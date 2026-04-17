Diante do colapso global, um novo Brasil

Não surpreende, portanto, que o sistema multilateral pareça exaurido. Instituições concebidas para mediar interesses e estabelecer regras comuns estão, hoje, gravemente impactadas pela complexidade e profundidade de vertiginosas transformações.





Diante de tal cenário, impõem-se ao Brasil lucidez estratégica sobre os caminhos a seguir.





Nas eleições deste ano, não estaremos apenas escolhendo um governo. Trata-se de decidir como navegar em uma realidade sem regras sólidas e crescentemente sujeito à lei dos mais fortes. O país precisa, com serenidade e pragmatismo, saber ler com acurácia o cenário global, mobilizando-se internamente para projetar internacionalmente um perfil que esteja à altura de nossas dimensões, de nossa história e de nosso potencial.





A indagação é se haverá alguma notícia positiva nesse cenário de perigosa desordem. Não erra quem identificar relevantes oportunidades para o Brasil.





Em um mundo mais instável, e com continuada perspectiva de crescimento populacional, a confiabilidade das fontes de suprimento torna-se ativo estratégico. Graças à revolução que fizemos no agro, produtos brasileiros alimentam cerca de 10% da população mundial. Esse protagonismo admirável requer mais avanços em produtividade e no enfrentamento de gargalos que prejudicam nossa competitividade.





Por exemplo, precisamos de estratégia para lidar com a vulnerabilidade que é a dependência de fertilizantes importados. Segundo o Ínsper Agro, 45% das compras desse insumo vêm de países geopoliticamente instáveis, como Rússia, Bielorrússia, Israel, Nigéria e Turquia.





Sem um plano concreto, ficamos à deriva em momentos turbulentos como o de agora. Ademais, continuamos atrasados na superação de severas limitações de infraestrutura, para as quais devemos robustecer e modernizar portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, além de avançar na conectividade.





A transição energética oferece outra janela importante. A guerra no Irã tem demonstrado, novamente, a importância das alternativas às energias de fontes fósseis. Enquanto boa parte das nações depende diretamente da volatilidade do petróleo, o Brasil, que já se tornou autossuficiente, também se destaca na produção de biocombustíveis, além de dispor de matriz limpa e de recursos naturais que o colocam em posição singular.





Isso está interligado a outro grande desafio — e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade — que está na revolução tecnológica em curso. A digitalização e a inteligência artificial redesenham economias, alteram relações de trabalho e redefinem vantagens competitivas.





Obviamente, o Brasil não parte do zero, ao contrário, já alcançou conquistas que merecem reconhecimento: tecnificação do agronegócio; nichos de excelência como Embraer e Weg; vanguarda tecnológica na captação de petróleo em águas profundas; êxitos notáveis na digitalização do sistema bancário. Essa base energética favorável é indispensável para atrair infraestrutura digital (a exemplo de data centers). Além disso, temos reservas privilegiadas de minerais estratégicos, como terras raras.





Não obstante as muitas vantagens com que contamos, nenhum desses potenciais se realizará sem um grau importante de convergência a ser construída no plano doméstico. A experiência histórica mostra que prosperam em conjunturas de transição aqueles países que conseguem alinhar solidez interna com visão externa. Isso implica estabilidade institucional, responsabilidade fiscal, marcos regulatórios respeitados, segurança jurídica, um ambiente de negócios que estimule a atração de capital internacional e de investimentos de longo prazo.



