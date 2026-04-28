Abril Verde: segurança como indicador de maturidade operacional

Abril Verde é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite à reflexão sobre como a segurança e a saúde no trabalho vêm sendo tratadas, especialmente em setores que operam sob condições de risco elevado.

O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Trata-se de um volume expressivo, que evidencia o quanto ainda precisamos avançar na consolidação de uma cultura efetiva de prevenção.

No setor de saneamento, os desafios são evidentes. A atuação envolve redes subterrâneas, espaços confinados, ambientes com presença de gases e frentes operacionais em áreas urbanas com grande circulação de pessoas. Nesse contexto, segurança não pode ser tratada como um requisito acessório — ela precisa estar integrada ao planejamento e à execução das atividades.