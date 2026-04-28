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Marcello Dall´ovo

Artigo de Opinião

Diretor-executivo das concessões da Aegea no Espírito Santo
Marcello Dall´ovo

Abril Verde: segurança como indicador de maturidade operacional

Organizações mais estruturadas tendem a apresentar processos mais consistentes de análise de risco, maior padronização e atuação mais presente da liderança no campo
Marcello Dall´ovo
Diretor-executivo das concessões da Aegea no Espírito Santo

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 16:03

Publicado em 

28 abr 2026 às 16:03

Abril Verde é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite à reflexão sobre como a segurança e a saúde no trabalho vêm sendo tratadas, especialmente em setores que operam sob condições de risco elevado.

 

O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Trata-se de um volume expressivo, que evidencia o quanto ainda precisamos avançar na consolidação de uma cultura efetiva de prevenção.

 

No setor de saneamento, os desafios são evidentes. A atuação envolve redes subterrâneas, espaços confinados, ambientes com presença de gases e frentes operacionais em áreas urbanas com grande circulação de pessoas. Nesse contexto, segurança não pode ser tratada como um requisito acessório — ela precisa estar integrada ao planejamento e à execução das atividades.

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Nos últimos anos, tem se fortalecido a compreensão de que segurança é também um indicador de maturidade operacional. Organizações mais estruturadas tendem a apresentar processos mais consistentes de análise de risco, maior padronização e atuação mais presente da liderança no campo.

 

Esse avanço passa, necessariamente, pelo uso de dados. Monitorar indicadores como frequência e gravidade de acidentes, condições inseguras e quase-acidentes permite não apenas reagir, mas antecipar riscos e evitar ocorrências.

 

Outro ponto central é o papel da liderança. A forma como gestores conduzem a agenda de segurança impacta diretamente o comportamento das equipes. Criar um ambiente em que a prevenção seja valorizada — e em que a interrupção de uma atividade insegura seja compreendida como responsabilidade — é um passo essencial.

 

Abril Verde reforça essa agenda, mas o desafio é permanente. Segurança exige consistência, disciplina e compromisso coletivo.

 

No fim, mais do que indicadores, segurança revela o nível de organização e responsabilidade de uma operação.

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