field Open Beach Tennis Vitória, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, na Curva da Jurema.  Divulgação

Nova exposição

Arte no Parque Casa do Governador

E se um fogão cantasse e as cores tivessem sabor? Essa é a provocação de IMAGINALIVRE!, nova exposição do coletivo carioca OPAVIVARÁ!, que será aberta ao público no dia 1º de agosto, na Galeria Gabinete, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Produzida pelo Museu Vale, a mostra gratuita ocupa até dezembro três espaços da Grande Vitória — a própria Galeria Gabinete e os parques Botânico Vale e Costeiro Vale, em Vitória — transformando a visita em uma experiência coletiva, sensorial e lúdica. Com instalações interativas e obras que convidam o público a brincar, experimentar e participar, a exposição rompe com a ideia de que a arte existe apenas para ser contemplada, estimulando a imaginação e a criação de novas formas de interação entre pessoas, espaços e objetos. 

Decoração

Priscila Maciel e Denise Póvoa
A arquiteta Priscila Maciel recebeu Denise Póvoa durante a visita do grupo master da Rede Mulheres de Negócios à CASACOR Espírito Santo 2026. O encontro reuniu empresárias convidadas para conhecer o ambiente "Entre Pensamentos e Sonhos", assinado pela profissional.  Divulgação

Coloque na agenda!

Vem aí o McDia Feliz 

O Grupo Correia, franquia responsável pela operação de unidades do McDonald’s no Espírito Santo, se prepara para mais uma edição do McDia Feliz. Este ano, a campanha acontece no dia 22 de agosto e a renda arrecadada com a venda do Big Mac (descontados os impostos) será destinada a projetos educacionais, coordenados pelo Instituto Ayrton Senna, e a ações de combate ao câncer infantojuvenil, apoiadas pela Casa Ronald McDonald Brasil em todo o país. No Espírito Santo, a campanha beneficiará a Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil). Salve esta data!

Aniversário

Rafael Brum, Diretor Técnico Hospital Vitória Apart, e Rochele Viana , Superintendente do Hospital Vitória
O Hospital Vitória Apart celebra 25 anos neste mês de julho. Para marcar a data, médicos e colaboradores participaram, nesta terça-feira (21), de um momento de confraternização no hospital, em uma celebração marcada pela valorização das histórias que fazem parte da instituição. Eleito por sete anos consecutivos o melhor hospital do Espírito Santo no ranking da revista americana Newsweek, o Vitória Apart se consolidou como referência em saúde no Estado, com uma trajetória marcada por cuidado, inovação e excelência. Na foto: Rafael Brum, Diretor Técnico Hospital Vitória Apart, e Rochele Viana, superintendente do Hospital Vitória Apart. Divulgação

Feijoada da MUG


Pode anotar na agenda: a feijoada mais saborosa do carnaval capixaba já tem data marcada! A 24ª Feijoada da MUG será realizada no dia 9 de agosto, a partir das 12h, na quadra da escola, na Glória, em Vila Velha.


Festival da Cachaça


São Roque do Canaã se prepara para viver mais um capítulo histórico. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a cidade promove a segunda edição do Festival da Cachaça com um desafio à própria marca: servir a Maior Caipirinha do Brasil, agora com 1.500 litros. Após os 1.300 litros de 2025, o município volta a apostar no feito que já se tornou símbolo da festa. 

Festival

A rapper Ebony, atração principal do Festival Turmalina, entre os produtores do evento Elza Medeiros e Julio Cesar Pires na estreia do festival que aconteceu no último sábado (18), no Cais das Artes.
A rapper Ebony, atração principal do Festival Turmalina, entre os produtores do evento Elza Medeiros e Julio Cesar Pires na estreia do festival que aconteceu no último sábado (18), no Cais das Artes. Lupa.Ag Realtime

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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