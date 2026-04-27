Escala 6x1: a folga que nunca chega e o direito de existir além do trabalho

Ao lançarmos um olhar atento sobre o Espírito Santo, essa urgência se torna ainda mais evidente. Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,5% dos lares capixabas são chefiados por mulheres, sendo 28% mães solo, que assumem toda a responsabilidade pela geração de renda, cuidado dos filhos e organização do lar. Não existe margem de descanso para elas e, sim, uma rotina contínua marcada por uma sobrecarga física e emocional.

A imposição da escala 6x1 estabelece um modelo de trabalho incompatível com essa realidade. O único dia de "folga" concedido não se traduz em descanso ou lazer. Pelo contrário, representa a concentração de todas as tarefas invisíveis e não remuneradas que sustentam a vida familiar. É o dia destinado a limpar, cozinhar, cuidar de dependentes, resolver pendências burocráticas e reorganizar a semana que recomeçará sem qualquer pausa.

Os dados nacionais também reforçam o abismo dessa desigualdade. As mulheres brasileiras dedicam, em média, 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, enquanto os homens, apenas 11,7 horas.





Analisando o recorte racial, essa situação torna-se muito mais cruel para as mulheres negras. Uma sobrecarga que compromete a saúde física e mental, restringe as oportunidades de qualificação profissional e reduz a autonomia econômica das mulheres.

O Espírito Santo também ostenta, de forma alarmante, a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Dados do 3º Relatório de Transparência Salarial, de 2026, pelo Governo Federal, revelam que as mulheres capixabas ganham 28,53% a menos que os homens.





A média salarial feminina no Estado é de R$ 2.991,13, em contraste com os R$ 4.184,91 recebidos pelos homens. Aqui, mais uma vez, as mulheres negras capixabas são prejudicadas, recebem em média de R$ 2.582,64, a diferença é de 32,9% em relação às mulheres não negras.

Como relatora da Lei de Igualdade Salarial (Lei 14.611/2023), acompanho de perto esse debate. A legislação que obriga empresas a adotarem medidas de transparência salarial foi um passo fundamental, mas a verdadeira igualdade exige o enfrentamento a essa pobreza de tempo que assola as mulheres.





Não existe igualdade de oportunidades quando milhares de trabalhadoras acumulam múltiplas jornadas sem qualquer reconhecimento. Não há liberdade genuína quando o tempo feminino é constantemente capturado por um sistema que naturaliza a exaustão.

Nessa frente de batalha, a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, em articulação com a bancada feminina, tem se posicionado como uma voz decisiva. Mesmo representando menos de 20% do Parlamento, as mulheres têm desempenhado um papel central na construção de pautas estruturantes.