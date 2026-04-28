Bikes elétricas: não é falta de regras, é falta de bom senso

O trânsito urbano já é, por si só, um desafio. A inserção de um novo modal, mais rápido e com maior capacidade de deslocamento do que a bicicleta convencional, exige adaptação, e isso não tem ocorrido na velocidade necessária.





O resultado é previsível, aumento da recorrência de acidentes, conflitos entre ciclistas, pedestres e motoristas, e uma sensação crescente de insegurança. Muitos usuários de bicicletas elétricas não estão preparados para essa tecnologia. Não se trata apenas de saber pedalar. A condução de uma bike elétrica, especialmente em vias movimentadas, exige noção de velocidade, tempo de reação e leitura do ambiente urbano.





O que se observa, porém, são pessoas que, quando muito, tinham experiência limitada a uma volta de bicicleta no próprio bairro, passando a percorrer longas distâncias em meio ao tráfego intenso, sem qualquer preparo.





Some-se a isso a deficiência estrutural. A sinalização para ciclistas ainda é incipiente em muitas cidades. Ciclovias são escassas, mal conectadas ou inexistentes em regiões críticas. Falta integração com outros modais e, sobretudo, falta educação para o trânsito, não apenas para ciclistas, mas para todos os atores envolvidos.





Nesse contexto, Vitória avançou ao regulamentar regras específicas para a circulação de bicicletas elétricas, com o objetivo de ampliar a segurança dos usuários e de todo o trânsito de uma maneira geral. Trata-se de uma iniciativa relevante, que demonstra a preocupação do poder público em organizar o uso desse modal e reduzir riscos, ainda que sua efetividade dependa, necessariamente, da adesão consciente por parte da população.





Não se pode ignorar também o comportamento. O uso indevido de calçadas, o desrespeito a sinais de trânsito, o excesso de velocidade em áreas compartilhadas e a ausência de equipamentos de segurança são exemplos de condutas que agravam o problema. Aqui reside o ponto central, não é a ausência de regras que compromete a segurança, mas a ausência de bom senso.