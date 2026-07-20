Câmara de Vitória abre processo que pode cassar vereador condenado por estupro de criança

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Vitória aprovou a instauração do processo político-administrativo que pode cassar o mandato do vereador Orlando Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), condenado por estuprar uma criança. A votação ocorreu em sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (20) e contou com 18 votos favoráveis.





A representação contra o parlamentar por suposta violação de conduta ética e quebra de decoro parlamentar se deu a partir de denúncia feita pelo presidente da Casa, Anderson Goggi (Republicanos). Segundo o documento, encaminhado à Corregedoria, os atos violentos são “incompatíveis com a dignidade da Câmara e com o exercício do mandato parlamentar”.





O vereador foi sentenciado a 31 anos e seis meses de prisão pelos crimes de estupro e lesão corporal contra uma vítima de 5 anos. Como revelou a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, os abusos e agressões contra a criança ocorreram ao longo de um período de quatro meses, no ano de 2020.





Apesar da condenação, a Justiça permitiu que o vereador recorra em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. O parlamentar também não foi afastado da função legislativa, para a qual se elegeu em 2024, com 2.171 votos.





Veja como votaram os vereadores para a instauração do processo:





Aloísio Varejão (PSB): sim

Ana Paula Rocha (Psol): sim

André Brandino (Podemos): sim

Armandinho Fontoura (PL): sim

Aylton Dadalto (Republicanos): sim

Bruno Malias (PSB): sim

Camillo Neves (PP): sim

Dalto Neves (Solidariedade): sim

Dárcio Bracarense (PL): sim

Davi Esmael (Republicanos): sim

João Flávio (MDB): sim

Karla Coser (PT): sim

Luiz Emanuel (Republicanos): sim

Luiz Paulo Amorim (PV): sim

Mara Maroca (PP): sim

Mauricio Leite (PRD): sim

Pedro Trés (PSB): sim

Professor Jocelino (PT): sim





Goggi (denunciante), Leonardo Monjardim (Novo) (corregedor-geral da Câmara) e Baiano do Salão (denunciado) não votaram, conforme determina o regimento da Casa.