Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

O Espírito Santo consolidou, ao longo das últimas décadas, uma posição estratégica no cenário logístico nacional. Com localização privilegiada, infraestrutura portuária diversificada e forte inserção no comércio exterior, o Estado se tornou um elo relevante entre o Brasil e os mercados internacionais. Mais do que uma vocação natural, a logística passou a ser um dos principais motores do desenvolvimento econômico capixaba.





Esse protagonismo, no entanto, não é resultado apenas de fatores geográficos. Ele é fruto de um ambiente institucional sólido, de uma gestão pública responsável e, sobretudo, de uma articulação consistente entre setor produtivo e poder público. Ao longo de mais de duas décadas, o Espírito Santo construiu uma reputação baseada na segurança jurídica, no equilíbrio fiscal e na capacidade de planejar o futuro.





Nesse contexto, ganha ainda mais relevância a criação de espaços qualificados de diálogo. Ambientes que reúnem empresários, especialistas, lideranças setoriais e gestores públicos são essenciais para alinhar estratégias, enfrentar gargalos e identificar novas oportunidades. A logística, por sua natureza transversal, exige exatamente isso: interlocução constante, troca de experiências e construção coletiva de soluções.