Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES, mostra Quaest

Em uma eventual disputa de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o eleitorado capixaba não concentra sua preferência em apenas um nome, como mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16). Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Paulo Hartung (PSD) venceriam a corrida, a depender do cenário testado pela Quaest.
O levantamento, o segundo encomendado por A Gazeta e divulgado nesta quarta-feira (16), simula seis diferentes confrontos diretos entre pré-candidatos confirmados e nomes cotados ao Palácio Anchieta.
Na hipótese de uma disputa no segundo turno entre Ricardo e Pazolini, a pesquisa aponta vantagem do chefe do Executivo estadual sobre o ex-prefeito. O emedebista recebe 43% das menções, enquanto o ex-mandatário de Vitória é citado por 30% dos eleitores ouvidos pela pesquisa.
Ricardo também venceria a disputa contra Magno Malta (PL), com 49% das menções, frente a 23% do senador.
O quadro que avalia disputa entre Ricardo e Hartung, o ex-governador e o emedebista empatam tecnicamente dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Ferraço registra 36% das menções, enquanto Hartung chega a 33%.
Já em um embate entre Pazolini e Magno, a análise traz a vitória do ex-prefeito da Capital com 43%, 20 pontos percentuais à frente do senador. Pazolini, no entanto, perderia a disputa em um eventual embate contra Hartung: o ex-governador registra 41% das menções, frente a 32% do ex-prefeito.
A maior distância entre os oponentes ocorre em um eventual confronto entre Pazolini e Helder Salomão (PT). Nesse cenário, o deputado federal marca 16%, enquanto Pazolini alcança 46%, uma diferença de 30 pontos percentuais.
Disputas de 2º turno testadas:
Cenário 1
- Ricardo Ferraço: 43%
- Lorenzo Pazolini: 30%
- Indecisos: 12%
- Branco/nulo/não votaria: 15%
Cenário 2
- Ricardo Ferraço: 49%
- Magno Malta: 23%
- Indecisos: 10%
- Branco/nulo/não votaria: 18%
Cenário 3
- Ricardo Ferraço: 36%
- Paulo Hartung: 33%
- Indecisos: 12%
- Branco/nulo/não votaria: 19%
Cenário 4
- Lorenzo Pazolini: 43%
- Magno Malta: 23%
- Indecisos: 12%
- Branco/nulo/não votaria: 22%
Cenário 5
- Paulo Hartung: 41%
- Lorenzo Pazolini: 32%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não votaria: 16%
Cenário 6
- Lorenzo Pazolini: 46%
- Helder Salomão: 16%
- Indecisos: 18%
- Branco/nulo/não votaria: 20%
Definições em agosto
Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Palácio Anchieta. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A primeira sodagem eleitoral foi feita em abril.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A definições dos candidatos que vão estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Metadologia
Pesquisa Registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.
Leia mais sobre eleições no ES