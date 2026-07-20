Rose de Freitas diz que base governista chega unida para disputa ao Senado

Ao comentar o cenário político, Rose diz acreditar que o grupo chega fortalecido para a campanha. "Estivemos com o Renato em todos os momentos, discutindo o que significava a proposta dele como governador e também como senador. Desta vez, não pode acontecer o que houve no passado, de alguém achar que não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com a caminhada política e os compromissos de cada setor e partido."





A ex-senadora também ressalta que decidiu voltar a disputar um mandato após receber incentivos para retornar à vida eleitoral. Segundo ela, a candidatura foi construída ao longo dos últimos meses e tem como objetivo defender um mandato baseado no diálogo com a sociedade.





"Estou atendendo a um chamado. Não foi uma decisão súbita de querer ser senadora, mas um apelo para exercermos um mandato aberto ao debate. Eu não parei de trabalhar e as pessoas manifestavam que sentiam falta dessa atuação."





Rose destaca que pretende levar para a campanha discussões sobre temas como saúde e educação e defendeu que o Senado seja um espaço de diálogo. "A expectativa é conseguirmos levar às ruas o sentimento de que o Senado é um espaço para inclusão, e não para a indiferença. O Estado ainda tem muitos problemas a superar e espero que possamos fazer um bom debate com a sociedade."