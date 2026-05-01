Quaest: Rose, Manato, Contarato e Hartung são os mais rejeitados para o Senado no ES

Quatro nomes apontados na disputa para vaga ao Senado nestas eleições estão tecnicamente empatados no quesito rejeição, como mostra a primeira pesquisa Quaest, realizada a pedido de A Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (30).





O levantamento avalia potencial de voto, conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.





Rose de Freitas (MDB) é numericamente a mais rejeitada, com 41% dos eleitores capixabas dizendo que não votariam nela de jeito nenhum. Mas, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela empata tecnicamente com Carlos Manato (Republicanos), que tem 39%, com o senador Fabiano Contarato (PT), com 38% e Paulo Hartung (PSD) com 36%.



Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, também ficam em empate técnico na rejeição o ex-governador Renato Casagrande (PSB) com 29%, o senador Marcos do Val (Avante) com 27%, e Sergio Meneguelli (PSD) com 26% de rejeição. Em seguida, na listagem aparece Maguinha Malta (PL), que não seria votada por 24% dos eleitores.





Os candidatos com menor rejeição entre os eleitores ouvidos na pesquisa sobre o cenário eleitoral de 2026 são o deputado estadual Wellington Callegari (DC), com 10%, e Leonardo Monjardim (Novo), com 8%.





Apesar do baixo índice, eles apresentam os maiores percentuais entre os nomes desconhecidos dos eleitores. Segundo a pesquisa, 86% e 89% dos entrevistados não conhecem, respectivamente, Callegari e Monjardim.