Abril Verde: segurança como indicador de maturidade operacional

Abril Verde é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite à reflexão sobre como a segurança e a saúde no trabalho vêm sendo tratadas, especialmente em setores que operam sob condições de risco elevado.
O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Trata-se de um volume expressivo, que evidencia o quanto ainda precisamos avançar na consolidação de uma cultura efetiva de prevenção.
No setor de saneamento, os desafios são evidentes. A atuação envolve redes subterrâneas, espaços confinados, ambientes com presença de gases e frentes operacionais em áreas urbanas com grande circulação de pessoas. Nesse contexto, segurança não pode ser tratada como um requisito acessório — ela precisa estar integrada ao planejamento e à execução das atividades.
Nos últimos anos, tem se fortalecido a compreensão de que segurança é também um indicador de maturidade operacional. Organizações mais estruturadas tendem a apresentar processos mais consistentes de análise de risco, maior padronização e atuação mais presente da liderança no campo.
Esse avanço passa, necessariamente, pelo uso de dados. Monitorar indicadores como frequência e gravidade de acidentes, condições inseguras e quase-acidentes permite não apenas reagir, mas antecipar riscos e evitar ocorrências.
Outro ponto central é o papel da liderança. A forma como gestores conduzem a agenda de segurança impacta diretamente o comportamento das equipes. Criar um ambiente em que a prevenção seja valorizada — e em que a interrupção de uma atividade insegura seja compreendida como responsabilidade — é um passo essencial.
Abril Verde reforça essa agenda, mas o desafio é permanente. Segurança exige consistência, disciplina e compromisso coletivo.
No fim, mais do que indicadores, segurança revela o nível de organização e responsabilidade de uma operação.