As quatro décadas do PSB no ES

Em 1986, o Brasil estava na efervescência da transição política, ainda sob os resquícios da ditadura militar, e antes de consagrar o Estado Democrático de Direito. O país também reorganizava seus sistemas político, partidário e eleitoral, plataformas que concedem o direito de votar, de participar e ter acesso ao poder.
No verão deste mesmo ano, aqui no Espírito Santo, pequeno grupo realizava, aos sábados, as primeiras reuniões para reorganizar o Partido Socialista Brasileiro (PSB), após vinte anos, tomando emprestada uma sala na antiga sede do Sinpro – Sindicato dos Professores.
Volta e meia a reunião se deslocava ao Sindicato dos Jornalistas e outros. Ou nas residências de algum militante.
Em abril, a Direção Nacional oficializou ao Tribunal Regional Eleitoral e autorizou a primeira Comissão Provisória Estadual do PSB-ES, presidida pelo jornalista e professor Renato Viana Soares.
Aquele também foi o ano das eleições para governador, senadores e deputados federais e estaduais. E a decisão do PSB foi participar e apresentar-se à sociedade, ao mercado político e aos meios de comunicação. E de forma inaugural, os pouco mais que vinte determinados companheiros ocuparam as vagas de candidatos, dentro da Coligação com o Partido dos Trabalhadores, que ao final somando os votos do PSB, logrou eleger três deputados estaduais, e a eleição de deputador Vitor Buaiz para a Assembleia Nacional Constituinte, que escreveria a nova Carta Magna para a democracia brasileira.
Foi a partir dessa estratégia que o partido ganhou escala para na eleição seguinte, eleger seu primeiro deputado estadual, o engenheiro florestal Renato Casagrande, que como se sabe, fez toda trajetória política defendendo a sigla e a bandeira do socialismo democrático do PSB.
Desde então o legado de fundadores como João Mangabeira e Rubem Braga, e dirigentes como Antônio Houaiss, Jamil Haddad e Miguel Arraes, tem sido sustentado e promovido pela militância e pelos mandatários que numa cruzada de coerência dão cara e perfil ao PSB.
Não é à toa a exitosa passagem das quatro décadas. Nesse período o PSB elegeu mais de trezentos vereadores e vereadoras pelos municípios capixabas, aproximadamente cem prefeitos e outro tanto de vice-prefeitos. E, em diferentes edições eleitorais, elegeu não menos que vinte deputados na Assembleia Legislativa. Oito vezes na Câmara Federal, além de Renato Casagrande eleger-se senador e vencer três eleições para governar o ES. Com gestão planejada, transparente, participativa, municipalista e sustentável.
Partido político organizado, disciplinado, que investe na formação de suas lideranças jovens, mulheres, negros e negras, da diversidade sexual, e da inclusão de PCDs. Que atua na formulação de inovadoras políticas sociais, econômicas, culturais, ambientais, científicas e tecnológicas. Partido sempre articulado e mobilizado, antenado com os movimentos populares e com os avanços da cidadania.
Alcançar 40 anos da legenda 40 é simbolicamente, encerrar o ciclo virtuoso que elevou a política pública do ES, com salto sobre sarrafo alto. E quando se fechar esse ciclo, se inaugurará o novo, com legado para as novas gerações, que estão prontas, ávidas e entusiasmadas para seguirem longe, com o vitorioso bastão do socialismo e liberdade. Parabéns PSB - 40 ANOS.