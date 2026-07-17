Calendário eleitoral: as datas mais importantes das Eleições 2026

Em ano de eleições, o dia da votação é, naturalmente, o dia mais importante de todo o processo eleitoral. Mas, para chegar até lá, há uma série de compromissos e regras a serem cumpridos, tanto por candidatos quanto pelo eleitorado. E é por isso que a Justiça Eleitoral estabelece um calendário para marcar tudo o que deve ser realizado antes do 1º turno — e até depois.





Para as eleições gerais deste ano, por exemplo, um marcos que já está valendo desde 4 de julho é o chamado "defeso eleitoral". Desde esse dia, a exatos três meses antes do primeiro turno, estão em vigor restrições para nomeações, exonerações e contratações de servidores. Candidatos também não podem mais participar de inauguração de obras públicas.





Ainda neste mês a movimentação política será intensificada com convenções partidárias, reuniões em que as legendas e federações apontam os nomes que vão estar nas urnas. Lembrando que, em outubro, os eleitores vão escolher: presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual.





As conveções começam na próxima segunda-feira (20) e seguem até 5 de agosto. Também em agosto, o clima eleitoral atinge a população com o início das propagandas.





Confira abaixo o calendário elaborado por A Gazeta para conhecer as principais datas até janeiro.





Clique nos dias marcados em rosa para saber o que ocorre na data selecionada: