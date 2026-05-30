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Vilmara Fernandes

Pena de 87 anos para homem que esfaqueou a ex-mulher e matou sogra no ES

Na mesma noite, ele ainda tentou matar o namorado da ex por não aceitar o fim do relacionamento

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 18:55

Públicado em 

30 mai 2026 às 18:55
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foi condenado a 87 anos e oito meses de prisão Renan Reis dos Santos, em júri popular realizado em Vitória na noite desta sexta-feira (29). A pena foi aplicada pelo assassinato da sogra e pelas tentativas de homicídio contra a ex-mulher e o namorado dela.


Ele terá ainda que pagar uma indenização de R$ 100 mil para cada uma das três vítimas, no caso da sogra, aos sucessores, segundo sentença do juiz  Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória.


O crime aconteceu em 8 de novembro de 2023, em uma residência na Grande São Pedro. Renan não aceitava o fim do relacionamento com Rayane Machado dos Santos, com quem viveu por mais de dois anos e teve um filho.


Após seis meses de separação e constantes ameaças, ele invadiu a casa da sogra enquanto a família dormia. Já na escada, encontrou Josevan Claudio Dias dos Santos (o namorado), o primeiro a ser esfaqueado. Na sequência, ele alcançou Rayane, que também foi alvo de golpes. 


A mãe da jovem, Elma Machado de Souza, na tentativa de defender a filha, interpelou o agressor e foi atingida com golpes mortais.


A sentença destacou a atitude de Elma ao ressaltar sua postura de proteção: “Mesmo sob risco direto à própria integridade, buscou resguardar a filha Rayane, colocando-se em posição de enfrentamento e contenção da agressão”.


Rayane e Josevan sobreviveram porque se fingiram de mortos. Acreditando que já os havia matado, Renan parou o ataque e fugiu do local.


A sentença relata que Rayane ainda sofre com os impactos daquela noite. “Atravessou-se uma fase inteira de sua vida adulta sob os efeitos físicos e psicológicos do ocorrido, com impactos que extrapolam o momento da ação criminosa”.


Renan, que estava detido desde novembro de 2023, seguirá preso. A defesa do condenado não foi localizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.


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Vilmara Fernandes

É jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi repórter nas editorias de Política, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como repórter especial com foco em matérias investigativas em diversas áreas.

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