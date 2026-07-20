Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço

O Podemos oficializou, na noite desta segunda-feira (20),
sua entrada na disputa pela vaga de vice-governador na chapa encabeçada por
Ricardo Ferraço (MDB). Durante a convenção estadual do partido, realizada em
Vitória, a legenda apresentou quatro nomes que poderão integrar a composição
majoritária da base governista nas eleições de 2026.
No evento, foi aprovada a eventual indicação do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus; do jornalista Philipe Lemos; da ex-vice-prefeita de Vitória Capitã Stefane; e do vereador Renzo Mendes. Vale destacar, no entanto, que parte desses nomes também integra as chapas proporcionais da legenda para os cargos de deputados estadual e federal nas eleições deste ano.
A definição, porém, não significa que o partido reivindique
um nome específico. A lista será levada para a mesa de negociações da base
aliada, que ainda discutirá a composição da chapa.
Além de confirmar as candidaturas nas chapas proporcionais, o Podemos oficializou apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Estado e às candidaturas de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) ao Senado.
Durante o evento, o presidente estadual da legenda, deputado
federal Gilson Daniel, destacou que a escolha do vice deverá fortalecer o
projeto político do grupo para as eleições deste ano.
Escolha será coletiva
A indicação do vice ainda depende de negociação entre os
partidos que integram a base do governo. No início do mês, Ricardo Ferraço afirmou que a decisão será construída em conjunto com os aliados e não será uma
escolha individual. Segundo o governador, todos os partidos serão ouvidos antes
da definição da chapa.
O Podemos é mais uma legenda a apresentar sugestões para a
vaga de vice. Antes da convenção, outros partidos aliados já haviam colocado
nomes à disposição para a composição da chapa.
O PDT foi o primeiro a defender o nome do ex-prefeito da
Serra, Sergio Vidigal.
Já a federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), também passou a disputar a indicação. Pelo PP, foram apresentados os nomes do deputado federal Amaro Neto, da capitã Andressa, do vereador de Vitória Camilo Neves e do empresário Rodolfo Mai.
Pelo União Brasil, surgiram os nomes do deputado federal Messias Donato,
da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto e da servidora Joelma
Costalonga, defendida pelo presidente estadual da legenda, deputado Marcelo
Santos.
A expectativa é que a definição da vaga de vice ocorra até o
encerramento do período das convenções partidárias, em 5 de agosto. Até lá, os
partidos da base devem intensificar as negociações em torno da composição da
chapa que buscará a reeleição de Ricardo Ferraço.