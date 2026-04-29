Segurança do Paciente: cuidar bem começa na formação dos futuros médicos

Abril já virou um mês especial no Brasil quando o assunto é saúde. É quando acontece a campanha “Abril pela Segurança do Paciente”, uma mobilização nacional que reúne profissionais, estudantes e serviços de saúde para um objetivo simples e essencial: evitar erros e proteger vidas.





Em 2026, o tema reforçou uma ideia importante: qualidade no atendimento e segurança precisam andar juntas em todos os momentos do cuidado, desde o posto de saúde até o hospital. Isso significa que não basta tratar doenças: é preciso garantir que todo o processo seja seguro, organizado e humano.





É nesse cenário que a formação dos médicos ganha destaque. Os estudantes devem aprender desde cedo não só a parte técnica, mas também habilidades como comunicação, trabalho em equipe e responsabilidade ética. Na prática, isso quer dizer formar profissionais mais preparados para cuidar das pessoas de forma segura e consciente.



