AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Licença

Vereador de Vitória condenado por estupro pede afastamento por motivos de saúde

Baiano do Salão (Podemos), que enfrenta pedido de cassação na Câmara, alega “intenso desgaste emocional”

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 18:13

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 jul 2026 às 18:13
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Vereador de Vitória, Baiano do Salão (Podemos) foi condenado a mais de 30 anos de prisão por estupro de uma criança de 5 anos Instagram/@baianodosalao.vereador

O vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), registrou pedido de afastamento das atividades legislativas pelo período de dez dias. Em documento encaminhado à Câmara de Vereadores, o parlamentar, condenado por estuprar uma criança, informa que a licença acontece por questões de saúde.


Conforme informações apuradas pela reportagem junto à Câmara, o requerimento de afastamento apresentado por Baiano do Salão foi lido na sessão plenária da segunda-feira (20). A informação também é confirmado em nota assinada pelo próprio parlamentar, obtida por A Gazeta nesta terça (21).


“Em razão do agravamento do meu estado de saúde, decorrente do intenso desgaste emocional provocados pelos recentes acontecimentos, comunico o meu afastamento temporário das atividades parlamentares", afirma, no documento. 


Em outro trecho da nota, Baiano do Salão diz estar enfrentando um período de “profundo sofrimento” para ele, seus amigos e familiares. “Mantenho a serenidade e a convicção de que a verdade prevalecerá”, frisa o parlamentar.

Processo de cassação 

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Vitória aprovou a instauração do processo político-administrativo que pode cassar o mandato de Baiano do Salão (Podemos), na mesma sessão em que seu pedido de afastamento foi lido em plenário. A aprovação do procedimento contou com 18 votos favoráveis. 


A representação contra o parlamentar por suposta violação de conduta ética e quebra de decoro parlamentar se deu a partir de denúncia feita pelo presidente da Casa, Anderson Goggi (Republicanos). Segundo o documento, encaminhado à Corregedoria, os atos violentos são “incompatíveis com a dignidade da Câmara e com o exercício do mandato parlamentar”.


O vereador foi sentenciado a 31 anos e seis meses de prisão pelos crimes de estupro e lesão corporal contra uma vítima de 5 anos. Como revelou a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, os abusos e agressões contra a criança ocorreram ao longo de um período de quatro meses, no ano de 2020.


Apesar da condenação, a Justiça permitiu que o vereador recorra em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão judicial também não determinou o afastamento do cargo de Baiano do Salão, que se elegeu em 2024, com 2.171 votos. 

Leia mais sobre o caso: 

Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Câmara de Vitória abre processo que pode cassar vereador condenado por estupro de criança

Condenado por estupro de criança: Câmara acelera análise de cassação de vereador de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Câmara de Vereadores Câmara Minicipal de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 receitas de cremes e caldos para um jantar saboroso e reconfortante
Imagem de destaque
Trabalho no feriado: o que muda para farmácias, supermercados, comércio e outros setores afetados por nova regra em vigor
Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)
Super El Niño deve intensificar calor e agravar alerta hídrico no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados