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Opinião da Gazeta

Cheiro de esgoto no mar de Manguinhos: população precisa saber o que está acontecendo

A balneabilidade das praias é um ponto inegociável de qualidade de vida para quem vive nas proximidades delas

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 05:00

Públicado em 

23 jul 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos
Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos Leitor | A Gazeta

A percepção da população sobre a qualidade das águas nas praias, além de não poder ser ignorada, é indicativo de uma urgência ambiental para as autoridades. São banhistas e frequentadores as primeiras testemunhas de possíveis problemas, como o escurecimento e o mau cheiro da água. 


A denúncia mais recente feita por moradores de Manguinhos, na Serra, é um desses casos. "A água está fedendo a podre. Tem muita espuma e cheiro de esgoto", reclamou um morador em um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece a região da Chaleirinha, um dos locais mais procurados para banho em Manguinhos. A água fétida estaria chegando ao local pelo córrego Maringá.


A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (Semma) foi procurada pela reportagem e informou que enviou equipes ao local para análise técnica que vai apurar se há descarte irregular de esgoto.


Na página em que é possível checar a balneabilidade das praias da Serra, o ponto 15, relativo ao Córrego Maringá, está clássificado como impróprio desde o dia 5 de junho. A próxima atualização do boletim será divulgada nesta sexta-feira (24).


No caso de Manguinhos, a prefeitura e a Ambiental Serra, concessionária criada a partir de uma parceria público-privada firmada em 2015 por Aegea Saneamento e Cesan, precisam apurar o caso para que a população entenda o que está causando o mau cheiro. E adotar as devidas providências, com total transparência.


A balneabilidade das praias é um ponto inegociável de qualidade de vida para quem vive nas proximidades delas. É saúde pública, o que exige todo o empenho do poder público. Praias urbanas, para serem limpas, dependem de saneamento para a segurança dos banhistas. Do contrário, toda ação será apenas paliativa.

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