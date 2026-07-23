Mec Show 2026 reúne empresários e lideranças em almoço em Vitória

Empresários, lideranças e representantes do setor industrial estiveram reunidos nesta terça-feira (21), no Grand Cave, na Mata da Praia, para um almoço de apresentação da Mec Show 2026. O encontro marcou a apresentação das novidades da 19ª edição da feira, que acontece de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, simultaneamente à ES Oil & Gas Energy.



Consolidada como um dos principais encontros da indústria brasileira, a Mec Show reunirá 330 marcas expositoras e tem a expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios. Entre os destaques da programação estão a Jornada VIP do Comprador, o Hack27 e a Ilha de Inovação, além de mais de 50 especialistas que participarão de debates sobre inteligência artificial, automação, energia, inovação e os rumos da indústria.