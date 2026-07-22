Moradores denunciam água com cheiro de esgoto em praia de Manguinhos

Moradores de Manguinhos, na Serra, estão preocupados com a presença de água escura, com espuma e forte cheiro de esgoto que deságua na região da Chaleirinha, na praia do balneário. A água chega ao local por meio do córrego Maringá e, segundo relatos, a situação teria se agravado nos últimos dias.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador mostra a água escura e reclama do mau cheiro. "A água está fedendo a podre. Tem muita espuma e cheiro de esgoto", afirma.
Procurada pela reportagem nesta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (Semma) informou que enviou equipes ao local para verificar as condições relatadas e apurar uma possível ocorrência de descarte irregular de esgoto. A origem da alteração na água ainda está sendo analisada tecnicamente.
Segundo a secretaria, em períodos de chuva pode ocorrer o carreamento e a movimentação de sedimentos nos cursos d'água, alterando temporariamente a coloração e o aspecto da água. Conforme a pasta, esse fenômeno pode causar a impressão de aumento da presença de esgoto.
A Semma informou ainda que a balneabilidade das praias do município é monitorada semanalmente e que, no momento, a Praia de Manguinhos está classificada como própria para banho. A próxima atualização do boletim será divulgada na sexta-feira (24).