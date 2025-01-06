Pele oleosa: saiba como cuidar e controlar a condição

Com a chegada do verão também surge um desafio para quem tem pele oleosa: conter o aumento da oleosidade e fugir do temido brilho no rosto ao longo do dia. As dificuldades aparecem porque o calor e a umidade estimulam a produção de sebo para proteger a pele contra o ressecamento. Além disso, dilatam os poros, facilitando a saída do sebo. Mas é possível adaptar o skincare para ajudar no controle da oleosidade e ter a sensação de pele sequinha o dia todo.
Segundo a dermatologista Gabriela Guerra Penha, parceira de Profuse, o primeiro passo para isso é derrubar um mito: lavar mais o rosto para remover a oleosidade. Isso prejudica a barreira de proteção e a hidratação da pele.
“Quando aumentamos a frequência das lavagens, temos o efeito rebote, que é quando há aumento na produção de sebo e oleosidade pela pele. O ideal é lavar o rosto no máximo duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, evitando sabonetes muito abrasivos. Dê preferência aos sem sabão, que usam a tecnologia Syndet”, afirma.
As etapas essenciais do skincare (limpeza, hidratação e proteção solar) devem ser mantidas. No entanto, a recomendação é apostar em produtos com ativos que ajudam a reduzir e controlar a oleosidade, tais como ácido salicílico e zinco. Outra dica é optar por fórmulas livres de óleo e texturas mais fluidas, como gel-creme e sérum, no caso dos hidratantes e protetores solares.
A exposição solar
excessiva ou sem proteção também pode piorar a oleosidade. Um dos principais motivos é que o sol causa o ressecamento das camadas superficiais da pele, incentivando a produção de sebo pelas glândulas sebáceas – piorando, assim, a sensação de pele brilhante e oleosa, aumentando ainda as chances do aparecimento de acne.
A recomendação da médica é evitar a exposição ao sol
nas horas mais quentes do dia, normalmente das 10h às 15h. "Além disso, para manter a saúde da pele, é fundamental usar protetor solar com FPS 30
no mínimo, principalmente para exposição solar, e reaplicá-lo a cada três horas ou sempre que se molhar ou suar, como após o banho de mar ou piscina, ou exercício físico", diz Gabriela Guerra Penha.
Para quem não abre mão da maquiagem, as fórmulas oil-free e mate são as melhores escolhas, usando sempre o protetor solar primeiro. No fim do dia, é imprescindível demaquilar antes de dormir.
Outras medidas complementares, que vão além do skincare, podem contribuir para o controle da oleosidade da pele no calor. “Evitar alimentos com alto índice glicêmico e aumentar a hidratação do corpo, consumindo pelo menos dois litros de água por dia, são hábitos importantes que devem ser intensificados no verão”, explica a médica dermatologista.