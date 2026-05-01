Trabalhar é um direito: por uma inclusão real e sustentável para todos

O trabalho ocupa um papel central na vida de qualquer pessoa. É por meio dele que construímos autonomia, desenvolvemos habilidades, criamos vínculos e projetamos o futuro. Mais do que uma fonte de renda, o trabalho é também um espaço de pertencimento e busca por autonomia.
Mas essa realidade ainda não é igual para todos.
Para as pessoas com deficiência, o acesso ao mundo do trabalho segue sendo um desafio marcado por barreiras estruturais, culturais e atitudinais. Apesar dos avanços conquistados ao longo dos anos, especialmente com a Lei de Cotas, ainda estamos distantes de uma inclusão plena, que vá além do cumprimento de exigências legais.
É preciso mudar a forma como as empresas enxergam a inclusão. Incluir não é apenas abrir vagas. É garantir condições reais para que essas pessoas ingressem, permaneçam e se desenvolvam no ambiente de trabalho. Isso passa por acessibilidade, adaptação de funções, ambientes acolhedores e, principalmente, pela valorização das potencialidades de cada indivíduo.
Para ajudar nesse processo, as empresas podem contar com iniciativas como o programa Emprego Apoiado, criado pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES) para atuação nas Apaes do Estado.
A metodologia do Emprego Apoiado atua de forma estruturada, oferecendo suporte técnico, acompanhamento contínuo e mediação entre empresa e trabalhador. O objetivo não é apenas inserir, mas garantir que essa inclusão seja sustentável ao longo do tempo.
Ao longo dos anos, temos acompanhado histórias que revelam o impacto real dessa iniciativa: pessoas que conquistam sua independência financeira, que passam a contribuir com suas famílias, que fortalecem sua autoestima e que, sobretudo, encontram no trabalho um caminho para exercer seu protagonismo.
Ao mesmo tempo, as empresas também se transformam. Ambientes mais diversos são mais inovadores, mais humanos e mais preparados para lidar com os desafios do presente e do futuro. A inclusão não é apenas uma responsabilidade social. Ela é uma estratégia que gera valor para todos.
Neste Dia do Trabalhador, é fundamental ampliar esse debate. Precisamos reafirmar que o trabalho é um direito de todos e que a construção de um mercado mais inclusivo depende de um esforço coletivo. Poder público, empresas, instituições e sociedade têm papéis complementares nesse processo.
Garantir oportunidades para pessoas com deficiência não é um gesto de solidariedade. É uma questão de justiça e um direito humano fundamental. E ninguém deve ser impedido de acessá-lo por conta de sua condição. Com apoio, compromisso e oportunidade, é possível promover uma inclusão real, sustentável e transformadora.