Protetor solar para o verão: 15 opções para cuidar da pele

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Biosole E+ Ultra Vitamin FPS 99, da Ada Tina
Protetor solar em bastão com ação clareadora e 12 horas de proteção contínua contra os raios UVA, UVB e UVA1 Longo.
Com toque seco e textura sedosa, a novidade é indicada para todos os tipos e tons de pele, incluindo as mais sensíveis ao sol, e oferece resistência à água e ao suor, sendo ideal para quem busca alta proteção durante atividades ao ar livre.
O stick ainda conta com a exclusiva Tecnologia Solent Tripla Proteção Solar, que proporciona até 12 horas de fotoestabilidade, além de uma fórmula capaz de clarear, iluminar e uniformizar o tom da pele. (COMPRE AQUI
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02
Invisible Stick, da Isdin
Com acabamento leve e invisível, não deixa a pele com brilho, nem sensação oleosa e é fácil de carregar para reaplicar com facilidade e segurança. Com aplicação super prática, a novidade conta com FPS 50, absorção imediata, é resistente à água e ao suor e desenvolvido para minimizar risco de alergias, sendo indicado também para peles sensíveis e atópicas.
A fórmula contém Extrato de Phaeodactylum Tricornutum, que auxilia a fortalecer e acalmar a barreira da pele, reduzindo de forma imediata os sinais de sensibilidade; Esteróis de Brassica Campestris, para restaurar a barreira física do rosto e ajudar a proteger a pele frágil, além de ter efeito calmante e hidratante para as peles muito secas. (COMPRE AQUI
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Mat Perfect Tri-defense, da Avène
O lançamento é resultado de 20 anos de pesquisa, destacando-se pela tecnologia TriAsorB, que oferece proteção avançada contra radiação solar e luz azul. Ele reduz em 72% a hiperpigmentação causada pela luz azul e diminui em 95% os danos ao DNA da pele. Com rápida absorção, acabamento invisível e toque seco, o produto é ideal para o clima brasileiro. Além disso, sua fórmula tem um impacto ambiental reduzido, minimizando efeitos negativos no ecossistema marinho. (COMPRE AQUI
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04
Actine One, da Darrow
É o novo protetor solar da linha Actine. Com FPS 50, sua fórmula inovadora oferece proteção UVA+UVB, absorção em 1 segundo e sem resíduos brancos. Desenvolvido com textura leve de gel creme, combina três filtros para alta proteção e sensorial não oleoso, além de conter ácido hialurônico para hidratação e firmeza da pele e conta com uma fragrância exclusiva, tornando a aplicação ainda mais agradável. (COMPRE AQUI
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Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay
A novidade é 100% mineral e traz óxido de zinco, sendo a escolha perfeita para quem busca cuidar do rosto e prevenir os danos solares e o câncer de pele. Com uma fórmula leve e sem fragrância, o lançamento é adequado para todos os tons e tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. A textura do produto não é oleosa e não deixa resíduos, o que proporciona um acabamento natural. Por conter óxido de zinco, um ingrediente fotoprotetor físico que reflete e dispersa os raios ultravioleta, formando uma barreira sobre a pele e impedindo a absorção dos raios UVA e UVB, o protetor ajuda a prevenir queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de pele.
06
Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma
Oferece alta proteção solar com controle da oleosidade. O protetor conta com textura ultra seca e efeito matte imediato, com fórmula desenvolvida na França exclusivamente para a pele brasileira. Garante controle da oleosidade por 8 horas e sensação de pele fresca e limpa. Formulado com a exclusiva Tecnologia Fluidactiv, ajuda a prevenir o aparecimento da acne e Sun Active Defense, com ativos antioxidantes. É resistente à água e ao suor. (COMPRE AQUI
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Antiox Complex Facial, da Australian Gold
Possui textura ultrafluida de absorção imediata e acabamento totalmente invisível. Formulado com extrato de Ameixa de Kakadu, potente ativo antioxidante de origem australiana, combate radicais livres com sua ação antioxidante, preservando o colágeno e prevenindo rugas e linhas de expressão. Com toque seco, deixa a pele macia e aveludada. Seu efeito primer disfarça poros e imperfeições, garantindo uma pele uniforme e pronta para a maquiagem, com controle de brilho e oleosidade. Ideal para todos os tipos de pele, não derrete e não escorre ao longo do dia. (COMPRE AQUI
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08
Renew Solar Protinol FPS 70, da Avon
Possui tripla proteção com textura leve que previne o envelhecimento, preenche linhas finas através da hidratação e tem acabamento invisível para todos os tons de pele. Ele protege, previne os sinais de envelhecimento causados com o tempo, preenche através da hidratação e tem acabamento matte de 12 horas. Ele protege e prepara a pele contra os danos dos Raios UVA/UVB, da ação antioxidante e contra a perda de colágeno, enquanto a sua textura leve deixa acabamento invisível e a pele matte.
