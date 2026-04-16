O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?

Durante muito tempo, a educação concentrou seus debates em currículo, conteúdo e avaliação. O que ensinar, quando ensinar e como medir o aprendizado. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra: como as crianças realmente aprendem melhor? Minha própria trajetória como estudante me levou a pensar muito sobre isso.
Na Educação Infantil, estudei em uma escola montessoriana (abordagem pedagógica focada na autonomia) bilíngue. Na época, eu não tinha consciência de que estava vivendo uma experiência educacional muito particular.
Para mim, era simplesmente a escola. Um lugar onde as crianças tinham espaço para explorar, escolher atividades, construir coisas com as mãos, fazer perguntas e aprender enquanto brincavam.
Hoje sabemos que ambientes assim favorecem o que chamamos de play-based learning. O brincar não é uma pausa no aprendizado. Ele é parte essencial dele. É brincando que a criança experimenta ideias, desenvolve linguagem, aprende a resolver conflitos, testa hipóteses e constrói autonomia.
Esse período também é especialmente importante para o desenvolvimento da linguagem e para as bases da alfabetização. A neurociência tem mostrado que, nos primeiros anos de vida, o cérebro apresenta um nível extraordinário de plasticidade neural.
As conexões entre neurônios se formam em ritmo acelerado e são moldadas pelas experiências que a criança vive, especialmente aquelas relacionadas à linguagem, à interação social e à exploração do ambiente.
Em ambientes bilíngues de imersão, esse processo ganha uma dimensão ainda mais rica. Quando a criança está exposta a dois idiomas de forma natural, por meio de histórias, músicas, conversas, brincadeiras e interações cotidianas, o cérebro passa a organizar redes neurais capazes de reconhecer diferentes sons, estruturas linguísticas e padrões de comunicação.
É nesse contexto que entram dois conceitos importantes: letramento e alfabetização. Antes mesmo de aprender a decodificar letras e palavras, a criança já está construindo uma compreensão profunda sobre como a linguagem funciona. Ela observa adultos lendo, reconhece símbolos, brinca com sons, faz perguntas sobre palavras e começa a experimentar suas próprias formas de escrita. Em ambientes de imersão bilíngue, esse processo acontece de maneira integrada.
A criança desenvolve consciência linguística em dois sistemas ao mesmo tempo, o que fortalece habilidades como percepção fonológica, atenção e flexibilidade cognitiva. Em outras palavras, o cérebro aprende desde cedo a navegar entre diferentes códigos linguísticos.
Quando chega o momento da alfabetização formal, essas bases já estão estabelecidas. A leitura e a escrita passam a fazer sentido dentro de um universo maior de comunicação, significado e descoberta. Quando esse tipo de base linguística e cognitiva é construída nos primeiros anos, seus efeitos tendem a aparecer muito além da Educação Infantil. A alfabetização deixa de ser apenas um marco escolar e passa a fazer parte de uma trajetória mais ampla de desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da curiosidade intelectual.
Crescer aprendendo em dois idiomas ampliou não apenas minha capacidade de comunicação, mas também minha forma de compreender o mundo. Aprender em mais de uma língua significa, em muitos sentidos, aprender a navegar entre diferentes perspectivas culturais e cognitivas.
Hoje sabemos que o bilinguismo está associado a maior flexibilidade cognitiva, melhor controle da atenção e maior capacidade de adaptação entre contextos. Mas, para mim, o efeito mais marcante foi perceber como o acesso a diferentes linguagens também amplia a forma como interpretamos a realidade.
Ter experimentado, ainda criança, um ambiente que valorizava a curiosidade, a exploração, a linguagem e o pensamento independente me lembra diariamente do impacto que uma boa base educacional na primeira infância pode ter ao longo de toda uma vida. Talvez seja por isso que acredito tanto em escolas que não apenas ensinam respostas, mas cultivam perguntas.
E é justamente essa convicção que orienta minha atuação. Ser educador hoje significa criar as condições para que cada aluno desenvolva não apenas conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de pensar com autonomia, dialogar com diferentes culturas e imaginar soluções para os desafios do futuro.
No fundo, tudo começa da mesma forma que começou para mim: com uma criança curiosa, um ambiente que valoriza perguntas e a liberdade de aprender explorando o mundo.