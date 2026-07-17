Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Em outro recorte da pesquisa mais recente, 43% dos eleitores capixabas consideram a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ruim ou péssima. Outros 30% consideram boa ou ótima, e 23% avaliam como regular.





Em comparação com o resultado do levantamento da Quaest em abril, a avaliação do governo Lula também apenas variou dentro da margem de erro. A pesquisa anterior mostrou que 45% dos capixabas consideravam a gestão do atual presidente ruim ou péssima e 27% boa ou ótima. Outros 25% opinaram que era regular.





Na intenção de votos para presidente no primeiro turno, Lula (PT) fica empatado com Flávio Bolsonaro (PL), ambos com 30% das intenções de voto. Já no segundo turno, o bolsonarista tem 42% das intenções ante 36% do atual presidente.





Apesar de numericamente à frente, eles estão tecnicamente empatados, no extremo da margem de erro da pesquisa. Enquanto Flávio varia entre 39% e 45%, Lula oscila entre 33% e 39%.