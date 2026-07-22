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Na Serra

Moradores denunciam água com cheiro de esgoto em praia de Manguinhos

Água escura e com espuma chega à região da Chaleirinha, em Manguinhos; prefeitura enviou equipes para apurar a ocorrência

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 07:40

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

22 jul 2026 às 07:40

Moradores de Manguinhos, na Serra, estão preocupados com a presença de água escura, com espuma e forte cheiro de esgoto que deságua na região da Chaleirinha, na praia do balneário. A água chega ao local por meio do córrego Maringá e, segundo relatos, a situação teria se agravado nos últimos dias.


Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador mostra a água escura e reclama do mau cheiro. "A água está fedendo a podre. Tem muita espuma e cheiro de esgoto", afirma.


Procurada pela reportagem nesta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (Semma) informou que enviou equipes ao local para verificar as condições relatadas e apurar uma possível ocorrência de descarte irregular de esgoto. A origem da alteração na água ainda está sendo analisada tecnicamente.

Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos
Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos Leitor | A Gazeta

Segundo a secretaria, em períodos de chuva pode ocorrer o carreamento e a movimentação de sedimentos nos cursos d'água, alterando temporariamente a coloração e o aspecto da água. Conforme a pasta, esse fenômeno pode causar a impressão de aumento da presença de esgoto.


A Semma informou ainda que a balneabilidade das praias do município é monitorada semanalmente e que, no momento, a Praia de Manguinhos está classificada como própria para banho. A próxima atualização do boletim será divulgada na sexta-feira (24).

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