Veja os principais lançamentos de beleza de dezembro de 2024

01

Salicylic Renewal, da Isdinceutics

O novo sérum antiaging para pele oleosa atua tanto nas rugas quanto no controle de oleosidade. Ele tem rápida absorção, auxilia na redução de marcas e poros visíveis, além de matificar a pele, trazer renovação cutânea com efeito peeling, combate os sinais da idade, o excesso de sebo e deixa o rosto com uma aparência rejuvenescida. Com um blend de ingredientes como os ácidos salicílico, glicólico e lático - para ajudar no combate aos sinais e imperfeições - e ácido hialurônico e ceratonia siliqua - como ativos antiaging -, conta também com extrato de Lemon Myrtle para controle da oleosidade e ativos hidratantes. A novidade chega ao mercado brasileiro no início de 2025.



02

Dove Cuidado Revitalizante

A marca traz uma edição limitada de sabonetes desenvolvida com foco no verão, com duas novas variantes: Pele Radiante e Cuidado Revitalizante. A nova linha, com propostas pensadas para o cuidado da pele pré e pós-exposição solar, possui a icônica fórmula com ¼ de creme hidratante, limpeza suave e pH neutro, e conta com fragrâncias frescas florais e frutadas, tão valorizadas pelos consumidores nessa época do ano. As barras de beleza possuem tecnologia de limpeza Syndet, contando com agentes de limpeza suave que limpam delicadamente, sem agredir a barreira de proteção natural da pele, evitando, assim, seu ressecamento.



03

Sérum Luminous UV, da Seda

A linha foi desenvolvida especialmente para proteger os cabelos dos danos causados pelos raios UV trazendo de volta o brilho e a luminosidade dos fios. O sérum da linha, destaque do lançamento, é o primeiro do portfólio da marca que repara a fibra capilar de dentro para fora, sela as cutículas e alinha os fios com textura ultra leve, protegendo para que os fios não percam água quando expostos à altas temperaturas, mantendo-os, assim, hidratados e macios. O produto utiliza cinco tecnologias diferentes, unidas ao Glycol + Vita C Complex para cuidar e reparar profundamente os cabelos, oferecendo proteção contra os danos causados pelos raios UV, potencializando o brilho natural e alinhamento dos fio.



04

Clarivis C Ultra Resist, da Ada Tina

É um sérum que combina Vitamina C, Niacinamida e Alfa-Arbutin para combater até as manchas mais resistentes do melasma. É capaz de uniformizar o tom de pele e reduzir as manchas de melasma grau 3 e 4, manchas causadas pelo sol e marcas de acne. Além disso, também proporciona um efeito glow imediato na pele e atua na prevenção e combate do envelhecimento, rugas e flacidez graças ao seu alto poder antioxidante. A tecnologia BioSkinFlux permite que a Niacinamida e o Alfa-Arbutin combinados à Vitamina C estabilizada penetrem profundamente na pele, alcançando as camadas mais profunda. Já a tecnologia Melative faz com que esses ingredientes atuem diretamente no melanócito, célula responsável pela produção do pigmento que dá cor à pele, assim produzindo um efeito rápido e eficaz de clareamento das manchas.



05

Tododia Limão Siciliano e Flor de Gardênia Body Splash, da Natura

Em edição limitada, a novidade traduz o frescor da brisa da manhã de verão, com notas cítricas e florais que encantam todos os sentidos. O grande diferencial da linha é sua fórmula sorbet do creme corporal, que pode ser colocado na geladeira para trazer um toque ainda mais refrescante, acalmando a pele no pós-sol, além de recuperar instantaneamente os danos causados pelo mar ou piscina. O body splash é ideal para usar em um dia ensolarado. Sua fórmula hidrata suavemente a pele e promove sensação de leveza e bem-estar.



06

Coleção Zodíaco, da Avon Color Trend

A marca acaba de lançar uma coleção de maquiagem e esmaltes inspirados nos signos do Zodíaco. Em edição limitada, o lançamento traz os elementos de cada signo: terra, ar, fogo e água. A coleção possui opções de maquiagem para a boca, unha e olhos, como os delineadores retráteis, que são perfeitos para criar aquele efeito gatinho nos cantos externos dos olhos e dá um toque vibrante ao visual das festas de fim de ano. Também faz parte da coleção, uma paleta inédita de sombras, com tons cintilantes e matte, inspirados nos signos. Para os lábios, a marca apresenta três novas cores de batom e acabamento matte. Nas unhas, a novidade é uma linha de esmaltes com seis novas cores cintilantes e metálicas, que trazem o efeito místico que todo mundo ama.



