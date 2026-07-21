Vereador de Vitória condenado por estupro pede afastamento por motivos de saúde

O vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), registrou pedido de afastamento das atividades legislativas pelo período de dez dias. Em documento encaminhado à Câmara de Vereadores, o parlamentar, condenado por estuprar uma criança, informa que a licença acontece por questões de saúde.





Conforme informações apuradas pela reportagem junto à Câmara, o requerimento de afastamento apresentado por Baiano do Salão foi lido na sessão plenária da segunda-feira (20). A informação também é confirmado em nota assinada pelo próprio parlamentar, obtida por A Gazeta nesta terça (21).





“Em razão do agravamento do meu estado de saúde, decorrente do intenso desgaste emocional provocados pelos recentes acontecimentos, comunico o meu afastamento temporário das atividades parlamentares", afirma, no documento.





Em outro trecho da nota, Baiano do Salão diz estar enfrentando um período de “profundo sofrimento” para ele, seus amigos e familiares. “Mantenho a serenidade e a convicção de que a verdade prevalecerá”, frisa o parlamentar.