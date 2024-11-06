Skincare: 30 lançamentos de beleza para conhecer em novembro

01

Photoderm Eau Solaire Bronz, da Bioderma

É um óleo bifásico com FPS 30 que estimula e prolonga o bronzeado natural da pele, proporcionando uma experiência completa e segura sob o sol. Com sua fórmula inovadora, enriquecida com a tecnologia Bronz Complex, ativa biologicamente o processo de bronzeamento natural, resultando em um efeito dourado, uniforme e duradouro. O lançamento também oferece hidratação profunda, mantendo a pele macia e saudável. Sua resistência à água, areia e suor o torna ideal para dias intensos na praia, piscina ou em atividades ao ar livre.



02

Actine One, da Darrow

É o novo protetor solar da linha Actine. Com FPS 50, sua fórmula inovadora oferece proteção UVA+UVB, absorção em 1 segundo e sem resíduos brancos. Desenvolvido com textura leve de gel creme, combina três filtros para alta proteção e sensorial não oleoso, além de conter ácido hialurônico para hidratação e firmeza da pele e conta com uma fragrância exclusiva, tornando a aplicação ainda mais agradável.



03

Spray Bucal Rick & Morty, da FreeBrands

As novas versão da marca oferece sensação refrescante e eficácia no combate ao mau hálito, ideal para quem busca uma solução prática que garanta mais segurança em interações sociais, sejam eventos pessoais ou profissionais. Promove uma sensação agradável de geladinho na boca e rende quase 200 aplicações.



04

Linha Essencial Antiqueda, da Amend

Dermatologicamente testados e formulados para atuar nas diferentes causas da queda capilar, sejam elas provocadas por fatores hormonais, estresse ou agressões externas, os novos produtos promovem a regeneração e o estímulo do bulbo capilar, fortalecendo a estrutura dos fios e resultando em cabelos mais densos e resistente. Ativos como Anti-Hair Loss Complex, Scalp Fuller Complex e Anti-Hair Loss Maximum Complex estimulam o crescimento saudável e previnem a queda excessiva, promovendo a saúde capilar de dentro para fora. A linha - que é composta por shampoo, máscara condicionante, tônico estimulante de crescimento e sérum pró-volume - possui fórmula enriquecida com ingredientes que atuam diretamente no fortalecimento da raiz



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Máscara Capilar Hydration, da Braé

A máscara capilar de alta performance penetra profundamente nos fios, repondo a hidratação e recuperando a maciez perdida. Com apenas alguns minutos de uso, você percebe cabelos mais saudáveis, com brilho intenso e muito mais maleáveis. A fórmula contém extrato de Aloe Vera, que ajuda a reter a umidade no fio, proporcionando maciez e brilho duradouro; e aminoácidos que promovem a restauração completa da fibra capilar, deixando os cabelos mais fortes, alinhados e com aspecto saudável.



06

Coleção Holiday, da Too Faced

A marca lança coleção de fim de ano inspirada nas pedras preciosas. Com embalagens que são um verdadeiro presente e que cheiram à comidas natalinas, a linha conta com 14 itens e kits diferentes. Destaque para a Paleta de Sombras Appley in Love, que tem 18 tons inspirado em maçãs, alta pigmentação desde a primeira aplicação e textura cremosa fácil de espelhar.



07

Mat Perfect Tri-defense, da Avène

O lançamento é resultado de 20 anos de pesquisa, destacando-se pela tecnologia TriAsorB, que oferece proteção avançada contra radiação solar e luz azul. Ele reduz em 72% a hiperpigmentação causada pela luz azul e diminui em 95% os danos ao DNA da pele. Com rápida absorção, acabamento invisível e toque seco, o produto é ideal para o clima brasileiro. Além disso, sua fórmula tem um impacto ambiental reduzido, minimizando efeitos negativos no ecossistema marinho.



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Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay

A novidade é 100% mineral e traz óxido de zinco, sendo a escolha perfeita para quem busca cuidar do rosto e prevenir os danos solares e o câncer de pele. Com uma fórmula leve e sem fragrância, o lançamento é adequado para todos os tons e tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. A textura do produto não é oleosa e não deixa resíduos, o que proporciona um acabamento natural. Por conter óxido de zinco, um ingrediente fotoprotetor físico que reflete e dispersa os raios ultravioleta, formando uma barreira sobre a pele e impedindo a absorção dos raios UVA e UVB, o protetor ajuda a prevenir queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de pele.



