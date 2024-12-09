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Arte A Gazeta
Presentes

Natal: 50 presentes de beleza a partir de R$ 15,20

Perfumes, skincare, paletas de sombras e kits personalizados fazem parte da nossa lista de presentes

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 09:01

Publicado em

09 dez 2024 às 09:01
Arte A Gazeta
Uma seleção de produtos de beleza para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
É hora de montar a lista de presentes para amigos e familiares. Amigo secreto, confraternização, Natal em família ou amigos... São muitos encontros para celebrar o Natal. Por isso, se você está com dificuldade de escolher um presente para ele, está no lugar certo!
De perfumes, passando por cremes e kits especiais, sugerimos abaixo opções que cabem em todos os bolsos e agrada todos os gostos. Selecionamos os produtinhos de beleza mais legais. Feliz Natal!

PRESENTES PARA ELAS

Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos de beleza  para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Paleta de Sombras Nádia Tambasco, da Océane. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Apple e Almond, da Mary Kay. Preço: R$ 114,90

  3. Kit Diva, de Eudora. Preço: R$ 179,98

  4. Perfume Daisy Wild, da Marc Jacobs. Preço: R$ 629,00

  5. Gel de Sobrancelha Tattoo Brow, da Maybelline. Preço: R$ 76,49 (COMPRE AQUI)

  6. Coleção Imprevisível, da Impala. Preço: R$ 62,40

  7. Glitter Shower Eyeshadow, da Kiko Milano. Preço: 79,90

  8. Conjunto de Pincéis, da Real Techniques. Preço: R$ 143,90 (COMPRE AQUI)

  9. Kit Miniatura Óleos Gregos, da Amend. Preço: R$ 29,33

  10. Coleção Fashion Color, da Ana Hickmann. Preço: R$ 46,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos de beleza para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Blush Stick, da Catharine Hill. Preço: R$ 47,88

  2. Kit Colônia e Sabonetes, da Giovanna Baby. Preço: R$ 36,90

  3. Far Away Original Deo Parfum, da Avon. Preço: R$ 109,90

  4. Kit Combo Romã, da L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 156,70

  5. Perfume Paradoxe, da Prada. Preço: R$ 739,00 (COMPRE AQUI)

  6. Bronzer Matte Refil, de Carolina Herrera. Preço: R$ 245,00

  7. Bombom Imperial, da Granado. Preço: R$ 115,00

  8. Paleta de Sombras, da Alchemia. Preço: R$ 79,90

  9. Chanson d'Eau Eau de Toilette. Preço: R$ 150 (COMPRE AQUI)

  10. Coleção Doritos, da Risqué. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine Natal A Gazeta
Uma seleção de produtos de beleza para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Idôle L'Eau de Toilette, da Lancôme. Preço: R$ 419,00

  2. Klassis R, da TheraSkin. Preço: R$ 159,90 (COMPRE AQUI)

  3. Paleta de Sombras Precious Gems, da Too Faced. Preço: R$ 199,00

  4. Paleta de Sombras, da Contém1g. Preço: R$ 129,90

  5. Lápis Batom Vanessa Rozan, da Care Beauty. Preço: R$ 89,00

  6. Paleta de Maquiagem Golden Hour, da MAC. Preço: R$ 299,00

  7. Perfume Mist Rituais Anti Stress, da Dalla. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)

  8. Lenços Umedecidos, da Ricca. Preço: R$ 15,20 (COMPRE AQUI)

PRESENTES PARA ELES

Vitrine Natal - Beleza
Uma seleção de produtos de beleza para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Acqua Di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 633,80 (COMPRE AQUI)

  2. Kit de Sabonetes Manga e Pitaya, da Cloy. Preço: R$ 21,99

  3. Polo 67 Eau de Toilette, de Ralph Lauren. Preço: R$ 516,73 (COMPRE AQUI)

  4. Perfume Essencial Sentir, da Natura. Preço: R$ 259,90 (COMPRE AQUI)

  5. Perfume One Essence, da Clavin Klein. Preço: R$ 449,90 (COMPRE AQUI)

  6. Shot de Colágeno com Melatonina, da Miya Kea. Preço: R$ 230,00

  7. Kit Emulsão Para Mãos Sensore, da Avatim. Preço: R$ 52,00

  8. Sérum Para Barba, da King C. Gilette. Preço: R$ 29,27 (COMPRE AQUI)

  9. Kit 3 Velas Aromatizadas La Luce, da Trussardi. Preço: R$ 369,90

  10. Kit L’Or de Méditerranée Pour Homme, da O.U.i. Preço: R$ 438,00
Vitirne Natal
Uma seleção de produtos de beleza para o Natal Crédito: Arte A Gaezta
  1. Perfume Classic Homme, de David Beckham. Preço: R$ 136,90 (COMPRE AQUI)

  2. Perfume Azul, da Be. Colônias. Preço: R$ 119,90

  3. Kit Zaad, de O Boticário. Preço: R$ 324,90

  4. Perfume Myslf, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 650,00 (COMPRE AQUI)

  5. Perfume Pour Homme, da Azzaro. Preço: R$ 318,90 (COMPRE AQUI)

  6. Body Butter Karité, da The Body Shop. Preço: R$ 129,90 (COMPRE AQUI)

  7. Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90

  8. Aparador de Pelos, da Philips. Preço: R$ 268,51 (COMPRE AQUI)

  9. Perfume Nautica Voyage. Preço: R$ 124,02 (COMPRE AQUI)

  10. Loção Hidratante Corporal Lime Basil & Mandarin, da Jo Malone. Preço: R$ 335,00

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