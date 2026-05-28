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Por 12 pesssoas

Adolescente de 14 anos com deficiência sofre estupro coletivo em São Paulo

O crime foi descoberto após a mãe da vítima reconhecer a filha em vídeos que passaram a circular em redes sociais

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2026 às 16:38
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
A violência sexual contra menores representa a maioria dos registros de estupro no país
 Divulgação/PCSP
Uma menina de 14 anos com deficiência intelectual foi estuprada por ao menos 12 adolescentes em São Paulo. O crime, ocorrido em fevereiro, só foi descoberto nesta quarta-feira (27), após a mãe da vítima reconhecer a filha em vídeos que passaram a circular em redes sociais e aplicativos de mensagens.
Segundo a polícia, a mãe buscou a Delegacia da Mulher após ver as imagens. Logo após o registro da ocorrência, as equipes realizaram buscas e identificaram os suspeitos do crime que aparecem nos vídeos. Todos são adolescentes.
Os próprios envolvidos teriam filmado os abusos e compartilhado os vídeos pela internet, de acordo com a polícia. A Folha apurou que eles foram ouvidos, mas a polícia não informou se eles já têm defensores ou o teor do depoimento, pois o caso está sob segredo de Justiça por envolver menores de idade.
Nenhum suspeito havia sido apreendido até esta quinta-feira (28).
De acordo com investigadores, a adolescente possui diagnóstico formal de deficiência intelectual e tem limitações para falar.
O inquérito deve ser concluído ainda nesta quinta-feira e encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. Só então será possível saber se a polícia e a Justiça recomendam a apreensão dos adolescentes. Os investigadores agora trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime, além de apurar como os vídeos passaram a circular em aplicativos de mensagens e redes sociais.
Em maio, a Justiça decretou a apreensão de quatro adolescentes e a prisão temporária de um adulto suspeitos de estuprar dois meninos, de 7 e 10 anos, na zona leste de SP. Na ocasião, os abusos também foram filmados e compartilhados online, segundo a investigação.
Quatro adolescentes foram apreendidos com ordem judicial, e um homem de 21 foi preso no interior da Bahia sob suspeita de serem os autores do estupro.
A polícia chegou aos envolvidos a partir de imagens do crime gravadas pelos suspeitos e distribuídas nas redes sociais. Segundo a investigação, nelas aparecem os adolescentes e o homem.
Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que os registros de estupro envolvendo crianças de 0 a 4 anos saltaram de 1.671 casos em 2014 para 7.845 em 2024 crescimento de 369,5% em uma década. Entre vítimas de 5 a 14 anos, as notificações passaram de 6.594 para 29.135 no mesmo período, alta de 341,8%.
Na prática, os números indicam que, somente em 2024, cerca de 21 crianças de até 4 anos e outras 79 crianças e adolescentes de 5 a 14 anos foram atendidas diariamente após sofrerem violência sexual.
Em termos de distribuição etária, a violência sexual mostra-se fortemente concentrada na infância e no início da adolescência.
A faixa de 5 a 14 anos apresenta o maior volume absoluto de casos em todos os anos analisados, configurando-se como o grupo mais vulnerável.
O estudo também destaca que a violência sexual contra menores representa a maioria dos registros de estupro no país.
Em 2024, o Brasil contabilizou 87.545 casos de estupro e estupro de vulnerável. Desse total, 67.204 foram classificados como estupro de vulnerável, modalidade que envolve vítimas sem idade legal para consentimento ou incapazes de oferecer resistência. O número representa 76,8% de todos os casos registrados no ano.

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