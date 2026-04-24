Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

A notícia de que o emprego com carteira assinada continua sendo o modelo mais desejado pelo brasileiro diz muito sobre o valor da segurança nas relações de trabalho. Pesquisa divulgada pela CNI mostrou que o vínculo formal segue entre as opções mais valorizadas, sobretudo pela proteção associada aos direitos trabalhistas e à Previdência Social. O dado é relevante porque recoloca o debate em bases mais concretas e menos ideológicas.





O vínculo de emprego clássico continua a cumprir uma função econômica e social decisiva. Em uma sociedade ainda marcada por desigualdades sociais relevantes, os direitos assegurados pela CLT permanecem importantes para garantir previsibilidade, proteção e integração previdenciária.





A carteira assinada segue como expressão concreta dessa proteção. Reconhecer esse valor não significa resistência à modernização. Significa apenas admitir que a formalização permanece, para muitos, como referência legítima de segurança.