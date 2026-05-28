Dicas para a pele

Os 10 melhores produtos para tratar pele oleosa

Quer manter a pele oleosa sequinha? Saiba quais os produtos ideais para manter a pele saudável e sem oleosidade

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 17:26

28 mai 2026 às 17:26
Os melhores produtos para manter a pele limpa e sem oleosidade. Fonte: Canva

A pele oleosa pede uma rotina de cuidados eficaz para controlar o brilho excessivo, minimizar poros e prevenir imperfeições. A boa notícia é que o mercado oferece opções incríveis, com fórmulas que entregam resultados realmente visíveis. Selecionamos os 10 produtos mais aclamados e eficientes para você conquistar uma pele sem oleosidade e com aspecto saudável.

Effaclar Concentrado (La Roche-Posay)

Este gel de limpeza profunda é um clássico para peles oleosas e acneicas. A fórmula do produto atua na desobstrução dos poros, removendo impurezas e controlando a oleosidade sem ressecar. É o primeiro passo essencial para uma pele purificada e fresca, preparando ela para os próximos tratamentos.

Kit La Roche-Posay Effaclar Concentrado Gel de Limpeza 150g + 50g (2 Produtos)

Actine Gel de Limpeza (Darrow)

Um dos campeões de vendas no Brasil, o Actine é um aliado poderoso no combate à oleosidade. Com ácido salicílico e vitamina C, ele limpa profundamente, previne cravos e espinhas e ainda uniformiza o tom da pele. Além da textura leve e refrescante do produto, que proporciona uma sensação de limpeza duradoura.

Darrow Actine - Gel de Limpeza Facial 400g

Hydro Boost Water Gel (Neutrogena)

Quando se trata de hidratação, o Hydro Boost Water Gel da Neutrogena é a solução perfeita. O produto hidrata intensamente a pele sem a deixar pegajosa ou com brilho, além da absorção ser rápida.

Neutrogena Hydro Boost Water Gel - Hidratante Facial 50g

Minéral 89 (Vichy)

O Minéral 89 é um fortalecedor facial que se tornou queridinho por sua capacidade de hidratar e proteger a barreira cutânea. Sua fórmula absorve rapidamente, não pesa e prepara a pele para receber outros produtos, tornando ela mais resistente às agressões externas.

Vichy Minéral 89 - Sérum Fortalecedor Facial Hidratante 50ml

Fusion Water (ISDIN)

Este protetor solar à base de água é um divisor de águas para quem tem pele oleosa. Com textura fluida e ultraleve, ele desaparece na pele sem deixar resíduos brancos e oferece um controle de oleosidade com toque seco. É a proteção ideal para o dia a dia, garantindo que a pele fique sequinha e protegida contra os raios UV.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water FPS 60 - Protetor Solar Facial 50ml

Anthelios Airlicium (La Roche-Posay)

Outro protetor solar indispensável, o Anthelios Airlicium conta com uma tecnologia exclusiva de controle de oleosidade ativada pelo brilho. Ele garante um efeito matte prolongado, absorvendo o excesso de sebo e mantendo a pele opaca por horas. Sua alta proteção solar é combinada com um acabamento invisível e confortável.

La Roche-Posay Anthelios Airlicium FPS 80 - Protetor Solar Facial 40g

Blemish + Age Defense (Skinceuticals)

Para quem busca um tratamento mais intensivo, o Blemish + Age Defense é um sérum potente. Sua combinação de ácidos (salicílico, glicólico e cítrico) combate a oleosidade, as acnes e ainda atua nos sinais de envelhecimento. É um produto multifuncional que melhora a textura da pele e uniformiza o tom.

SkinCeuticals Blemish + Age Solution - Tônico Facial 125ml

Niacinamida 10% + Zinco 1% (Carla Leone)

Séruns com Niacinamida e Zinco são essenciais para reduzir poros dilatados e equilibrar a produção de sebo. A niacinamida minimiza a aparência dos poros, enquanto o zinco ajuda a controlar a oleosidade, resultando em uma pele mais lisa e uniforme.

Carla Leone Niacinamida 10% + Zinco 1% - Sérum Hidratante Facial 30ml

Normaderm Phytosolution (Vichy)

Este hidratante de cuidado diário é um tratamento completo para pele oleosa. O gel trata imperfeições, controla a oleosidade e hidrata sem pesar. É uma excelente opção para quem busca um produto que atue em diversas frentes, além de passar um aspecto uma pele mais saudável e livre de acne.

Vichy Normaderm Phytosolution Intensivo - Gel de Limpeza Profunda 300g

Episol Sec OC (Mantecorp)

O protetor solar Episol Sec OC se destaca por uma tecnologia que absorve a oleosidade e mantém a pele sequinha por horas, chamada “Skin Self Control”. A textura leve e toque seco do produto o tornam ideal para o uso diário, garantindo alta proteção solar e um acabamento matte que dura o dia todo, sem comprometer o conforto.

Mantecorp Episol Sec OC FPS 99 - Protetor Solar Facial 60g

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

