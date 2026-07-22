Vereador de Vitória condenado por estupro está com tornozeleira eletrônica

Condenado por estupro de uma criança, o vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), já está sob monitoramento de tornozeleira eletrônica.





O vereador recebeu intimação de um oficial de justiça para uso do equipamento na manhã desta terça-feira (21), após decisão do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória. Em seguida, acionou seu advogado e foi até a Central de Monitoramento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) para colocar o aparelho.





Na segunda-feira (20), Baiano do Salão registrou pedido de afastamento das atividades legislativas por dez dias por motivos de saúde. Na Câmara Municipal de Vitória, ele enfrenta processo que pode cassar seu mandato devido à condenação pelo crime.





Em nota, o vereador diz que pediu afastamento da Câmara em razão do "agravamento do estado de saúde, decorrente do intenso desgaste emocional provocado pelos recentes acontecimentos".





O uso da tornozeleira foi determinado em sentença que condenou o parlamentar a 31 anos, seis meses e 20 dias de prisão por lesão corporal e estupro de um criança de 5 anos.





O advogado Valmir Franca Viana, que representa o vereador, informou ter tomado ciência da sentença nesta terça-feira (21), data também que entrou com recurso na 10ª Vara Criminal de Vitória com pedido de suspensão do uso da tornozeleira eletrônica.





Disse também que entrou com apelação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) com pedido de habeas corpus.