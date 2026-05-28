X-bolo: capixabas se rendem ao doce viral que é a nova febre da confeitaria

Após o sucesso do morango do amor, que virou hit na confeitaria no ano passado, 2026 parece ter encontrado uma sobremesa viral para chamar de sua: o x-bolo. Na teoria, o doce segue os mesmos padrões de um bolo recheado, mas seu diferencial está na montagem, que imita o formato de um hambúrguer.
A semelhança fez com que a receita bombasse nas redes sociais, e confeitarias de todo o Brasil, inclusive do Espírito Santo, aproveitaram a crescente procura para incluir o item em seus cardápios e vitrines.
A confeiteira Márcia Queiroz, de Santa Mônica, Vila Velha, é uma das empreendedoras que decidiu apostar no produto. Ela conta que essa receita começou como um experimento em uma confeitaria de São Paulo, ganhou atenção e acabou se espalhando pelo país.
Eu vi esse sanduíche na internet. Foi uma uma confeiteira de São Paulo que fez e eu fiquei encantada.
Márcia Queiroz, confeiteira
“No primeiro dia, a gente já vendeu muitas unidades. As pessoas que comeram o morango do amor amaram porque era o hype do momento, e essa aqui é outro hype que eles querem experimentar também”, comentou.
Mas como é esse hambúrguer de bolo?
As receitas podem variar em cada confeitaria, mas a mais difundida aposta em sabores muito conhecidos pelos brasileiros: bolo branco, brigadeiro, morangos e um tipo de creme (geralmente ganache ou musse) de leite em pó.
O segredo está na forma como é montado o x-bolo, também conhecido como cake burger, sandubolo e hambúrguer de bolo: duas camadas circulares de massa de bolo imitam as fatias de pão; o brigadeiro é modelado como um disco de carne de hambúrguer; os morangos são cortados em rodelas finas, simulando tomates; e o creme é adaptado para fazer o papel dos demais complementos, como o queijo.
Não se surpreenda se a sobremesa vier acompanhada por “maionese caseira”, que no caso do hambúrguer de bolo feito pela Márcia, é um creme branco doce acrescido de corante verde para se parecer com o molho servido nas lanchonetes.