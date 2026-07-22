Moradores denunciam água com cheiro de esgoto em praia de Manguinhos

Moradores de Manguinhos, na Serra, estão preocupados com a presença de água escura, com espuma e forte cheiro de esgoto que deságua na região da Chaleirinha, na praia do balneário. A água chega ao local por meio do córrego Maringá e, segundo relatos, a situação teria se agravado nos últimos dias.





Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador mostra a água escura e reclama do mau cheiro. "A água está fedendo a podre. Tem muita espuma e cheiro de esgoto", afirma.





Procurada pela reportagem nesta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (Semma) informou que enviou equipes ao local para verificar as condições relatadas e apurar uma possível ocorrência de descarte irregular de esgoto. A origem da alteração na água ainda está sendo analisada tecnicamente.