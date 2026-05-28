Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população acima de 6 meses

A partir deste sábado (30), toda a população brasileira acima de 6 meses de idade pode se vacinar contra a gripe em todo o país. A medida, adotada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), visa fortalecer a estratégia de prevenção à influenza em um período de maior circulação de vírus respiratórios, além de operacionalizar as doses que chegam ao Estado.
No Estado, a ampliação ocorre enquanto durarem os estoques, com doses disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação distribuídas nos 78 municípios.
A Campanha de Vacinação contra a Influenza teve início nacionalmente no dia 28 de março. Ela foi destinada inicialmente aos grupos que possuem meta de cobertura vacinal de 90%, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes, que recebem as doses na estratégia de rotina, e para os grupos que compõem a estratégia especial. Até essa quarta-feira (27), foram aplicadas 582.830 doses.
A Sesa vem orientando os municípios capixabas quanto à comunicação à população sobre horários, locais e acesso às salas de vacinação, a fim de facilitar a procura pelas doses.
A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Ela é atualizada anualmente, com o objetivo de proteger contra os principais vírus em circulação no Brasil.
Na Capital
Em Vitória, a partir desta quinta-feira (28), já é possível agendar a vacinação para sábado (30), através do serviço disponibilizado no site da prefeitura, pelo aplicativo Vitória Online ou no Facilita Vix (totem de autoatendimento instalado nas unidades de saúde).
Ao todo, são 2,7 mil vagas para vacinação no sábado (30) e também durante a semana em todas as salas de vacina do município. No agendamento, estarão disponíveis as vacinas contra gripe, Covid-19, dengue e vacinas de rotina (exceto BCG e febre amarela).
Especificamente neste sábado, na Capital, a vacinação ocorrerá na Unidade de Saúde de Santo Antônio e no Unique Mall (Av. Armando Duarte Rabello, 126 - Jardim Camburi), das 8h às 15h. Para aplicação da vacina, é importante apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde.