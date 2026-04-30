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Eleições 2026

Quaest: cenários de segundo turno para governo do ES mostram disputa acirrada

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (30) simula diferentes confrontos pelo comando do Palácio Anchieta

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 20:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

30 abr 2026 às 20:16
Levantamento testou diferentes embates entre nomes cotados para disputar o Executivo estadual
Hartungo, Pazolini e Ricardo aparecem à frente em diferentes cenários de segundo turno. Reprodução/ A Gazeta

A disputa pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano, em um eventual segundo turno, promete ser acirrada, segundo mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento, encomandado por A Gazeta, simula seis diferentes confrontos diretos entre pré-candidatos ao Palácio Anchieta.


No primeiro turno, os cenários testados pelo instituto mostram empate técnico entre o ex-governador Paulo Hartung (PSD), o atual governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o senador Magno Malta (PL). 


Na hipótese de uma disputa no segundo turno entre Ricardo e Pazolini, a pesquisa aponta empate técnico. O emedebista recebe 32% das menções, enquanto o ex-chefe do Executivo municipal é mencionado por 31% dos eleitores ouvidos na pesquisa. 


Nas duas simulações com o nome de Magno, o senador fica atrás nas intenções de voto. Aparece com 28% tanto na dispouta com o atual governador, que marca 38%, contra Pazolini, que é citado por 37% dos entrevistados. 


Nos cenários testados com Hartung, que ainda não revelou se disputará as eleições deste ano, o ex-governador aparece com 36% das menções na disputa contra Ferraço (27%) e com 37% sobre Pazolini, que marca 29%.


Pazolini abre larga vantagem em eventual segundo turno cobtra o deputado Helder Salomão (PT). O ex-prefeito de Vitória alcança 43% das menções, enquanto o petista recebe 14%.

DISPUTAS DE 2° TURNO TESTADAS:

Cenário 1 


  • Ricardo Ferraço (MDB): 32% 
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 31% 
  • Indecisos: 19% 
  • Branco/ nulo/ não votaria: 18% 


Cenário 2 


  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 43% 
  • Helder Salomão (PT): 14% 
  • Indecisos: 21% 
  • Branco/ nulo/ não votaria 22% 


Cenário 3


  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37% 
  • Magno Malta (PL): 28% 
  • Indecisos: 17% 
  • Branco/ nulo/ não votaria: 18% 


Cenário 4

  • Ricardo Ferraço (MDB): 38% 
  • Magno Malta (PL): 28% 
  • Indecisos: 17% 
  • Branco/ nulo/ não votaria: 17% 


Cenário 5


  • Paulo Hartung (PSD): 36% 
  • Ricardo Ferraço (MDB): 27% 
  • Indecisos: 18% 
  • Branco/ nulo/ não votaria: 19%


Cenário 6 


  • Paulo Hartung (PSD): 37% 
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 29% 
  • Indecisos: 17% 
  • Branco/ nulo/ não votaria: 17% 

Este é o primeiro levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para o Palácio Anchieta. Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são – como no caso de Pazolini – apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.


A oficialização das candidaturas deve ocorrer durante as convenções partidárias, previstas para agosto, seguida do registro na Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.

Metodologia

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

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