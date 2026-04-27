As quatro décadas do PSB no ES

Em 1986, o Brasil estava na efervescência da transição política, ainda sob os resquícios da ditadura militar, e antes de consagrar o Estado Democrático de Direito. O país também reorganizava seus sistemas político, partidário e eleitoral, plataformas que concedem o direito de votar, de participar e ter acesso ao poder.





No verão deste mesmo ano, aqui no Espírito Santo, pequeno grupo realizava, aos sábados, as primeiras reuniões para reorganizar o Partido Socialista Brasileiro (PSB), após vinte anos, tomando emprestada uma sala na antiga sede do Sinpro – Sindicato dos Professores.





Volta e meia a reunião se deslocava ao Sindicato dos Jornalistas e outros. Ou nas residências de algum militante.