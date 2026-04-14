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Finanças pessoais

Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Educação financeira limitada e falta de planejamento ampliam riscos na transmissão de patrimônio entre gerações

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 08:32

Públicado em 

14 abr 2026 às 08:32
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Falar de herança ainda é um tabu cultural no Brasil. Muitos evitam o tema por desconforto, mas a verdade é dura: sem preparo, o patrimônio que você levou uma vida para construir pode virar pó. Planejar a sucessão não é sobre antecipar o fim, é sobre garantir o futuro de quem fica.
O custo da falta de estrutura é muito alto e carrega um abismo de falta de informações para a maioria dos cidadãos “comuns”. Sem um plano claro, o cenário é de "tempestade perfeita":
  • Conflitos familiares que destroem laços e heranças; 
  • Impostos e taxas que levam uma fatia gigante do que seria de seus herdeiros;
  • Processos lentos na Justiça, deixando a família desamparada enquanto o inventário não termina.
Planejamento sucessório evita conflitos e prejuízos na herança Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
O “apagão” da educação financeira e fiscal é descomunal no país. O Brasil está na lanterna da alfabetização financeira da OCDE. Isso explica por que o patrimônio é tratado com improviso, deixando ativos dispersos e decisões importantes para a última hora. Ser um questionador incansável sobre o destino do seu dinheiro é o primeiro passo para mudar essa estatística.
Ademais, legado exige método. Planejamento não é luxo de quem tem “grandes fortunas”. É necessidade de quem tem responsabilidade. Não basta acumular; é preciso saber como transmitir. Dessa forma, o divisor de águas entre a segurança e o caos patrimonial é o que você decide organizar hoje.
A pergunta que fica é: você quer deixar um legado ou um problema para seus herdeiros? O que sobrevive a você?
Ao fim de tudo, a herança é muito mais do que uma transferência de ativos ou uma partilha de bens em cartório; ela é a materialização do tempo que você dedicou à vida. Quando há um olhar de cuidado para o planejamento sucessório sob a lente da finitude, percebe-se que organizar o amanhã é, talvez, o maior exercício de generosidade que você pode praticar no agora.
É o desejo silencioso de que sua ausência física não se transforme em uma presença de caos e discórdia na vida de quem se ama. Afinal, um legado de verdade não é feito apenas do que se deixa “para” alguém, mas do que se deixa “em” alguém.
Por conseguinte, construir patrimônio exige esforço, mas preservá-lo ao longo das gerações exige sabedoria e desprendimento. No balanço final, a pergunta que fica não é o quanto você acumulou, mas sim: o que você construiu terá força para sustentar os passos de quem vem depois de você?
Aproveite o início do período de Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2025/2026) para visualizar seu legado,  não apenas como uma obrigação tributária.

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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