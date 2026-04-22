O rei do pop que o mundo não merecia

Michael Jackson não era apenas um cantor. Era uma singularidade da história. Um menino que cresceu nos holofotes antes de entender o que era privacidade, que dançou antes de aprender a descansar, que criou obras-primas enquanto carregava o peso de uma infância que lhe foi roubada pelo próprio pai. O filme não poupa esse retrato.





Colman Domingo, como Joseph Jackson, é perturbador na medida certa. O vilão não é suavizado. É real. E isso dói. Há também um ponto delicado na forma como a família é retratada. A figura materna aparece de maneira mais suavizada, ainda que sua postura possa ser lida, em certos momentos, como omissa.





Ao mesmo tempo, o filme sugere o contexto de um relacionamento marcado por abuso, no qual Joseph Jackson se impunha como uma presença controladora e violenta. Há ali uma tensão difícil de equilibrar. Reconhecer essas camadas não diminui a responsabilidade, mas ajuda a compreender o ambiente em que tudo se formou. Foi uma escolha consciente da narrativa.





Mas o que mais me tocou foi ver a bondade de Michael sendo retratada com delicadeza. Porque aquilo que muita gente esqueceu ou preferiu ignorar é que por trás do artista havia um ser humano que amava as pessoas de forma genuína. Que criou o Neverland não como símbolo de excesso, mas como tentativa de devolver a outras crianças aquilo que jamais teve. Que doou fortunas para causas humanitárias. Que escrevia músicas sobre cura, sobre paz, sobre responsabilidade coletiva. Há artistas que mudam a música. Há artistas que mudam a cultura. Michael Jackson foi um dos poucos que mudaram o que acreditávamos ser possível.





Existe uma ironia perfeita no destino desse filme. A crítica especializada o recebeu com frieza, com avaliações que frequentemente puniam a produção não apenas pela qualidade técnica, mas também pelo que ela escolheu não mostrar. Enquanto isso, o trailer foi assistido milhões de vezes nas primeiras 24 horas. O maior número da história para uma cinebiografia musical. O público não esqueceu. O público nunca esqueceu.





E isso diz muito. Diz que existe uma diferença enorme entre os que julgam e os que sentem. Os que definem o valor de uma obra pelos critérios de uma narrativa prefixada, e os que se permitem ser tomados pela experiência.





A crítica tem seu papel. Mas quando o público responde com o coração e os pés e indo ao cinema em massa, cantando junto, aplaudindo, chorando sem vergonha, a crítica precisa ter a humildade de reconhecer que há algo que a avaliação técnica não alcança.