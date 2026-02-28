Mundo

EUA e Israel lançam ataque contra o Irã; o que se sabe

Donald Trump confirmou que "grandes operações de combate" estão em andamento.

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06:11

Fumaça em Teerã após ataque conjunto entre EUA e Irã Crédito: Getty Images

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na manhã deste sábado (28/02). O presidente americano, Donald Trump, confirmou que "grandes operações de combate" estão em andamento.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, explosões foram ouvidas em cinco cidades: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.

Após os ataques, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Irã lançou ataques retaliatórios contra o território israelense.

A operação conjunta contra o território iraniano acontece após semanas de negociações entre Washington e Teerã na tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Na manhã deste sábado, Trump publicou um vídeo em suas redes sociais confirmando os ataques e afirmando que a ação seria uma forma de prevenção contra o programa nuclear iraniano.

O Irã "tentou reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam atingir o território americano".

O americano instou os iranianos a usarem o momento para derrubar o regime clerical do país. "Quando terminarmos, tomem o poder. Será de vocês. Esta será provavelmente a única chance que terão por gerações", declarou.

Ele também disse aos membros das forças de segurança iranianas que eles receberiam "imunidade" se depusessem as armas, ou então "enfrentariam morte certa".

Moradores de Teerã correm para se proteger durante ataque Crédito: Reuters

Pouco antes de Trump confirmar os ataques, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, havia descrito a operação como um "ataque preventivo".

Em um comunicado, o presidente israelense, Benjamin Netanyahu, disse ainda que "um regime terrorista assassino" não deve possuir armas nucleares "que lhe permitam ameaçar toda a humanidade".

"Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Donald Trump, por sua liderança histórica", afirmou.

* Esta reportagem está em atualização

