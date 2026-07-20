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Eleições 2026

Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço

Legenda oficializou apoios e lançou candidaturas nesta segunda

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 20:49

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 jul 2026 às 20:49
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Convenção partidária do Podemos definiu os candidatos que receberão apoio nas Eleições 2026 Tiago Alencar

O Podemos oficializou, na noite desta segunda-feira (20), sua entrada na disputa pela vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo Ferraço (MDB). Durante a convenção estadual do partido, realizada em Vitória, a legenda apresentou quatro nomes que poderão integrar a composição majoritária da base governista nas eleições de 2026.


No evento, foi aprovada a eventual indicação do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus; do jornalista Philipe Lemos; da ex-vice-prefeita de Vitória Capitã Stefane; e do vereador Renzo Mendes. Vale destacar, no entanto, que parte desses nomes também integra as chapas proporcionais da legenda para os cargos de deputados estadual e federal nas eleições deste ano.


A definição, porém, não significa que o partido reivindique um nome específico. A lista será levada para a mesa de negociações da base aliada, que ainda discutirá a composição da chapa.


Além de confirmar as candidaturas nas chapas proporcionais, o Podemos oficializou apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Estado e às candidaturas de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) ao Senado.


Durante o evento, o presidente estadual da legenda, deputado federal Gilson Daniel, destacou que a escolha do vice deverá fortalecer o projeto político do grupo para as eleições deste ano.

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Escolha será coletiva

A indicação do vice ainda depende de negociação entre os partidos que integram a base do governo. No início do mês, Ricardo Ferraço afirmou que a decisão será construída em conjunto com os aliados e não será uma escolha individual. Segundo o governador, todos os partidos serão ouvidos antes da definição da chapa.


O Podemos é mais uma legenda a apresentar sugestões para a vaga de vice. Antes da convenção, outros partidos aliados já haviam colocado nomes à disposição para a composição da chapa.


O PDT foi o primeiro a defender o nome do ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal.

Já a federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), também passou a disputar a indicação. Pelo PP, foram apresentados os nomes do deputado federal Amaro Neto, da capitã Andressa, do vereador de Vitória Camilo Neves e do empresário Rodolfo Mai


Pelo União Brasil, surgiram os nomes do deputado federal Messias Donato, da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto e da servidora Joelma Costalonga, defendida pelo presidente estadual da legenda, deputado Marcelo Santos.


A expectativa é que a definição da vaga de vice ocorra até o encerramento do período das convenções partidárias, em 5 de agosto. Até lá, os partidos da base devem intensificar as negociações em torno da composição da chapa que buscará a reeleição de Ricardo Ferraço.

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