Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Falar de herança ainda é um tabu cultural no Brasil. Muitos evitam o tema por desconforto, mas a verdade é dura: sem preparo, o patrimônio que você levou uma vida para construir pode virar pó. Planejar a sucessão não é sobre antecipar o fim, é sobre garantir o futuro de quem fica.
O custo da falta de estrutura é muito alto e carrega um abismo de falta de informações para a maioria dos cidadãos “comuns”. Sem um plano claro, o cenário é de "tempestade perfeita":
O “apagão” da educação financeira e fiscal é descomunal no país. O Brasil está na lanterna da alfabetização financeira da OCDE. Isso explica por que o patrimônio é tratado com improviso, deixando ativos dispersos e decisões importantes para a última hora. Ser um questionador incansável sobre o destino do seu dinheiro é o primeiro passo para mudar essa estatística.
Ademais, legado exige método. Planejamento não é luxo de quem tem “grandes fortunas”. É necessidade de quem tem responsabilidade. Não basta acumular; é preciso saber como transmitir. Dessa forma, o divisor de águas entre a segurança e o caos patrimonial é o que você decide organizar hoje.
A pergunta que fica é: você quer deixar um legado ou um problema para seus herdeiros? O que sobrevive a você?
Ao fim de tudo, a herança é muito mais do que uma transferência de ativos ou uma partilha de bens em cartório; ela é a materialização do tempo que você dedicou à vida. Quando há um olhar de cuidado para o planejamento sucessório sob a lente da finitude, percebe-se que organizar o amanhã é, talvez, o maior exercício de generosidade que você pode praticar no agora.
É o desejo silencioso de que sua ausência física não se transforme em uma presença de caos e discórdia na vida de quem se ama. Afinal, um legado de verdade não é feito apenas do que se deixa “para” alguém, mas do que se deixa “em” alguém.
Por conseguinte, construir patrimônio exige esforço, mas preservá-lo ao longo das gerações exige sabedoria e desprendimento. No balanço final, a pergunta que fica não é o quanto você acumulou, mas sim: o que você construiu terá força para sustentar os passos de quem vem depois de você?
Aproveite o início do período de Declaração do Imposto de Renda
da Pessoa Física (DIRPF 2025/2026) para visualizar seu legado, não apenas como uma obrigação tributária.