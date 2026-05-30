Inovação e tecnologia impulsionam crescimento de empresas em Colatina

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vive um momento promissor. Com investimentos públicos e privados anunciados para os próximos anos, o município se consolida como um dos principais polos de crescimento econômico capixaba, atraindo novos negócios, ampliando empreendimentos já instalados e gerando mais oportunidades de trabalho para a população.
A projeção é de que, até 2029, saiam do papel projetos que somam, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão em aportes para a cidade. Esse ambiente favorável também se reflete no fortalecimento do empreendedorismo local: Colatina contabiliza atualmente 10.298 empresas ativas. Somente nos primeiros cinco meses de 2026, já foram abertos 324 novos CNPJs.
Para evidenciar o potencial econômico do município e homenagear quem aposta no desenvolvimento local, foi realizada a 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, na noite de sexta-feira (29). Com o tema “Conexões que Inspiram”, o evento reuniu lideranças e empresários que investem fortemente em tecnologia e inovação para atender ao mercado da região Noroeste.
Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reconhecer as marcas que investem e contribuem para o desenvolvimento regional é uma forma de fortalecer ainda mais a economia capixaba.
O povo é muito resiliente, os empresários são muito
resilientes. Essa resiliência trouxe Colatina para um novo patamar e colocou o município entre os melhores do Espírito Santo. Isso é muito
importante para nossa empresa, que tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento do Estado
Marcello Moraes
Diretor-Geral da Rede Gazeta
O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, destacou que a política de investimentos em infraestrutura do município faz parte da estratégia para criar um ambiente mais favorável aos negócios e à qualidade de vida da população.
As intervenções logísticas, com destaque para a criação da terceira faixa reversível na Ponte Florentino Avidos, fazem o município crescer, se desenvolver. Priorizamos a responsabilidade social, porque temos que administrar para quem mais precisa, e esse crescimento econômico está vinculado à geração de emprego, para melhorar a renda das famílias de Colatina
Renzo Vasconcelos
Prefeito de Colatina
Sicoob
Facilitar a conexão entre o capital e o espírito empreendedor é outro pilar estratégico para o progresso local. O gerente da agência do Sicoob em Colatina, Romulo Dall Orto, pontua que a oferta de crédito é uma ferramenta crucial para a solidez dos negócios e para acelerar a economia regional.
As empresas de Colatina têm uma trajetória de muita luta, de muita superação, e o Sicoob se orgulha muito de participar da história delas, como parceiro
Romulo Dall Orto
Gerente da agência do Sicoob em Colatina
Solê Tower
O mercado imobiliário e a construção civil acompanham o ritmo acelerado da cidade. Novos empreendimentos residenciais e comerciais estão previstos para atender à demanda crescente por moradia e espaços para empreender. Uma das novidades do segmento é o Solê Tower, uma torre corporativa com 100 metros de altura, como destaca o responsável pelo projeto inovador, Washington Pereira.
É preciso estar atento às demandas do mercado e atender às exigências do público. Além de apostar em inovação e ter visão de futuro
Washington Pereira
Responsável pelo Solê Tower
Unesc
A busca contínua por melhorias é o que alimenta o círculo virtuoso das organizações por longos períodos, pontua Breno de Vasconcelos, gerente jurídico da Unesc — instituição que está no mercado há mais de 50 anos e é referência em ensino superior.
O segredo do sucesso é a resiliência. Lutar dia após dia, querendo crescer, dar o seu melhor, para, no futuro, ser reconhecido por aquilo que oferecemos de melhor
Breno de Vasconcelos
Gerente jurídico Unesc
Cartão de Todos
No setor de saúde e bem-estar, a expansão da demanda também é evidente. Uma marca que tem se destacado ao facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais é o Cartão de Todos. O sócio da empresa, Diego Pagani Garcia, ressalta que a atuação na área de saúde popular necessita de investimentos constantes em inovação.
Todo ano, buscamos melhorar processos, investir em novas tecnologias e equipamentos para atender a população colatinense, pensando sempre no futuro
Diego Pagani Garcia
Sócio do Cartão de Todos
AMA
Outro setor que segue em constante evolução é o mercado pet. O médico veterinário responsável pela AMA, Edésio José Soares, aponta que, com o auxílio da tecnologia, é possível oferecer um atendimento cada vez mais completo aos animais.
A nossa empresa está no mercado há dez anos, mas estamos investindo em tecnologia, inovando, trazendo soluções novas
Edésio José Soares
Médico Veterinário
Labmaia
Quem também adotou a inovação como premissa foi o Labmaia, segundo a diretora técnica Camila Maia. Ela destaca que o laboratório é o único da cidade com dupla certificação de qualidade, o que aumenta a confiabilidade nos resultados e garante o melhor atendimento aos clientes.
Somos uma empresa familiar que buscamos sempre investir em inovação, em tecnologia, para melhor atender nossos clientes
Camila Maia
Diretora técnica do Labmaia
Pneumax
O desenvolvimento econômico de Colatina também impulsiona empresas tradicionais do setor automotivo. Com 25 anos de história, a Pneumax aposta no fortalecimento das parcerias para seguir atendendo bem o seu público, conclui o empresário Jadson Galon.
Temos muito apoio dos fabricantes, que são os nossos parceiros, e buscamos sempre cada dia mais agradar nossos clientes.
Jadson Galon
Proprietário da Pneumax