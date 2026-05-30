Inovação e tecnologia impulsionam crescimento de empresas em Colatina

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vive um momento promissor. Com investimentos públicos e privados anunciados para os próximos anos, o município se consolida como um dos principais polos de crescimento econômico capixaba, atraindo novos negócios, ampliando empreendimentos já instalados e gerando mais oportunidades de trabalho para a população.





A projeção é de que, até 2029, saiam do papel projetos que somam, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão em aportes para a cidade. Esse ambiente favorável também se reflete no fortalecimento do empreendedorismo local: Colatina contabiliza atualmente 10.298 empresas ativas. Somente nos primeiros cinco meses de 2026, já foram abertos 324 novos CNPJs.





Para evidenciar o potencial econômico do município e homenagear quem aposta no desenvolvimento local, foi realizada a 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, na noite de sexta-feira (29). Com o tema “Conexões que Inspiram”, o evento reuniu lideranças e empresários que investem fortemente em tecnologia e inovação para atender ao mercado da região Noroeste.