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Lip Idôle Squalane-12 1 Butterglow, de Lancôme

É um lip balm que contém 96% de ingredientes de origem natura, como manteiga de karité e óleo de jojoba, conhecidos pelas suas propriedades hidratantes e fortalecedoras da barreira cutânea. A fórmula inclui ceramidas, que ajudam a manter a hidratação e proteger os lábios de agressões externas. Outro ingrediente-chave, o óleo de rosa obtido através de biotecnologia exclusiva de Lancôme, contribui para melhorar a barreira da pele, reduzir linhas finas e suavizar a textura dos lábios. O produto está disponível em 12 cores.

10

Solar Expertise The Invisible, de L'Oréal Paris

Com FPS 60, o protetor solar alia alta proteção UV a uma experiência sensorial única. O produto se destaca por sua invisibilidade, resistência a fatores externos como suor, umidade e poluição, e por se adaptar perfeitamente a diferentes tipos de pele. Com fórmula poderosa enriquecida com ativos dermatológicos, como ácido hialurônico, ele combina tecnologia de ponta com texturas superiores que não deixam a pele oleosa. A nova linha oferece três versões com cor, desenvolvidas especialmente para se adaptar à diversidade dos tons de pele das brasileiras.



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Liqui.Laser Glycogen Concentrate, da Ada Tina

É um sérum clareador antissinais ultra reparador de alta performance, desenvolvido com a inovadora tecnologia Glycogen Hyaluronic Peptide, que combina peptídeos, glicogênio, niacinamida e ácido hialurônico 90 para atuar de forma semelhante a um tratamento a laser, renovando e rejuvenescendo a pele de maneira intensa e precisa. Ele atua desde a primeira aplicação, preenchendo, retexturizando e estimulando a produção de colágeno e ácido hialurônico. Seus efeitos incluem a redução visível da flacidez e rugas, além de suavizar os sinais de cansaço, deixando a pele mais firme e revitalizada.



12

Beauty Power Collagen, da dōTerra

O produto traz diversos ingredientes, ideal para quem busca uma rotina de cuidados simples, natural e eficaz – com o Aroma Natural de Laranja Selvagem. A fórmula possui o colágeno Verisol, zinco e compostos ativos antioxidantes como ácido hialurônico e coenzima Q10. Sem glúten e sem açúcares adicionados, o suplemento é uma fonte de vitaminas e minerais pensados para o cuidado diário com o corpo. O colágeno pode ser facilmente incorporado à sua rotina, tornando o autocuidado tão simples quanto tomar um copo d'água



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Gel de limpeza Acne Control, da Cerave

Com fórmula desenvolvida para o tratamento da acne, em uma semana, o lançamento reduz até 40% das espinhas e, em duas semanas, a redução dos cravos chega a 25% - resultados comprovados em estudos clínicos. A linha conta com argila dermatológica purificante, que elimina a oleosidade e as impurezas imediatamente; 2% de ácido salicílico, que controla a produção de sebo e estimula a renovação da pele; niacinamida, com ação anti-inflamatória e calmante imediata; e ainda com três ceramidas essenciais, direcionadas para a restauração da barreira protetora da pele.



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Bastão Antiatrito, da Sallve

A fórmula combina dois ativos-chave: a niacinamida e a alantoína. A primeira é conhecida por suas propriedades hidratantes e calmantes, além de contribuir para a redução de manchas na pele. Já a alantoína é um potente agente anti-inflamatório, ideal para acalmar a pele sensibilizada, minimizando a vermelhidão e ajudando na regeneração da área afetada pelo atrito. Juntas, promovem um alívio imediato e prolongado, protegendo a pele sem deixá-la esbranquiçada ou com uma sensação pegajosa. O bastão tem um formato compacto, fácil de carregar em bolsas ou nécessaires.



