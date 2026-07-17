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Eleições 2026

Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Na sondagem anterior, realizada em abril, 56% desaprovavam o governo e outros 41% aprovavam

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 16:29

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 jul 2026 às 16:29
Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula
Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula Arte AG

Nova pesquisa Quaest realizada no Espírito Santo para as Eleições 2026, a pedido de A Gazeta, mostra que 54% dos eleitores do Estado desaprovam o governo Lula, enquanto 42% aprovam. A diferença entre os índices de aprovação e desaprovação era de 15 pontos percentuais em abril. Agora, está em 12 pontos percentuais


Na sondagem anterior, 56% desaprovavam o governo e outros 41% aprovavam. A oscilação ocorre dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. 

Em outro recorte da pesquisa mais recente, 43% dos eleitores capixabas consideram a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ruim ou péssima. Outros 30% consideram boa ou ótima, e 23% avaliam como regular. 


Em comparação com o resultado do levantamento da Quaest em abril, a avaliação do governo Lula também apenas variou dentro da margem de erro. A pesquisa anterior mostrou que 45% dos capixabas consideravam a gestão do atual presidente ruim ou péssima e 27% boa ou ótima. Outros 25% opinaram que era regular.


Na intenção de votos para presidente no primeiro turno, Lula (PT) fica empatado com Flávio Bolsonaro (PL), ambos com 30% das intenções de voto. Já no segundo turno, o bolsonarista tem 42% das intenções ante 36% do atual presidente. 


Apesar de numericamente à frente, eles estão tecnicamente empatados, no extremo da margem de erro da pesquisa. Enquanto Flávio varia entre 39% e 45%, Lula oscila entre 33% e 39%. 

A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho.


A definições de quem vai estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.

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