Pena de 87 anos para homem que esfaqueou a ex-mulher e matou sogra no ES

Foi condenado a 87 anos e oito meses de prisão Renan Reis dos Santos, em júri popular realizado em Vitória na noite desta sexta-feira (29). A pena foi aplicada pelo assassinato da sogra e pelas tentativas de homicídio contra a ex-mulher e o namorado dela.





Ele terá ainda que pagar uma indenização de R$ 100 mil para cada uma das três vítimas, no caso da sogra, aos sucessores, segundo sentença do juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória.





O crime aconteceu em 8 de novembro de 2023, em uma residência na Grande São Pedro. Renan não aceitava o fim do relacionamento com Rayane Machado dos Santos, com quem viveu por mais de dois anos e teve um filho.





Após seis meses de separação e constantes ameaças, ele invadiu a casa da sogra enquanto a família dormia. Já na escada, encontrou Josevan Claudio Dias dos Santos (o namorado), o primeiro a ser esfaqueado. Na sequência, ele alcançou Rayane, que também foi alvo de golpes.





A mãe da jovem, Elma Machado de Souza, na tentativa de defender a filha, interpelou o agressor e foi atingida com golpes mortais.





A sentença destacou a atitude de Elma ao ressaltar sua postura de proteção: “Mesmo sob risco direto à própria integridade, buscou resguardar a filha Rayane, colocando-se em posição de enfrentamento e contenção da agressão”.





Rayane e Josevan sobreviveram porque se fingiram de mortos. Acreditando que já os havia matado, Renan parou o ataque e fugiu do local.





A sentença relata que Rayane ainda sofre com os impactos daquela noite. “Atravessou-se uma fase inteira de sua vida adulta sob os efeitos físicos e psicológicos do ocorrido, com impactos que extrapolam o momento da ação criminosa”.





Renan, que estava detido desde novembro de 2023, seguirá preso. A defesa do condenado não foi localizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.



