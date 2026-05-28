Qual é o presente perfeito para cada signo no Dia dos Namorados? Veja como agradar o seu amor

Entender os traços de personalidade e as características de cada signo ajuda na escolha do mimo ideal Crédito: Imagem: jusagephoto | Shutterstock

Conhecer as características dos signos pode ser uma ótima estratégia para escolher o presente ideal para o Dia dos Namorados, já que cada nativo carrega traços de personalidade, gostos e preferências muito próprios, que influenciam diretamente na forma como se relaciona e no que mais valoriza em uma demonstração de carinho.

Ao observar essas particularidades, fica mais fácil selecionar um mimo capaz de encantar o(a) parceiro(a) e tornar a data ainda mais significativa e memorável. Com base nas características de cada signo do zodíaco, o astrólogo Ravi Vidya compartilha suas dicas e sugestões exclusivas de presentes para tornar o Dia dos Namorados inesquecível. Confira!

Áries

Artigos esportivos são perfeitos para presentear o nativo de Áries no Dia dos Namorados Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os arianos são pessoas ativas e energéticas. Para impressionar o signo de Áries, opte por presentes que combinem com seu estilo de vida agitado. Artigos esportivos, como uma bola de futebol, um par de tênis de corrida de alta qualidade ou uma assinatura de academia, são perfeitos para o seu amor .

Touro

Um jantar Crédito:

Os taurinos valorizam o conforto e o luxo. Para presentear seu amor de Touro, opte por algo que desperte os sentidos. Um jantar gourmet em um restaurante sofisticado, um kit de vinhos de qualidade ou uma sessão relaxante de massagem são escolhas que irão agradar a esse signo.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos adora aprender coisas novas e gosta de presentes tecnológicos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os geminianos são intelectuais e adoram aprender coisas novas. Para presentear a pessoa de Gêmeos, opte por livros interessantes, um curso de idiomas ou ingressos para uma palestra inspiradora. Geminianos também adoram presentes tecnológicos, então um dispositivo eletrônico inovador será muito apreciado.

Câncer

Os presentes personalizados são a escolha ideal para o nativo de Câncer Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os cancerianos são sensíveis e emotivos . Para presentear seu/sua namorado(a) de Câncer, opte por presentes personalizados e que despertem emoção. Álbuns de fotos com memórias especiais, uma carta de amor escrita à mão ou um jantar romântico à luz de velas criarão um ambiente perfeito para eles.

Leão

O nativo de Leão adora presentes luxuosos e exclusivos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os leoninos são cheios de confiança e adoram ser o centro das atenções. Para presentear seu amor de Leão, opte por presentes luxuosos e exclusivos. Ingressos para o show de seu artista favorito, um acessório de moda de alguma marca renomada ou uma experiência de spa em um resort de luxo são escolhas perfeitas para eles.

Virgem

O nativo de Virgem aprecia presentes práticos e úteis Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os virginianos são organizados e detalhistas. Para presentear a pessoa de Virgem, opte por presentes práticos e úteis. Um kit de ferramentas, um relógio elegante ou um curso de culinária gourmet serão apreciados por esses nativos, pois eles gostam de coisas que melhoram sua rotina.

Libra

Presentes refinados e equilibrados agradam o nativo de Libra Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os librianos são elegantes e apreciam a beleza estética. Para presentear a pessoa de Libra, opte por presentes refinados e equilibrados. Uma joia delicada, uma assinatura de clube de vinhos ou uma obra de arte única irão encantar esse signo e mostrar seu bom gosto.

Escorpião

Presentes misteriosos e sedutores combinam com o nativo de Escorpião Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os escorpianos são intensos e apaixonados. Para presentear seu/sua namorado(a) de Escorpião, opte por presentes misteriosos e sedutores. Um livro de suspense, um perfume sensual ou um passeio noturno de barco são presentes irresistíveis para eles.

Sagitário

O nativo de Sagitário adora presentes relacionados a viagens ou a experiências ao ar livre Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os sagitarianos são aventureiros e adoram explorar o mundo. Para presentear a pessoa de Sagitário, opte por algo relacionado a viagens ou a experiências ao ar livre. Uma mochila de alta qualidade, um ingresso para um concerto ou uma viagem surpresa para um destino exótico farão os sagitarianos se sentirem entusiasmados.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio gosta de presentes práticos e que o ajude a alcançar seus objetivos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os capricornianos são ambiciosos e focados em suas metas. Para presentear a pessoa de Capricórnio, opte por presentes práticos e que a ajudem a alcançar seus objetivos . Um planner de produtividade, um livro motivacional ou um curso profissionalizante são presentes valorizados por esses nativos.

Aquário

Presentes únicos e originais agradam o nativo de Aquário Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os aquarianos são criativos e têm uma mente aberta. Para presentear seu/sua namorado(a) de Aquário, opte por presentes únicos e originais. Um objeto de decoração exclusivo, ingressos para um evento artístico ou um workshop de arte são escolhas apreciadas por eles.

Peixes

O nativo de Peixes aprecia presentes que estimulam a imaginação e a sensibilidade Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Os piscianos são sonhadores e sensíveis. Para presentear seu/sua namorado(a) de Peixes, opte por presentes que estimulem sua imaginação e sensibilidade. Um diário para escrever seus pensamentos, um álbum de músicas relaxantes ou um livro de poesias são presentes perfeitos.

Por Ravi Vidya