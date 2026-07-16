Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES, mostra Quaest

Em uma eventual disputa de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o eleitorado capixaba não concentra sua preferência em apenas um nome, como mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (16). Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Paulo Hartung (PSD) venceriam a corrida, a depender do cenário testado pela Quaest.





O levantamento, o segundo encomendado por A Gazeta e divulgado nesta quarta-feira (16), simula seis diferentes confrontos diretos entre pré-candidatos confirmados e nomes cotados ao Palácio Anchieta.





Na hipótese de uma disputa no segundo turno entre Ricardo e Pazolini, a pesquisa aponta vantagem do chefe do Executivo estadual sobre o ex-prefeito. O emedebista recebe 43% das menções, enquanto o ex-mandatário de Vitória é citado por 30% dos eleitores ouvidos pela pesquisa.





Ricardo também venceria a disputa contra Magno Malta (PL), com 49% das menções, frente a 23% do senador.





O quadro que avalia disputa entre Ricardo e Hartung, o ex-governador e o emedebista empatam tecnicamente dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Ferraço registra 36% das menções, enquanto Hartung chega a 33%.





Já em um embate entre Pazolini e Magno, a análise traz a vitória do ex-prefeito da Capital com 43%, 20 pontos percentuais à frente do senador. Pazolini, no entanto, perderia a disputa em um eventual embate contra Hartung: o ex-governador registra 41% das menções, frente a 32% do ex-prefeito.





A maior distância entre os oponentes ocorre em um eventual confronto entre Pazolini e Helder Salomão (PT). Nesse cenário, o deputado federal marca 16%, enquanto Pazolini alcança 46%, uma diferença de 30 pontos percentuais.