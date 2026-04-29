Segurança do Paciente: cuidar bem começa na formação dos futuros médicos

Abril já virou um mês especial no Brasil quando o assunto é saúde. É quando acontece a campanha “Abril pela Segurança do Paciente”, uma mobilização nacional que reúne profissionais, estudantes e serviços de saúde para um objetivo simples e essencial: evitar erros e proteger vidas.
Em 2026, o tema reforçou uma ideia importante: qualidade no atendimento e segurança precisam andar juntas em todos os momentos do cuidado, desde o posto de saúde até o hospital. Isso significa que não basta tratar doenças: é preciso garantir que todo o processo seja seguro, organizado e humano.
É nesse cenário que a formação dos médicos ganha destaque. Os estudantes devem aprender desde cedo não só a parte técnica, mas também habilidades como comunicação, trabalho em equipe e responsabilidade ética. Na prática, isso quer dizer formar profissionais mais preparados para cuidar das pessoas de forma segura e consciente.
Essa forma de ensinar segue recomendações internacionais, como as da Organização Mundial da Saúde, que defendem que futuros profissionais da saúde precisam aprender a evitar erros, trabalhar em equipe e lidar com riscos desde a graduação.
No Brasil, essa preocupação também é reforçada por iniciativas como o Programa Nacional de Segurança do Paciente e pelas orientações da Anvisa. Tudo isso faz parte de um esforço maior para melhorar a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde.
A campanha também destaca ações simples, mas fundamentais no dia a dia da saúde, como:
1 - Confirmar corretamente a identidade do paciente
2 - Garantir uma boa comunicação entre equipes
3 - Usar medicamentos com segurança
4 - Evitar infecções
5 - Prevenir quedas
6 - Realizar cirurgias seguras
Outro ponto importante é o papel do paciente. Hoje, ele não é mais um espectador, mas parte ativa do cuidado. Isso significa que ouvir, respeitar e envolver o paciente nas decisões faz toda a diferença.
No fim das contas, segurança do paciente não é só seguir protocolos. É criar uma cultura de cuidado, onde os profissionais aprendem com erros, trabalham juntos e buscam melhorar sempre.