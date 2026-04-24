Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

A notícia de que o emprego com carteira assinada continua sendo o modelo mais desejado pelo brasileiro diz muito sobre o valor da segurança nas relações de trabalho. Pesquisa divulgada pela CNI mostrou que o vínculo formal segue entre as opções mais valorizadas, sobretudo pela proteção associada aos direitos trabalhistas e à Previdência Social. O dado é relevante porque recoloca o debate em bases mais concretas e menos ideológicas.
O vínculo de emprego clássico continua a cumprir uma função econômica e social decisiva. Em uma sociedade ainda marcada por desigualdades sociais relevantes, os direitos assegurados pela CLT permanecem importantes para garantir previsibilidade, proteção e integração previdenciária.
A carteira assinada segue como expressão concreta dessa proteção. Reconhecer esse valor não significa resistência à modernização. Significa apenas admitir que a formalização permanece, para muitos, como referência legítima de segurança.
Ao mesmo tempo, é impossível ignorar que o mundo do trabalho mudou. Novas tecnologias, novos modelos produtivos e novas expectativas profissionais tornaram o mercado mais diverso. Há quem busque flexibilidade, autonomia, atuação por projeto e maior liberdade para organizar a própria rotina. Essa transformação, por si só, não pode ser tratada como sinal automático de precarização.
O desafio está justamente em abandonar uma visão binária. Não se trata de escolher entre prestigiar o emprego formal ou admitir a evolução das relações trabalhistas. Em um país de dimensões continentais, com setores econômicos, realidades regionais e perfis profissionais tão distintos, não se pode simplesmente ignorar que relações de trabalho modernas e flexíveis já são uma realidade.
O caminho mais equilibrado é reconhecer a importância de ambos. De um lado, seguem indispensáveis a CLT, a formalização e a Previdência. De outro, a realidade econômica contemporânea comporta diferentes formas de trabalho, desde que amparadas por segurança jurídica, boa-fé e respeito à vontade legítima das partes.
A mudança cultural já está em curso. Para muitos, trabalhar também passou a significar escolher. Escolher um vínculo tradicional, com maior estabilidade e proteção típica. Ou optar por uma dinâmica mais flexível, compatível com determinados setores, perfis profissionais e modelos de negócio.
O Direito do Trabalho não deve ignorar essa evolução. Deve acompanhá-la com responsabilidade, sem comprometer garantias essenciais nem impedir soluções adequadas ao presente.
Em vez de transformar o debate trabalhista em uma disputa entre passado e futuro, é preciso reconhecer que a verdadeira maturidade institucional está em conciliar proteção e liberdade. A carteira assinada continuará sendo, com razão, símbolo de segurança para milhões de brasileiros. Mas negar espaço a novas formas de trabalho é ignorar a realidade.
O avanço das relações trabalhistas não está em preservar um único modelo, e sim em assegurar que diferentes formas de trabalhar possam coexistir com segurança jurídica, responsabilidade e respeito à escolha legítima de cada um.