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UV Face Specialist Controle da Acne FPS 70, de Nivea Sun
Fórmula e textura ultraleve e suave de absorção imediata, previne o envelhecimento precoce da pele e controla a oleosidade, auxiliando no combate à acne. Proteção UVA/UVB imediata e contra os efeitos causados pela luz visível, com um poderoso efeito antioxidante natural. Fluido suave e não oleoso com Complexo Anti-acne e Niacinamida. Proporciona um efeito matte de 8 horas para um visual sem brilho, sensação de pele hidratada e uma aparência visivelmente saudável. (COMPRE AQUI
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Episol Color Stick, da Mantecorp Skincare
É o primeiro protetor em formato bastão da linha de proteção solar. Com alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível o lançamento pode ser utilizado como um aliado a base, uniformizando a pele com um toque natural, além de criar um efeito matte, reduzir poros dilatados e controlar o brilho por até quatro horas depois da aplicação.
Em sua composição é possível encontrar ativos que auxiliam em uma pele mais saudável, como ácido hialurônico, que proporciona hidratação e ação em rugas finas e linhas de expressão; Vitamina E, que garante ação antioxidante e antipoluição; além de preservar o colágeno através de uma tecnologia inovadora, que minimiza os danos mais profundos na pele causados pelos raios infravermelhos.
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Capital Soleil UV Clear, da Vichy
A marca anuncia o lançamento no Brasil do protetor solar com FPS60, testado clinicamente em peles mistas a oleosas. Enriquecido com niacinamida, ácido salicílico, sarcosina e frações probióticas, o produto de textura aqua-fluida e brilho controlado ao longo do dia, aposta em sensorialidade e associa a proteção solar à correção das cinco queixas da pele oleosa: brilho, poros visíveis, marcas, cravos e acne. (COMPRE AQUI
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Solar Expertise The Invisible, de L'Oréal Paris
Com FPS 60, o protetor solar alia alta proteção UV a uma experiência sensorial única. O produto se destaca por sua invisibilidade, resistência a fatores externos como suor, umidade e poluição, e por se adaptar perfeitamente a diferentes tipos de pele. Com fórmula poderosa enriquecida com ativos dermatológicos, como ácido hialurônico, ele combina tecnologia de ponta com texturas superiores que não deixam a pele oleosa. A nova linha oferece três versões com cor, desenvolvidas especialmente para se adaptar à diversidade dos tons de pele das brasileiras. (COMPRE AQUI
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Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca
Com um formato que facilita a aplicação e retoque, a novidade possui FPS 60 com proteção UVB e UVA e pode ser usada em todos os tipos de pele. Proporcionando um efeito matte, além de toque seco, o lançamento controla a oleosidade natural da pele, além de ser resistente à água e ao suor. Ideal para ser carregado na bolsa e utilizado ao longo do dia e sempre que for necessário.
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Stick Translúcido FPS 50, da Sunless
O novo produto possui fórmula universal e invisível, garantindo uma aplicação prática e eficaz em todos os tons e tipos de pele, sem deixar resíduos visíveis e sem interferir na maquiagem.
Além disso, o produto garante alta proteção contra raios UVA e UVB FPS 50 e luz visível, além de oferecer benefícios antioxidantes e antissinais. Ideal para o uso diário, combina alta tecnologia com ingredientes naturais para atender às necessidades do consumidor atual, que busca cada vez mais praticidade e eficácia quando se trata de proteção solar.
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Protetor Facial FPS 70, da Helioderm
Protetor facial com alta proteção (FPS 70) contra os raios UVA e UVB. Conta com ação multifuncional 3 em 1, com hidratação, e antioxidante, com ativo hialurônico, vitamina E e Niacinamida. Toque seco, oil free, textura leve, rápida absorção, resistente à água e ao suor.