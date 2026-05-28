Acusado de matar sogra e esfaquear ex-mulher e namorado vai a júri no ES

Era por volta das 3 horas quando Renan Reis dos Santos invadiu uma residência na Grande São Pedro, em Vitória. Por não aceitar o fim do relacionamento de poucos mais de dois anos, com quem tinha um filho, ele decidiu matar a ex-companheira, Rayane Machado dos Santos, com golpes de faca.





No conflito ele atingiu também a sogra, que morreu, e o namorado da ex-mulher. Pelos crimes contra as três vítimas, ele enfrentará o júri popular nesta sexta-feira (29), no Fórum Criminal de Vitória.





O crime aconteceu em 8 de novembro de 2023. A família já estava recolhida para dormir quando Renan invadiu a residência. Logo na escada, ele encontrou com Josevan Claudio Dias dos Santos, o namorado de Rayane e o primeiro a ser esfaqueado.





Na sequência, o agressor alcançou a ex-mulher, que também virou alvo das facadas. A mãe da jovem, Elma Machado de Souza, na tentativa de defender a filha, entrou em sua frente do criminoso e foi sofreu os golpes mortais.





Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Rayane e Josevan sobreviveram porque se fingiram de mortos. “Renan, acreditando ter consumado o assassinato delas, parou de golpeá-las e fugiu do local”, é dito no documento.





Antes do crime, o relacionamento do casal era marcado por traições, agressões físicas, verbais e ameaças de morte contra Rayane, que decidiu pôr fim à relação. Seis meses após o término, ela já estava em outro relacionamento e morava com a mãe, mas continuava sendo alvo de ameaças do ex-companheiro, que não aceitava o rompimento.





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