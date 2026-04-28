Bikes elétricas: não é falta de regras, é falta de bom senso

As bicicletas elétricas deixaram de ser uma novidade para se consolidarem como uma alternativa real de mobilidade urbana. Silenciosas, acessíveis e eficientes, elas representam uma forma inteligente de deslocamento, com menor impacto no trânsito e no meio ambiente. Não há dúvida, é uma modalidade que veio para ficar.
O problema não está na tecnologia, está na forma como estamos lidando com ela. A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, de forma geral, equipara as bicicletas elétricas às bicicletas tradicionais, desde que respeitados certos limites de potência e velocidade.
Essa escolha normativa faz sentido sob o ponto de vista da política pública, incentivar meios de transporte sustentáveis e menos poluentes. No entanto, há um descompasso evidente entre o que a lei prevê e o que se vê nas ruas.
O trânsito urbano já é, por si só, um desafio. A inserção de um novo modal, mais rápido e com maior capacidade de deslocamento do que a bicicleta convencional, exige adaptação, e isso não tem ocorrido na velocidade necessária.
O resultado é previsível, aumento da recorrência de acidentes, conflitos entre ciclistas, pedestres e motoristas, e uma sensação crescente de insegurança. Muitos usuários de bicicletas elétricas não estão preparados para essa tecnologia. Não se trata apenas de saber pedalar. A condução de uma bike elétrica, especialmente em vias movimentadas, exige noção de velocidade, tempo de reação e leitura do ambiente urbano.
O que se observa, porém, são pessoas que, quando muito, tinham experiência limitada a uma volta de bicicleta no próprio bairro, passando a percorrer longas distâncias em meio ao tráfego intenso, sem qualquer preparo.
Some-se a isso a deficiência estrutural. A sinalização para ciclistas ainda é incipiente em muitas cidades. Ciclovias são escassas, mal conectadas ou inexistentes em regiões críticas. Falta integração com outros modais e, sobretudo, falta educação para o trânsito, não apenas para ciclistas, mas para todos os atores envolvidos.
Nesse contexto, Vitória avançou ao regulamentar regras específicas para a circulação de bicicletas elétricas, com o objetivo de ampliar a segurança dos usuários e de todo o trânsito de uma maneira geral. Trata-se de uma iniciativa relevante, que demonstra a preocupação do poder público em organizar o uso desse modal e reduzir riscos, ainda que sua efetividade dependa, necessariamente, da adesão consciente por parte da população.
Não se pode ignorar também o comportamento. O uso indevido de calçadas, o desrespeito a sinais de trânsito, o excesso de velocidade em áreas compartilhadas e a ausência de equipamentos de segurança são exemplos de condutas que agravam o problema. Aqui reside o ponto central, não é a ausência de regras que compromete a segurança, mas a ausência de bom senso.
É tentador defender mais regulamentação, mais fiscalização, mais punição. Mas, antes disso, é preciso reconhecer que nenhuma norma será suficiente se não houver mudança de cultura. A convivência no trânsito exige responsabilidade compartilhada. A bicicleta elétrica amplia a liberdade de deslocamento, mas também amplia o dever de cautela.
Por outro lado, não se pode retroceder. Desestimular o uso das bikes elétricas seria um erro estratégico. Elas representam uma solução concreta para reduzir congestionamentos, diminuir emissões e democratizar o acesso à mobilidade. O caminho não é restringir, mas qualificar o uso.
Isso passa por campanhas educativas, melhoria da infraestrutura cicloviária, integração urbana e, eventualmente, ajustes pontuais na legislação para lidar com situações específicas, como limites mais claros em áreas de grande circulação de pedestres. Mas, acima de tudo, passa por consciência individual.
A tecnologia avançou. A cidade, nem sempre. E as pessoas, menos ainda. Enquanto esse descompasso persistir, continuaremos a assistir a conflitos evitáveis e acidentes recorrentes. As bicicletas elétricas não são o problema. O problema é como estamos escolhendo usá-las.