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Glow Play Tendertalk Lip Balm, da Mac

O hidratante labial confortável e macio é infundido com 91% de ingredientes de origem natural, incluindo uma mistura nutritiva de óleos de semente de jojoba e girassol, juntamente com manteiga de karité, para uma aparência de lábios mais hidratados. Além disso, previne o ressecamento e protege, enquanto fortalece a barreira de hidratação dos lábios – tudo isso enquanto cria um toque personalizado e divertido de cores brilhantes com base na química única de cada boca. Ideal para passar nos lábios e nas bochechas com a ponta dos dedos!



16

Base Tint Alta Cobertura, de Quem Disse, Berenice?

A marca traz de volta a base Base com uma nova fórmula de alta performance. Além de garantir uma cobertura com uma fina camada, ela possui FPS 15 e proteção contra luz azul, oferecendo controle de oleosidade por até 8 horas. A textura proporciona um acabamento soft matte que disfarça poros e linhas finas. Super resistente, aguenta todas as rotinas, não transfere e mantém a pele sequinha, sem brilho excessivo, mesmo durante atividades físicas.



17

Capital Soleil UV Clear, da Vichy

A marca anuncia o lançamento no Brasil do protetor solar com FPS60, testado clinicamente em peles mistas a oleosas. Enriquecido com niacinamida, ácido salicílico, sarcosina e frações probióticas, o produto de textura aqua-fluida e brilho controlado ao longo do dia, aposta em sensorialidade e associa a proteção solar à correção das cinco queixas da pele oleosa: brilho, poros visíveis, marcas, cravos e acne.



18

Linha Gel Plus, da Impala

Pela primeira vez, a marca traz ao seu portfólio uma linha de esmaltes em gel, unindo tecnologia avançada, longa durabilidade, brilho e aplicação prática. A fórmula inovadora proporciona um acabamento perfeito com apenas uma camada, garantindo unhas impecáveis por mais tempo. Além de sua alta durabilidade, os esmaltes secam rapidamente em cabines UV/LED. A linha conta com uma paleta de 20 cores.



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Serum Ácido Hialurônico, da Protex

É um sérum corporal para banho que oferece hiper hidratação da pele devido ao seu sistema de alta tecnologia e fórmula avançada. A novidade contém ingredientes já conhecidos por quem pratica a rotina do autocuidado como ácido hialurônico, retinol e niacinamida e chega em duas versões: Ácido Hialurônico e Retinol + Niacinamida que proporcionam hiper hidratação na pele.



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Mini Stick 3 em 1, da Gaab Wellness

O bastão desenvolvido para todos os tipos de pele conta com FPS 95, ácido hialurônico e vitaminas C e E. A novidade pode ser usada como blush para adicionar cor às maçãs do rosto, como batom para intensificar os lábios, ou como sombra para realçar os olhos, permitindo a criação de diferentes looks com apenas um item. O produto chega ao mercado nas cores rosa, terracota e coral, e sua fórmula foi combinada a pigmentação de alta qualidade que proporcionam uma cobertura aprimorada, junto a um acabamento ainda mais consistente.



21

Iluminador Corporal All Over, da Contém1g

Com partículas de brilho intenso e efeito de pele sutilmente bronzeada na hora, o iluminador corporal promete realçar a luminosidade e todos os tons de pele com uma textura ultraleve. A fórmula tem toque seco e rápida absorção, com secagem imediata para um sensorial sem grude, que não mancha a roupa nem transfere, além de oferecer longa duração para manter o brilho dia afora ou noite adentro. Ele também é resistente ao suor e a umidade. A fragrância remete ao pôr do sol dos fins de tarde de verão.



22

Manteiga Uniformizadora de Tom, da Natura

A marca apresenta a linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju. Com textura cremosa e amanteigada, a manteiga fortalece a barreira cutânea em apenas duas semanas de uso. Garante um filme protetor às áreas de maior ressecamento, como cotovelos e joelhos, enquanto restaura a luminosidade da pele. Sua fórmula reduz em 64% a produção de radicais livres e ajuda a recuperar a uniformidade do tom da pele, além de acelerar a renovação celular, deixando-a visivelmente mais uniforme e radiante.



