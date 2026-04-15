Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

O aumento dos pactos antenupciais no Brasil revela uma mudança na forma como o casamento vem sendo compreendido sob a perspectiva jurídica e patrimonial. Dados do Colégio Notarial do Brasil indicam que, em 2020, foram registrados 38.564 pactos. Em 2025, esse número chegou a 70.289, um crescimento superior a 80% em curto intervalo.

Mais do que um dado estatístico, esse avanço sinaliza uma transformação de comportamento. Casais passaram a encarar o casamento com maior planejamento, reconhecendo que a relação afetiva também produz efeitos patrimoniais relevantes e, por isso, exige definição prévia de regras.

Esse movimento se relaciona à maior complexidade patrimonial dos indivíduos, que ingressam na união com bens, participação empresarial ou múltiplas fontes de renda. Mais relevante, porém, é compreender como o pacto antenupcial tem sido utilizado como instrumento de organização jurídica da vida conjugal.

Casamento Crédito: Pixabay

Na prática da advocacia de família, são frequentes os conflitos decorrentes da ausência de definição prévia ou da adoção automática de regimes legais que não refletem a realidade do casal. Nesse contexto, o pacto deixa de ser exceção e passa a atuar como ferramenta efetiva de prevenção de litígios.

Sua utilidade vai além da escolha do regime de bens. O instrumento permite disciplinar aspectos relevantes da relação patrimonial, como incomunicabilidade de bens, proteção do patrimônio anterior, administração de bens comuns e regras envolvendo participações societárias.

Também pode estabelecer diretrizes para situações sensíveis, como a existência de filhos de relações anteriores ou a preservação de ativos estratégicos, conferindo maior previsibilidade às consequências jurídicas da união.

Por outro lado, exige elaboração técnica adequada. Cláusulas genéricas, desequilíbrios ou ausência de orientação especializada podem comprometer sua eficácia e abrir espaço para questionamentos judiciais, especialmente em caso de dissolução.

A ausência do pacto, sobretudo em relações com maior complexidade patrimonial, tende a gerar insegurança jurídica ao submeter o casal a um regime legal que nem sempre atende às suas necessidades. Muitas disputas têm origem justamente nessa falta de planejamento.