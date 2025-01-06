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Dias de verão

Pele oleosa: saiba como cuidar e controlar a condição

As dificuldades aparecem porque o calor e a umidade estimulam a produção de sebo para proteger a pele contra o ressecamento
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 jan 2025 às 06:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 06:00

pele oleosa
É possível adaptar o skincare para ajudar no controle da oleosidade Crédito: Shutterstock/ Pavlova Yuliia
Com a chegada do verão também surge um desafio para quem tem pele oleosa: conter o aumento da oleosidade e fugir do temido brilho no rosto ao longo do dia. As dificuldades aparecem porque o calor e a umidade estimulam a produção de sebo para proteger a pele contra o ressecamento. Além disso, dilatam os poros, facilitando a saída do sebo. Mas é possível adaptar o skincare para ajudar no controle da oleosidade e ter a sensação de pele sequinha o dia todo.
Segundo a dermatologista Gabriela Guerra Penha, parceira de Profuse, o primeiro passo para isso é derrubar um mito: lavar mais o rosto para remover a oleosidade. Isso prejudica a barreira de proteção e a hidratação da pele.
“Quando aumentamos a frequência das lavagens, temos o efeito rebote, que é quando há aumento na produção de sebo e oleosidade pela pele. O ideal é lavar o rosto no máximo duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, evitando sabonetes muito abrasivos. Dê preferência aos sem sabão, que usam a tecnologia Syndet”, afirma.
As etapas essenciais do skincare (limpeza, hidratação e proteção solar) devem ser mantidas. No entanto, a recomendação é apostar em produtos com ativos que ajudam a reduzir e controlar a oleosidade, tais como ácido salicílico e zinco. Outra dica é optar por fórmulas livres de óleo e texturas mais fluidas, como gel-creme e sérum, no caso dos hidratantes e protetores solares.
exposição solar excessiva ou sem proteção também pode piorar a oleosidade. Um dos principais motivos é que o sol causa o ressecamento das camadas superficiais da pele, incentivando a produção de sebo pelas glândulas sebáceas – piorando, assim, a sensação de pele brilhante e oleosa, aumentando ainda as chances do aparecimento de acne.
A recomendação da médica é evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, normalmente das 10h às 15h. "Além disso, para manter a saúde da pele, é fundamental usar protetor solar com FPS 30 no mínimo, principalmente para exposição solar, e reaplicá-lo a cada três horas ou sempre que se molhar ou suar, como após o banho de mar ou piscina, ou exercício físico", diz  Gabriela Guerra Penha.
Para quem não abre mão da maquiagem, as fórmulas oil-free e mate são as melhores escolhas, usando sempre o protetor solar primeiro. No fim do dia, é imprescindível demaquilar antes de dormir.
Outras medidas complementares, que vão além do skincare, podem contribuir para o controle da oleosidade da pele no calor. “Evitar alimentos com alto índice glicêmico e aumentar a hidratação do corpo, consumindo pelo menos dois litros de água por dia, são hábitos importantes que devem ser intensificados no verão”, explica a médica dermatologista.

7 produtos para cuidar da pele oleosa

Produtos
Puriance Ultimate, da Profuse

Puriance Ultimate, da Profuse

É um hidratante antioleosidade e antiacne. Ele controla a produção de sebo de forma imediata e duradoura, reduz o tamanho dos poros, previne o surgimento de cravos e espinhas, uniformiza a textura e o tom da pele, absorve o excesso de sebo sem ressecar, acalma e suaviza a pele. Tudo isso com textura leve e efeito matte.

Sébium Gel Moussant, da Bioderma

Sébium Gel Moussant, da Bioderma

Gel de limpeza antioleosidade de alta tolerância para peles mistas e oleosas. Ele higieniza, controla a produção de oleosidade e previne a acne. Combina cobre e zinco - dois poderosos ativos ultrapurificantes - para garantir eficácia extrema no combate à oleosidade excessiva

Cleanance Intense, da Avène

Cleanance Intense, da Avène

Gel de limpeza profunda para pele oleosa ou com tendência à acne. Limpa de forma intensa sem ressecar a pele, reduz a acne e controla a oleosidade. Possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores, Ácido Lático e Ácido Succínico, que ajudam a combater a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada. Ele suaviza a textura do rosto e minimiza a aparência dos poros visíveis e brilho excessivo.

Gel de Limpeza Actine, da Darrow

Gel de Limpeza Actine, da Darrow

Gel de limpeza para pele oleosa e acneica. Elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. Traz fórmula com a Vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne, que age profundamente na limpeza da pele, reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados. A fórmula tem ainda efeito antioxidante e uniformizante, deixando a pele radiante e com viço.

Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay

Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay

Gel de limpeza para peles mistas e oleosas. Ele desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne. Remove as impurezas sem ressecar o rosto, garantindo uma pele bem limpa e purificada. Com fórmula especialmente desenvolvida para suprir as necessidades da pele dos brasileiros, o produto traz uma combinação de Ácido Salicílico, Zinco e LHA, ingredientes que proporcionam eficácia antiacne comprovada.

Gel De Limpeza Oil Control , da Cetaphil

Gel De Limpeza Oil Control , da Cetaphil

Possui uma fórmula composta pela tecnologia Syndet, Vitamina B3 Essencial e Pró-Vitamina B5, que auxiliam na remoção das impurezas, excesso de oleosidade e maquiagem, sem ressecar a cútis. Além disso, realiza uma higiene anti-óleo e calmante, promovendo uma aparência mais saudável para o rosto.

Gel de Limpeza, da Cerave

Gel de Limpeza, da Cerave

Gel de limpeza facial que promove uma limpeza suave, que remove o excesso de oleosidade, sem prejudicar a barreira natural da pele. Pode ser utilizado inclusive em peles mistas e oleosas. Sua fórmula é enriquecida com Ceramidas Essenciais, Niacinamida e Ácido Hialurônico, para higienizar delicadamente, enquanto mantém o equilíbrio hídrico da pele.

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