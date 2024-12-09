Natal: 50 presentes de beleza a partir de R$ 15,20

PRESENTES PARA ELAS
- Paleta de Sombras Nádia Tambasco, da Océane. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Apple e Almond, da Mary Kay. Preço: R$ 114,90
- Kit Diva, de Eudora. Preço: R$ 179,98
- Perfume Daisy Wild, da Marc Jacobs. Preço: R$ 629,00
- Gel de Sobrancelha Tattoo Brow, da Maybelline. Preço: R$ 76,49 (COMPRE AQUI)
- Coleção Imprevisível, da Impala. Preço: R$ 62,40
- Glitter Shower Eyeshadow, da Kiko Milano. Preço: 79,90
- Conjunto de Pincéis, da Real Techniques. Preço: R$ 143,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Miniatura Óleos Gregos, da Amend. Preço: R$ 29,33
- Coleção Fashion Color, da Ana Hickmann. Preço: R$ 46,90 (COMPRE AQUI)
- Blush Stick, da Catharine Hill. Preço: R$ 47,88
- Kit Colônia e Sabonetes, da Giovanna Baby. Preço: R$ 36,90
- Far Away Original Deo Parfum, da Avon. Preço: R$ 109,90
- Kit Combo Romã, da L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 156,70
- Perfume Paradoxe, da Prada. Preço: R$ 739,00 (COMPRE AQUI)
- Bronzer Matte Refil, de Carolina Herrera. Preço: R$ 245,00
- Bombom Imperial, da Granado. Preço: R$ 115,00
- Paleta de Sombras, da Alchemia. Preço: R$ 79,90
- Chanson d'Eau Eau de Toilette. Preço: R$ 150 (COMPRE AQUI)
- Coleção Doritos, da Risqué. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)
- Idôle L'Eau de Toilette, da Lancôme. Preço: R$ 419,00
- Klassis R, da TheraSkin. Preço: R$ 159,90 (COMPRE AQUI)
- Paleta de Sombras Precious Gems, da Too Faced. Preço: R$ 199,00
- Paleta de Sombras, da Contém1g. Preço: R$ 129,90
- Lápis Batom Vanessa Rozan, da Care Beauty. Preço: R$ 89,00
- Paleta de Maquiagem Golden Hour, da MAC. Preço: R$ 299,00
- Perfume Mist Rituais Anti Stress, da Dalla. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)
- Lenços Umedecidos, da Ricca. Preço: R$ 15,20 (COMPRE AQUI)
PRESENTES PARA ELES
- Acqua Di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 633,80 (COMPRE AQUI)
- Kit de Sabonetes Manga e Pitaya, da Cloy. Preço: R$ 21,99
- Polo 67 Eau de Toilette, de Ralph Lauren. Preço: R$ 516,73 (COMPRE AQUI)
- Perfume Essencial Sentir, da Natura. Preço: R$ 259,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume One Essence, da Clavin Klein. Preço: R$ 449,90 (COMPRE AQUI)
- Shot de Colágeno com Melatonina, da Miya Kea. Preço: R$ 230,00
- Kit Emulsão Para Mãos Sensore, da Avatim. Preço: R$ 52,00
- Sérum Para Barba, da King C. Gilette. Preço: R$ 29,27 (COMPRE AQUI)
- Kit 3 Velas Aromatizadas La Luce, da Trussardi. Preço: R$ 369,90
- Kit L’Or de Méditerranée Pour Homme, da O.U.i. Preço: R$ 438,00
- Perfume Classic Homme, de David Beckham. Preço: R$ 136,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Azul, da Be. Colônias. Preço: R$ 119,90
- Kit Zaad, de O Boticário. Preço: R$ 324,90
- Perfume Myslf, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 650,00 (COMPRE AQUI)
- Perfume Pour Homme, da Azzaro. Preço: R$ 318,90 (COMPRE AQUI)
- Body Butter Karité, da The Body Shop. Preço: R$ 129,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90
- Aparador de Pelos, da Philips. Preço: R$ 268,51 (COMPRE AQUI)
- Perfume Nautica Voyage. Preço: R$ 124,02 (COMPRE AQUI)
- Loção Hidratante Corporal Lime Basil & Mandarin, da Jo Malone. Preço: R$ 335,00
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