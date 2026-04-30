Quaest: cenários de segundo turno para governo do ES mostram disputa acirrada

A disputa pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano, em um eventual segundo turno, promete ser acirrada, segundo mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento, encomandado por A Gazeta, simula seis diferentes confrontos diretos entre pré-candidatos ao Palácio Anchieta.





No primeiro turno, os cenários testados pelo instituto mostram empate técnico entre o ex-governador Paulo Hartung (PSD), o atual governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o senador Magno Malta (PL).





Na hipótese de uma disputa no segundo turno entre Ricardo e Pazolini, a pesquisa aponta empate técnico. O emedebista recebe 32% das menções, enquanto o ex-chefe do Executivo municipal é mencionado por 31% dos eleitores ouvidos na pesquisa.





Nas duas simulações com o nome de Magno, o senador fica atrás nas intenções de voto. Aparece com 28% tanto na dispouta com o atual governador, que marca 38%, contra Pazolini, que é citado por 37% dos entrevistados.





Nos cenários testados com Hartung, que ainda não revelou se disputará as eleições deste ano, o ex-governador aparece com 36% das menções na disputa contra Ferraço (27%) e com 37% sobre Pazolini, que marca 29%.





Pazolini abre larga vantagem em eventual segundo turno cobtra o deputado Helder Salomão (PT). O ex-prefeito de Vitória alcança 43% das menções, enquanto o petista recebe 14%.