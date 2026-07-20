Prazo para pedir voto em trânsito começa nesta segunda (20); veja como fazer

Eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições já podem solicitar o voto em trânsito. O prazo começa nesta segunda-feira (20) e segue até 20 de agosto. O pedido pode ser feito pelo site da Justiça Eleitoral, na opção Autoatendimento Eleitoral, para quem já tem biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.



As Eleições 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Já se houver segundo turno, ele ocorrerá no último domingo do mesmo mês, 25 de outubro.





O voto em trânsito permite que o eleitor vote temporariamente em outro município, desde que a cidade escolhida seja uma capital ou tenha mais de 100 mil eleitores. Quando a transferência ocorre para um município localizado no mesmo Estado do domicílio eleitoral, é possível votar para todos os cargos em disputa. Se o destino estiver em outro Estado, o eleitor poderá votar apenas para presidente da República.