07

Boundless Blue, da Mary Kay

A novidade, que vem em edição limitada, é produzida na França e oferece uma experiência olfativa exclusiva e sem limites, inspirada no ritmo natural e energizante do mar. O perfume remete às ondas com notas aquáticas marinhas, um buquê radiante para garantir o floral frutado e uma explosão de notas cítricas. A clementina, uma fruta da família das laranjas, é um dos ingredientes poderosos da fragrância, junto ao neroli, um óleo essencial da flor de laranjeira, e ao sal marinho. Como resultado, Boundless Blue se encaixa na categoria do floral cítrico. O eau de parfum possui notas frescas que reforçam a sofisticação e a experiência sensorial única.



08

Base Nail Tint, da Colorama

É mais do que uma base: é um produto multifuncional 4 em 1, que fortalece, nivela, nutre e proporciona um aspecto natural e saudável às unhas. Com uma fórmula enriquecida com óleo de rosas, queratina e biotina, ele entrega os benefícios de tratamento enquanto acompanha a tendência estética global. Ela se adapta perfeitamente à rotina das brasileiras, combinando beleza e praticidade. A linha traz dois aliados indispensáveis para o cuidado completo das unhas. O Secante Turbo, com a exclusiva tecnologia Turbosec, oferece secagem até 10 vezes mais rápida que a natural, perfeito para quem prioriza eficiência e agilidade no dia a dia. Já o Desamarelador, enriquecido com óleo de babaçu, neutraliza tons amarelados enquanto cria uma barreira protetora para unhas frágeis, proporcionando saúde e beleza de forma prática.



09

Linha Complex PA4, da Ecosmetics

A linha foi feita para cabelos loiros, coloridos e descoloridos com finalidade de proteger e restaurar os fios. São diversas funcionalidades, e todas focadas em oferecer soluções práticas para cabelos coloridos, loiros e descoloridos. Com formulações tecnológicas e ingredientes de alta performance, como o Óleo de Moringa e Manteiga de Bacuri, o tratamento possui três pilares principais: anti-esverdeamento, antipoluição e antimetal, protegendo os cabelos contra poluentes e metais do dia a dia. Oferece proteção e durabilidade, garantindo resultados consistentes e de longa duração.



10

Óleo Glorioso, da Bemgloria

Desenvolvido com uma fórmula repleta de ingredientes naturais, ele promete regenerar a pele, combater sinais de envelhecimento e promover hidratação profunda. O destaque da fórmula é o Mulateiro, ativo amazônico coletado de forma sustentável por uma cooperativa no sul do Amazonas. Conhecida como a "árvore da juventude", ele é rico em compostos que ajudam a aumentar os telômeros da pele, conferindo maior vitalidade e resistência. O produto combina outros ingredientes potentes e benéficos para a pele. O óleo de girassol, rico em ômegas 3, 6 e 9, tem um alto poder hidratante e cicatrizante, sendo ideal para regenerar tecidos e melhorar a aparência da pele. O óleo de copaíba, com suas propriedades regeneradoras de tecidos, e o óleo de coco orgânico, que proporciona nutrição profunda, complementam a ação hidratante e nutritiva da fórmula.



11

Eau de Toilette Flor de Cerejeira Rouge, da L'Occitane en Provence

O novo Eau de Toilette é uma evolução do icônico Flor de Cerejeira, com um toque mais audacioso e envolvente. É uma fragrância viciante, com notas que despertam os sentidos e nos transportam para a magia das paisagens de Luberon, onde as flores delicadas da cerejeira se transformam em uma explosão de cores ao cair da noite. A transição do branco para o vermelho das flores no pôr do sol inspira a essência dessa nova criação. O perfume traz notas mais intensas, composta por uma combinação equilibrada entre o frescor das notas frutadas e a profundidade amadeirada.



