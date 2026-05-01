Trabalhar é um direito: por uma inclusão real e sustentável para todos

O trabalho ocupa um papel central na vida de qualquer pessoa. É por meio dele que construímos autonomia, desenvolvemos habilidades, criamos vínculos e projetamos o futuro. Mais do que uma fonte de renda, o trabalho é também um espaço de pertencimento e busca por autonomia.





Mas essa realidade ainda não é igual para todos.





Para as pessoas com deficiência, o acesso ao mundo do trabalho segue sendo um desafio marcado por barreiras estruturais, culturais e atitudinais. Apesar dos avanços conquistados ao longo dos anos, especialmente com a Lei de Cotas, ainda estamos distantes de uma inclusão plena, que vá além do cumprimento de exigências legais.