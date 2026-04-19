Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Casos recentes de violência envolvendo armas de fogo reacendem um debate que, no Brasil, costuma ser tratado de forma simplificada: ser contra ou a favor das armas. Soma-se a esse debate um dado empírico relevante: o aumento dos assassinatos de mulheres, já reconhecido no Código Penal como crime autônomo, o feminicídio.





Com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, observa-se que a maioria das mulheres vítimas de violência letal é morta dentro de casa, por parceiros ou ex-parceiros, e que as armas de fogo seguem como um dos principais meios utilizados nessas mortes.





Um episódio ocorrido recentemente no Espírito Santo, em que a comandante da Guarda Municipal foi morta pelo companheiro, um policial rodoviário federal, seguido de suicídio, expõe de forma trágica a complexidade desses temas. O acesso a armas de fogo, a violência contra a mulher e o cuidado com a saúde mental se entrelaçam e exigem análise mais atenta.





Há um ponto que precisa ser reconhecido sem hesitação: armas de fogo não são objetos neutros. São instrumentos feitos para matar. Por isso, discutir o acesso a armas exige ir além da legalidade e considerar quem são os sujeitos que as portam e em quais condições psicológicas se encontram.