12

Óleo Espetacular, da Farmax

Trata-se de um finalizador desenvolvido para oferecer benefícios completos em uma rotina de beleza prática e eficiente. Formulado para todos os tipos de cabelo, o produto promete unir desempenho e versatilidade, proporcionando fios saudáveis e com aquele aspecto renovado. O lançamento oferece brilho instantâneo e controle eficaz do frizz, deixando os cabelos alinhados e com aspecto condicionado, sem pesar nos fios. Além disso, sua fórmula inclui um importante diferencial: proteção térmica, essencial para quem utiliza ferramentas como secadores e chapinhas com frequência. Entre os principais benefícios, vale citar que o óleo atua na redução de pontas duplas, enquanto nutre os fios profundamente, garantindo leveza e movimento natural.



13

Paleta Multifuncional dos Sonhos, da Quem Disse, Berenice?

É um produto com quatro benefícios de uma vez só! Parece dos sonhos, e é mesmo! A Paleta Multifuncional possui esses desejos em um único produto: Primer, Sombra, Blush e Iluminador! Já começa com um primer para olhos que segura suas sombras firmes, mesmo que seu dia seja cheio de emoções! São 11 cores de sombras vibrantes, suaves e de diferentes acabamentos para você criar looks de acordo com os seus moods. Surpreenda-se com as 2 opções de blushes prontos para serem seus melhores amigos, dando aquele toque de cor. E, claro, o iluminador para um glow que vai iluminar até os dias nublados.



14

Óleos Vegetais, da BeVeg

A linha foi desenvolvida para transformar a saúde da pele e dos cabelos. Com foco em cuidados naturais e eficazes, os novos produtos combinam poderosos nutrientes que hidratam profundamente, protegem contra agressões externas e ajudam a manter a pele e os fios radiantes. Com uma seleção de óleos como abacate, macadâmia, jojoba, rosa mosqueta, camomila e argan, a linha aposta em ingredientes ricos em antioxidantes que combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento da pele. Além disso, os óleos formam uma barreira protetora, preservando a umidade natural e proporcionando maciez e brilho, sem pesar ou obstruir os poros.

15

Linha Vita Glow, da OX

A linha chega com quatro novos produtos que contam com o exclusivo Sistema OX Beleza Duradoura: uma tecnologia de liberação sequencial de ingredientes, que, com o uso da linha completa, garante que os ativos se mantenham em contato com os fios por até 120 horas, mesmo após a lavagem. Todos os itens possuem um blend de óleos ricos em vitaminas A, C, D, E, complexo B e ômegas 3 e 6, nutrindo os fios e auxiliando no crescimento saudável dos cabelos. A extensão da linha inclui ampolas para cronograma capilar, alinhador de fios, leave-in para formação de cachos e defrizante.



16

Linha Ravor, da Nazca

A linha traz produtos inéditos, como shampoos, condicionadores e máscaras de tratamento em 3 categorias diferentes que atendem às principais necessidades dos fios (hidratação, nutrição e reparação), e um leave-in multifuncional - completando o cronograma capilar perfeito para o cabelo. Os produtos Nutre + oferecem nutrição intensa, para transformar cabelos porosos, sem brilho e com frizz em fios saudáveis, brilhantes e macios. Ideal para quem precisa de mais nutrição, os principais ativos da linha são: semente de quinoa e uma combinação poderosa de óleos, como argan, coco, abacate, oliva, macadâmia, jojoba e semente de uva.



17

Kit Senninha, da Curaprox

Desenvolvido para crianças até quatro anos, o kit Senninha Baby, além do chaveiro do Senninha, conta com uma escova Curaprox Baby e um creme sabor melancia. A escova é emborrachada e tem uma cabeça pequena e anatômica para não causar ferimentos, além de ter formas, cores e texturas que tornam a escovação mais atrativa. A escova também tem 4260 cerdas ultramacias e extremamente finas feitas de Curen, um tipo de fibra mais fina e macia, para proporcionar uma escovação eficiente sem causar lesões na mucosa oral. Já o creme dental, além de ter sabor de melancia, tem formulação enzimática para estimular o efeito protetor da saliva e contribuir com a remineralização do esmalte dental.



18

Kit Primeiros Cuidados, doTERRA