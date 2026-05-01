Quaest: Rose, Manato, Contarato e Hartung são os mais rejeitados para o Senado no ES

Quatro nomes apontados na disputa para vaga ao Senado nestas eleições estão tecnicamente empatados no quesito rejeição, como mostra a primeira pesquisa Quaest, realizada a pedido de A Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (30).
O levantamento avalia potencial de voto, conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.
Rose de Freitas (MDB) é numericamente a mais rejeitada, com 41% dos eleitores capixabas dizendo que não votariam nela de jeito nenhum. Mas, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ela empata tecnicamente com Carlos Manato (Republicanos), que tem 39%, com o senador Fabiano Contarato (PT), com 38% e Paulo Hartung (PSD) com 36%.
Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, também ficam em empate técnico na rejeição o ex-governador Renato Casagrande (PSB) com 29%, o senador Marcos do Val (Avante) com 27%, e Sergio Meneguelli (PSD) com 26% de rejeição. Em seguida, na listagem aparece Maguinha Malta (PL), que não seria votada por 24% dos eleitores.
Os candidatos com menor rejeição entre os eleitores ouvidos na pesquisa sobre o cenário eleitoral de 2026 são o deputado estadual Wellington Callegari (DC), com 10%, e Leonardo Monjardim (Novo), com 8%.
Apesar do baixo índice, eles apresentam os maiores percentuais entre os nomes desconhecidos dos eleitores. Segundo a pesquisa, 86% e 89% dos entrevistados não conhecem, respectivamente, Callegari e Monjardim.
Rejeição por perfil de eleitor
Ao avaliar a rejeição dos candidatos ao Senado entre homens e mulheres, a pesquisa aponta que Manato é mais desaprovado entre os homens, com 49%. Na sequência aparecem Rose de Freitas e Fabiano Contarato, ambos preteridos por 47% dos eleitores do sexo masculino.
Entre as mulheres, a maior rejeição é para Rose de Freitas, com 34% delas dizendo que não votariam na ex-senadora. Logo depois, aparecem Fabiano Contarato e Manato, ambos com 31% de rejeição.
Entre os eleitores que fizeram faculdade, Rose de Freitas é a mais preterida, com 58%, seguida por Manato (56%), Marcos do Val (51%) e Fabiano Contarato (55%).
Entre os eleitores com ensino médio, o mais rejeitado é Contarato, com 46%, seguido de Rose de Freitas (42%) e Manato (38%). Ao avaliar os com ensino fundamental, Manato é o mais rejeitado, com 33% que não votariam nele, seguido de Rose de Freitas (31%) e Fabiano Contarato (25%).
A pesquisa também avaliou a rejeição a partir do posicionamento político dos eleitores. Os considerados bolsonaristas rejeitam mais Contarato (55%) e Casagrande (51%). Os de direita não bolsonaristas que não votariam em Contarato são 66%, em Rose de Freitas, 47% e Casagrande, 45%.
Os independentes, que não se consideram nem de direita nem de esquerda, rejeitam mais Rose de Freitas (36%) e Manato (35%). Os de esquerda não lulistas têm maior rejeição a Manato (58%), seguido por Maguinha Malta (43%). Por fim, os candidatos que os lulistas mais rejeitariam são Manato (44%) e Rose de Freitas (40%).
Neste ano, há duas vagas no Senado em disputa, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). A terceira vaga é ocupada por Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.