Quando tudo vira assédio, nada mais é assédio

Você já saiu de uma reunião convencido de que foi desrespeitado, quando talvez só tenha sido contrariado? Você ouve que o resultado não foi bom, que a entrega ficou abaixo do esperado, que algo precisa ser ajustado. O tom é firme. A conversa é direta. Você se cala, absorve, sai da sala incomodado e, antes mesmo de racionalizar o que aconteceu, já nomeia a experiência: “fui humilhado”.





É justamente aí que começa uma confusão cada vez mais frequente nas relações de trabalho e que, diga-se de passagem, tem movimentado em números surpreendentes a Justiça do Trabalho nos últimos anos.





Refiro-me ao erro que, infelizmente, tem se tornado rotineiro, de transformar em assédio moral toda experiência subjetivamente desagradável no ambiente profissional.

Assédio moral não se caracteriza por um incômodo pontual, por uma cobrança mais dura ou pela frustração de ter sido confrontado. Trata-se de conduta abusiva, reiterada e dirigida à humilhação, ao constrangimento e à degradação do ambiente de trabalho. É preciso recolocar o tema no seu devido lugar e sem meias verdades.