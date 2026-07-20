Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço

O Podemos oficializou, na noite desta segunda-feira (20), sua entrada na disputa pela vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo Ferraço (MDB). Durante a convenção estadual do partido, realizada em Vitória, a legenda apresentou quatro nomes que poderão integrar a composição majoritária da base governista nas eleições de 2026.





No evento, foi aprovada a eventual indicação do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus; do jornalista Philipe Lemos; da ex-vice-prefeita de Vitória Capitã Stefane; e do vereador Renzo Mendes. Vale destacar, no entanto, que parte desses nomes também integra as chapas proporcionais da legenda para os cargos de deputados estadual e federal nas eleições deste ano.





A definição, porém, não significa que o partido reivindique um nome específico. A lista será levada para a mesa de negociações da base aliada, que ainda discutirá a composição da chapa.





Além de confirmar as candidaturas nas chapas proporcionais, o Podemos oficializou apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Estado e às candidaturas de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) ao Senado.





Durante o evento, o presidente estadual da legenda, deputado federal Gilson Daniel, destacou que a escolha do vice deverá fortalecer o projeto político do grupo para as eleições deste ano.