23

Anti-Hair Loss Shampoo, da Nioxin

Com Nutractive Complex, uma mistura única de cafeína, niacinamida e a tecnologia patenteada Sandalore, o lançamento promove o crescimento de fios mais fortes desde a raiz e reduz a queda capilar em 12 semanas. O lançamento oferece uma solução simples e rápida para as pessoas que sofrem de queda de cabelo. Por possuir a potência de um sérum em um shampoo de uso diário, os fios são fortalecidos a partir da raiz pelo simples ato de lavar os cabelos, otimizando a rotina do consumidor.



24

Sorbet Hidratante Facial Pós-Sol, da Sunless

Oferece uma textura leve e fresca para acalmar e revitalizar a pele. Além de proporcionar alívio imediato, o sorbet reduz a vermelhidão e ajuda a uniformizar o tom da pele, deixando-a suave e equilibrada. É indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Seu efeito refrescante traz conforto instantâneo e melhora o aspecto da pele após a exposição solar, promovendo uma aparência revitalizada e uniforme. Para potencializar a sensação de frescor, a dica é manter o produto refrigerado e aplicá-lo gelado, proporcionando ainda mais alívio.



25

Sabonete Líquido Esfoliante Ameixa, da Hidraderm

A novidade promete deixar qualquer banho mais gostoso, além de esfoliar, limpar profundamente e remover impurezas da pele. O de ameixa foi especialmente desenvolvido para remover as impurezas e as células mortas da pele, limpando-a profunda e imediatamente desobstruindo seus poros. Ao entrar em atrito com a pele, suas microesferas naturais renovam as células, ativando uma hidratação suave e prevenindo a formação de cravos.

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Loção Iluminadora Hidratante Baunilha Glow, da Eudora

Oferece uma textura leve e de rápida absorção, proporcionando praticidade para o dia a dia. Enriquecida com partículas de brilho, ela ilumina imediatamente a pele de forma delicada e elegante, enquanto garante uma sensação aveludada e profundamente hidratada. Ideal para quem busca aliar cuidados diários com um toque de luminosidade, a loção destaca a beleza natural da pele, deixando-a macia e radiante.



27

Sérum Facial Copaíba, da Amakos da Amazônia

O lançamento conta com a resina de Copaíba, a beta-cariofileno (calmante e dermoprotetor), silício da água de coco (hidratante), polissacarídeos de algas marinhas (potencializa o efeito hidratante e condicionante), óleo de jojoba (regenera a proteção natural e controla a oleosidade), rosa-mosqueta (auxilia na elasticidade da pele), vitamina E (antioxidante), óleo essencial de lavanda (atua nas erupções cutâneas), óleo essencial de olíbano (atua como estimulante da regeneração celular), óleo essencial de palmarosa (auxilia na redução de linhas de expressão) e óleo essencial de laranja doce (tem efeito de diminuir a tensão nervosa). O produto possui uma textura leve, fluida e de rápida absorção, e é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as acneicas e oleosas.



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Aqua gel-creme hidratante facial antIoleosidade, da Negra Rosa

O produto proporciona hidratação matificante para peles acneicas e oleosas e mantém a pele sequinha e hidratada por mais tempo. Graças à fórmula livre de óleos e com ácido salicílico encapsulado de alta tolerância, regula a produção de sebo, resultando em uma redução da oleosidade da pele, e realiza uma esfoliação suave, promovendo a remoção delicada de células mortas. Sua textura aqua-gel à base de água é bem leve e traz hidratação na medida certa, com rápida absorção. Sem pesar ou irritar a pele, o produto tem toque seco e pode ser usado tanto de dia como durante a noite.



29

Loção de Mãos Deo Hidratante, da Paixão

A marca apresenta a edição especial intitulada Paixão Feminino Ancestral. Com ação desodorante, a loção é enriquecida com óleo de amêndoas, hidrata por até 24 horas e possui perfumação delicada. Conta com uma fragrância floral oriental frutada exclusiva, com notas de Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac, Patchouli Indonésia, Cacau e Pimenta Rosa. A fragrância promove emoções positivas e sensação de bem-estar, cientificamente comprovadas pela neurociência. A loção hidratante de mãos vai deixar sua pele macia e com toque aveludado, além de ressaltar a luminosidade.



30

Liftoff, da Herbalife