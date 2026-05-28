X-bolo: capixabas se rendem ao doce viral que é a nova febre da confeitaria

Após o sucesso do morango do amor, que virou hit na confeitaria no ano passado, 2026 parece ter encontrado uma sobremesa viral para chamar de sua: o x-bolo. Na teoria, o doce segue os mesmos padrões de um bolo recheado, mas seu diferencial está na montagem, que imita o formato de um hambúrguer.





A semelhança fez com que a receita bombasse nas redes sociais, e confeitarias de todo o Brasil, inclusive do Espírito Santo, aproveitaram a crescente procura para incluir o item em seus cardápios e vitrines.