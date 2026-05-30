Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Prêmio Gazeta Empresarial

Inovação e tecnologia impulsionam crescimento de empresas em Colatina

Com ambiente de negócios aquecido, município se consolida como um dos principais polos de desenvolvimento econômico capixaba

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 18:37

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

30 mai 2026 às 18:37

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vive um momento promissor. Com investimentos públicos e privados anunciados para os próximos anos, o município se consolida como um dos principais polos de crescimento econômico capixaba, atraindo novos negócios, ampliando empreendimentos já instalados e gerando mais oportunidades de trabalho para a população.


A projeção é de que, até 2029, saiam do papel projetos que somam, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão em aportes para a cidade. Esse ambiente favorável também se reflete no fortalecimento do empreendedorismo local: Colatina contabiliza atualmente 10.298 empresas ativas. Somente nos primeiros cinco meses de 2026, já foram abertos 324 novos CNPJs.


Para evidenciar o potencial econômico do município e homenagear quem aposta no desenvolvimento local, foi realizada a 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, na noite de sexta-feira (29). Com o tema “Conexões que Inspiram”, o evento reuniu lideranças e empresários que investem fortemente em tecnologia e inovação para atender ao mercado da região Noroeste.

Colatina 100 anos: de uma vila à maior cidade do Noroeste capixaba
Vista de Colatina: cidade deve receber R$ 1,9 bilhão em investimentos até 2029 Divulgação

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reconhecer as marcas que investem e contribuem para o desenvolvimento regional é uma forma de fortalecer ainda mais a economia capixaba.

O povo é muito resiliente, os empresários são muito resilientes. Essa resiliência trouxe Colatina para um novo patamar e colocou o município entre os melhores do Espírito Santo. Isso é muito importante para nossa empresa, que tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento do Estado

Marcello Moraes

Diretor-Geral da Rede Gazeta

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, destacou que a política de investimentos em infraestrutura do município faz parte da estratégia para criar um ambiente mais favorável aos negócios e à qualidade de vida da população.

Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, no Noroeste, participou do Prêmio Gazeta Empresarial
Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, participou do Prêmio Gazeta Empresarial Divulgação

As intervenções logísticas, com destaque para a criação da terceira faixa reversível na Ponte Florentino Avidos, fazem o município crescer, se desenvolver. Priorizamos a responsabilidade social, porque temos que administrar para quem mais precisa, e esse crescimento econômico está vinculado à geração de emprego, para melhorar a renda das famílias de Colatina 

Renzo Vasconcelos 

Prefeito de Colatina 

Sicoob

Facilitar a conexão entre o capital e o espírito empreendedor é outro pilar estratégico para o progresso local. O gerente da agência do Sicoob em Colatina, Romulo Dall Orto, pontua que a oferta de crédito é uma ferramenta crucial para a solidez dos negócios e para acelerar a economia regional.

As empresas de Colatina têm uma trajetória de muita luta, de muita superação, e o Sicoob se orgulha muito de participar da história delas, como parceiro

Romulo Dall Orto

Gerente da agência do Sicoob em Colatina

Solê Tower

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Washington Pereira, responsável pelo Solê Tower, torre corporativa que terá 100 metros de altura Crédito:Divulgação

O mercado imobiliário e a construção civil acompanham o ritmo acelerado da cidade. Novos empreendimentos residenciais e comerciais estão previstos para atender à demanda crescente por moradia e espaços para empreender. Uma das novidades do segmento é o Solê Tower, uma torre corporativa com 100 metros de altura, como destaca o responsável pelo projeto inovador, Washington Pereira.

É preciso estar atento às demandas do mercado e atender às exigências do público. Além de apostar em inovação e ter visão de futuro

Washington Pereira

Responsável pelo Solê Tower

Unesc

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Breno de Vasconcelos, gerente jurídico da Unesc, empresa premiada no Prêmio Gazeta Empresarial Colatina Crédito: Divulgação

A busca contínua por melhorias é o que alimenta o círculo virtuoso das organizações por longos períodos, pontua Breno de Vasconcelos, gerente jurídico da Unesc — instituição que está no mercado há mais de 50 anos e é referência em ensino superior.

O segredo do sucesso é a resiliência. Lutar dia após dia, querendo crescer, dar o seu melhor, para, no futuro, ser reconhecido por aquilo que oferecemos de melhor

Breno de Vasconcelos

Gerente jurídico Unesc

Cartão de Todos

Diego Garcia, do Cartão de Todos, empresa premiada no Prêmio Gazeta Empresarial Colatina
Diego Garcia, sócio do Cartão de Todos, empresa premiada no Prêmio Gazeta Empresarial Colatina Divulgação

No setor de saúde e bem-estar, a expansão da demanda também é evidente. Uma marca que tem se destacado ao facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais é o Cartão de Todos. O sócio da empresa, Diego Pagani Garcia, ressalta que a atuação na área de saúde popular necessita de investimentos constantes em inovação.

Todo ano, buscamos melhorar processos, investir em novas tecnologias e equipamentos para atender a população colatinense, pensando sempre no futuro

Diego Pagani Garcia

Sócio do Cartão de Todos

AMA

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Edésio José Soares da AMA, empresa premiada no Premio Gazeta Empresarial Colatina Crédito:Divulgação

Outro setor que segue em constante evolução é o mercado pet. O médico veterinário responsável pela AMA, Edésio José Soares, aponta que, com o auxílio da tecnologia, é possível oferecer um atendimento cada vez mais completo aos animais.

A nossa empresa está no mercado há dez anos, mas estamos investindo em tecnologia, inovando, trazendo soluções novas

Edésio José Soares

Médico Veterinário

Labmaia

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Camila Maia, diretora técnica do Labmaia, empresa premiada no Gazeta Prêmio Empresarial Colatina  Crédito: Divulgação

Quem também adotou a inovação como premissa foi o Labmaia, segundo a diretora técnica Camila Maia. Ela destaca que o laboratório é o único da cidade com dupla certificação de qualidade, o que aumenta a confiabilidade nos resultados e garante o melhor atendimento aos clientes.

Somos uma empresa familiar que buscamos sempre investir em inovação, em tecnologia, para melhor atender nossos clientes

Camila Maia

Diretora técnica do Labmaia

Pneumax

Jadson Galon, proprietário da Pneumax, participou do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina
Jadson Galon, proprietário da Pneumax, empresa premiada no Prêmio Gazeta Empresarial Colatina Divulgação

O desenvolvimento econômico de Colatina também impulsiona empresas tradicionais do setor automotivo. Com 25 anos de história, a Pneumax aposta no fortalecimento das parcerias para seguir atendendo bem o seu público, conclui o empresário Jadson Galon.

Temos muito apoio dos fabricantes, que são os nossos parceiros, e buscamos sempre cada dia mais agradar nossos clientes.

Jadson Galon

Proprietário da Pneumax

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Região Noroeste do ES Gazeta Empresarial Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cinco pessoas ficam feridas após carro capotar na BR 101, em São Mateus
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
Pena de 87 anos para homem que esfaqueou a ex-mulher e matou sogra no ES
Imagem de destaque
'Achava que minha família tinha resistido a Hitler, até descobrir que meu bisavô era nazista'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados