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André Poloni Menezes

Artigo de Opinião

É diretor da Assevila (Associação dos Empresários de Vila Velha)
André Poloni Menezes

Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

André Poloni Menezes
É diretor da Assevila (Associação dos Empresários de Vila Velha)

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 10:00

Publicado em 

22 abr 2026 às 10:00

Vila Velha vem crescendo, se transformando e, cada vez mais, se reorganizando. O que se observa no município é uma expansão consistente de qualificação do desenvolvimento urbano.


Crescer é parte da dinâmica de cidades com forte atratividade econômica e qualidade de vida. Mas crescer com planejamento, critérios e visão de longo prazo é o que define o tipo de cidade que se constrói.


Nos últimos anos, Vila Velha tem avançado justamente nesse sentido. A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) representa um marco importante ao estabelecer parâmetros mais claros para uso do solo, densidade, mobilidade e integração urbana. Além de um instrumento técnico, o PDM se consolida como uma diretriz que orienta o crescimento de forma mais equilibrada e sustentável.

Prédios na Orla de Itaparica
Prédios na orla de Itaparica, em Vila Velha Fernando Madeira

É nesse contexto que novos empreendimentos imobiliários ganham relevância, como parte de uma lógica mais ampla de organização territorial.


Há uma mudança de abordagem: o desenvolvimento passa a considerar não apenas o lote, mas o entorno, a mobilidade, os fluxos e a experiência urbana como um todo.


Esse movimento está alinhado a uma tendência contemporânea do urbanismo, que valoriza cidades mais distribuídas, com múltiplos polos de convivência, reduzindo a pressão sobre regiões já consolidadas e promovendo maior equilíbrio territorial.


Para Vila Velha, isso representa um avanço relevante.


Ao estimular a ocupação planejada de novos eixos urbanos, o município cria condições para que o crescimento aconteça de forma mais organizada, com potencial de melhorar a mobilidade, ampliar a oferta de serviços e diversificar as oportunidades econômicas.

Do ponto de vista empresarial, o impacto é direto.


O desenvolvimento imobiliário estruturado tem capacidade de dinamizar cadeias produtivas, gerar empregos e atrair novos investimentos. Ao mesmo tempo, abre espaço para a instalação de comércios, serviços e soluções que acompanham essa nova configuração urbana.


Mas há um ponto central: o ordenamento urbano é um processo contínuo. Sua efetividade depende da coerência na aplicação das diretrizes, da capacidade de execução e, sobretudo, do diálogo entre poder público, iniciativa privada e sociedade.


É justamente nesse ponto que Vila Velha revela uma de suas maiores potencialidades: a capacidade de crescer preservando sua vocação — uma cidade que combina qualidade de vida, dinamismo econômico e forte identidade local.


Esse equilíbrio não acontece por acaso. Ele se constrói a partir de decisões, articulação e visão coletiva.

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A Assevila tem atuado de forma ativa nesse processo, promovendo o diálogo entre os diferentes setores, contribuindo com pautas estruturantes e acompanhando de perto os movimentos que impactam diretamente o ambiente de negócios e o desenvolvimento urbano do município.


A entidade se posiciona como parte dessa construção — defendendo uma cidade que avance com planejamento, que atraia investimentos de forma qualificada e que amplie oportunidades sem perder sua essência.


Vila Velha não apenas se expande. Ela consolida, com mais clareza, o tipo de cidade que quer ser.


E é nesse caminho — de organização, protagonismo e visão de futuro — que residem suas maiores oportunidades.

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