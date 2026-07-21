Super El Niño deve intensificar calor e agravar alerta hídrico no ES

O Super El Niño deve intensificar o calor e agravar a estiagem no Espírito Santo nos próximos meses. A previsão consta no primeiro boletim do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño), divulgado nesta terça-feira (21).





Segundo o boletim, há alta confiabilidade de que as temperaturas fiquem acima da média em todo o Espírito Santo entre julho e setembro. O aquecimento ocorre em um momento em que todas as estações hidrológicas monitoradas já registram vazões abaixo das médias históricas para o período.





Para as chuvas, no entanto, ainda não há uma tendência definida. Os modelos apresentaram resultados divergentes e não permitem apontar se os volumes ficarão acima, dentro ou abaixo da média histórica no trimestre.





As análises também confirmam que o El Niño está estabelecido e deverá se intensificar durante o segundo semestre. A probabilidade do fenômeno atingir a categoria muito forte entre a primavera e o início do verão no Hemisfério Sul subiu para 81%, com pico previsto entre outubro e dezembro.





O índice que acompanha a temperatura das águas do Oceano Pacífico passou de aproximadamente 0,7 °C acima da referência, em junho, para 1,2 °C em julho. A previsão é de que o aquecimento continue durante o inverno e favoreça a consolidação de um evento de intensidade forte a muito forte.





No Espírito Santo, os impactos ainda estão em fase inicial, mas devem ficar mais evidentes a partir da segunda quinzena de agosto, principalmente durante setembro e outubro. Os dados apontam que o fenômeno pode permanecer durante o verão e se estender até o trimestre entre fevereiro e abril de 2027.