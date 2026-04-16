O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?

É nesse contexto que entram dois conceitos importantes: letramento e alfabetização. Antes mesmo de aprender a decodificar letras e palavras, a criança já está construindo uma compreensão profunda sobre como a linguagem funciona. Ela observa adultos lendo, reconhece símbolos, brinca com sons, faz perguntas sobre palavras e começa a experimentar suas próprias formas de escrita. Em ambientes de imersão bilíngue, esse processo acontece de maneira integrada.





A criança desenvolve consciência linguística em dois sistemas ao mesmo tempo, o que fortalece habilidades como percepção fonológica, atenção e flexibilidade cognitiva. Em outras palavras, o cérebro aprende desde cedo a navegar entre diferentes códigos linguísticos.





Quando chega o momento da alfabetização formal, essas bases já estão estabelecidas. A leitura e a escrita passam a fazer sentido dentro de um universo maior de comunicação, significado e descoberta. Quando esse tipo de base linguística e cognitiva é construída nos primeiros anos, seus efeitos tendem a aparecer muito além da Educação Infantil. A alfabetização deixa de ser apenas um marco escolar e passa a fazer parte de uma trajetória mais ampla de desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da curiosidade intelectual.





Crescer aprendendo em dois idiomas ampliou não apenas minha capacidade de comunicação, mas também minha forma de compreender o mundo. Aprender em mais de uma língua significa, em muitos sentidos, aprender a navegar entre diferentes perspectivas culturais e cognitivas.





Hoje sabemos que o bilinguismo está associado a maior flexibilidade cognitiva, melhor controle da atenção e maior capacidade de adaptação entre contextos. Mas, para mim, o efeito mais marcante foi perceber como o acesso a diferentes linguagens também amplia a forma como interpretamos a realidade.





Ter experimentado, ainda criança, um ambiente que valorizava a curiosidade, a exploração, a linguagem e o pensamento independente me lembra diariamente do impacto que uma boa base educacional na primeira infância pode ter ao longo de toda uma vida. Talvez seja por isso que acredito tanto em escolas que não apenas ensinam respostas, mas cultivam perguntas.





E é justamente essa convicção que orienta minha atuação. Ser educador hoje significa criar as condições para que cada aluno desenvolva não apenas conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de pensar com autonomia, dialogar com diferentes culturas e imaginar soluções para os desafios do futuro.





No fundo, tudo começa da mesma forma que começou para mim: com uma criança curiosa, um ambiente que valoriza perguntas e a liberdade de aprender explorando o mundo.