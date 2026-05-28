Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população acima de 6 meses

A partir deste sábado (30), toda a população brasileira acima de 6 meses de idade pode se vacinar contra a gripe em todo o país. A medida, adotada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), visa fortalecer a estratégia de prevenção à influenza em um período de maior circulação de vírus respiratórios, além de operacionalizar as doses que chegam ao Estado.





No Estado, a ampliação ocorre enquanto durarem os estoques, com doses disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação distribuídas nos 78 municípios.





A Campanha de Vacinação contra a Influenza teve início nacionalmente no dia 28 de março. Ela foi destinada inicialmente aos grupos que possuem meta de cobertura vacinal de 90%, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes, que recebem as doses na estratégia de rotina, e para os grupos que compõem a estratégia especial. Até essa quarta-feira (27), foram aplicadas 582.830 doses.





A Sesa vem orientando os municípios capixabas quanto à comunicação à população sobre horários, locais e acesso às salas de vacinação, a fim de facilitar a procura pelas doses.





A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Ela é atualizada anualmente, com o objetivo de proteger contra os principais vírus em circulação no Brasil.