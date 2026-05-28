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Vilmara Fernandes

Acusado de matar sogra e esfaquear ex-mulher e namorado vai a júri no ES

Homem será julgado pelos três crimes nesta sexta-feira (29), que foram motivados por ele não aceitar o fim do casamento

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 13:49

Públicado em 

28 mai 2026 às 13:49
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

juízes, juiz
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Era por volta das 3 horas quando Renan Reis dos Santos invadiu uma residência na Grande São Pedro, em Vitória. Por não aceitar o fim do relacionamento de poucos mais de dois anos, com quem tinha um filho, ele decidiu matar a ex-companheira, Rayane Machado dos Santos, com golpes de faca. 


No conflito ele atingiu também a sogra, que morreu, e o namorado da ex-mulher. Pelos crimes contra as três vítimas, ele enfrentará o júri popular nesta sexta-feira (29), no Fórum Criminal de Vitória.


O crime aconteceu em 8 de novembro de 2023. A família já estava recolhida para dormir quando Renan invadiu a residência. Logo na escada, ele encontrou com Josevan Claudio Dias dos Santos, o namorado de Rayane e o primeiro a ser esfaqueado. 


Na sequência, o agressor alcançou a ex-mulher, que também virou alvo das facadas. A mãe da jovem, Elma Machado de Souza, na tentativa de defender a filha, entrou em sua frente do criminoso e foi sofreu os golpes mortais.


Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Rayane e Josevan sobreviveram porque se fingiram de mortos. “Renan, acreditando ter consumado o assassinato delas, parou de golpeá-las e fugiu do local”, é dito no documento.


Antes do crime, o relacionamento do casal era marcado por traições, agressões físicas, verbais e ameaças de morte contra Rayane, que decidiu pôr fim à relação. Seis meses após o término, ela já estava em outro relacionamento e morava com a mãe, mas continuava sendo alvo de ameaças do ex-companheiro, que não aceitava o rompimento.


Mensagens


Vítima de facadas mandou mensagem para irmão avisando sobre invasão
Vítima de facadas mandou mensagem para irmão avisando sobre invasão Acervo familiar

Momentos antes de ser atingida, Rayane e a mãe gritaram pedindo socorro aos vizinhos. A jovem também conseguiu enviar uma mensagem de whatsapp para o irmão, avisando que o ex-companheiro havia invadido a casa.


O temor da mulher era antigo  devido as constantes intimidações feitas por Renan, que não aceitava o novo relacionamento da jovem com Josevan. Ela temia não sobreviver ao ataque. 


O MP acusou Renan de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, praticado contra Elma, morta aos 59 anos.


Em relação a Rayane, a denúncia ministerial aponta que houve tentativa de homicídio, com as mesmas condições: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e feminicídio.


Também relata que houve tentativa de assassinato contra Josevan, namorado de Rayane, com uso de meio cruel, por motivo torpe e sem dar a vítima o direito de defesa.


Renan esta detido no Centro de Detenção Provisória de Viana 2 desde novembro de 2023. Sua defesa não foi localizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.


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Vilmara Fernandes

É jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi repórter nas editorias de Política, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como repórter especial com foco em matérias investigativas em diversas áreas.

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