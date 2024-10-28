De máscara a óleo: veja 15 lançamentos para cuidados com o cabelo

Uma seleção de produtos para você cuida r dos cabelos Crédito: Divulgação

Na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que o xampu, creme ou condicionador foi criado.

Neste segundo semestre, diversas marcas apresentam novidades para hidratar, reparar e recuperar os fios. Selecionamos 15 lançamentos capilares do momento. Conheça as novidades em detalhes.

Máscara Condicionante Amend Essencial Antiqueda

Proporciona hidratação profunda enquanto fortalece e previne a quebra dos fios. Crédito: Divulgação

A marca lança a linha Essencial Antiqueda. O produto foi desenvolvido para entregar resultados visíveis e duradouros. Ativos como Anti-Hair Loss Complex, Scalp Fuller Complex e Anti-Hair Loss Maximum Complex estimulam o crescimento saudável e previnem a queda excessiva, promovendo a saúde capilar de dentro para fora. A máscara, enriquecida com ingredientes que atuam diretamente no fortalecimento da raiz, proporciona hidratação profunda enquanto fortalece e previne a quebra dos fios.

Multy Extraordinário Cachos dos Sonhos Morango, da Salon Line

Ideal para cabelos cacheados e crespos desidratados e sem volume. Crédito: Divulgação

O Creme de Tratamento 3 em 1 intenso, é super condicionador e creme para pentear. Ele proporciona tratamento nutritivo reparador intensivo da raiz às pontas e definição com efeito volumoso. Além de sedosidade e ação antifrizz. Ideal para cabelos cacheados e crespos desidratados e sem volume.

Creme de Tratamento Uva, da Skala Cosméticos

A fórmula contém Óleo de Semente de Uva, D-pantenol e Vitamina A Crédito: Divulgação

O produto foi desenvolvido para cabelos fracos e opacos. Sua fórmula contém Óleo de Semente de Uva, D-pantenol e Vitamina A, fortalece os fios, protege contra a queda e garante um brilho deslumbrante. Indicada para a etapa de hidratação do cronograma capilar, com o frescor e a vitalidade da uva, os cabelos ganham uma nova cara, prontos para brilhar intensamente.

Spray Protetor Lumina, da Natura

O produto garante proteção intensa contra raios UV, com ação anticloro e antisal do mar Crédito: Divulgação

O produto garante proteção intensa contra raios UV, com ação anticloro e antisal do mar. Oferecendo blindagem e reparação para os fios, o Spray devolve 50% mais brilho, mais maciez e movimento. Além disso, sua utilização facilita o pentear dos fios. Com a possibilidade de ser utilizado no cabelo seco ou no cabelo úmido, o lançamento une a ação da Pró-Vitamina B5, que contribui para a nutrição e revitalização dos fios, reparando os danos causados pela radiação UV e exposição dos fios às condições de rotina do verão, junto ao filtro UV, responsável por reduzir a formação de radicais livres, prevenindo os danos oxidativos causados pelos raios UV nos cabelos.



Fluído Capilar Sem Enxágue, da Sunless

O produto previne a opacidade, aspereza, fragilidade e o ressecamento dos fios Crédito: Divulgação

A novidade oferece proteção térmica capilar contra danos solares e pelo uso de ferramentas térmicas, como secadores e chapinhas. O produto previne a opacidade, aspereza, fragilidade e o ressecamento dos fios, proporcionando um cuidado capilar completo. Com fórmula líquida e textura leve, ele é indicado para todos os tipos de cabelo. Pode ser aplicado tanto nos fios úmidos quanto secos, seja antes da exposição solar, ou antes do uso de ferramentas térmicas. Sua embalagem prática, com válvula spray, facilita a aplicação a qualquer momento do dia, tornando o cuidado com os cabelos simples e eficiente.

Óleo Elixir Ultime, de Kérastase

O novo óleo capilar garante cabelos 100% mais brilhantes Crédito: Divulgação

A marca relança o produto em uma nova fórmula de alta performance, inédita e desenvolvida especialmente para a consumidora brasileira. O novo óleo capilar garante cabelos 100% mais brilhantes e 96h de efeito anti-frizz, além de mais maciez e força. O novo produto é produzido a partir da extração manual das camélias selvagem e francesa, que fortalece os cabelos até a superfície, proporcionando mais brilho e hidratação, além de garantir eficácia instantânea e duradoura, tratando os fios desde o núcleo.

Absolut Repair Molecular, de L'Oréal Professionnel

Indicada para todos os tipos de cabelo danificado Crédito: Divulgação

Formulada com ligantes peptídicos e cinco aminoácidos, ela restaura as camadas moleculares do cabelo, proporcionando 94% mais força e 85% mais maciez, com maleabilidade e desembaraço extra. Indicada para todos os tipos de cabelo danificado, finos a grossos, a máscara concentrada proporciona um desembaraço extremo, ao mesmo tempo que oferece maciez e brilho instantâneos. Repara dois anos de danos, para cabelos mais fortes, saudáveis e macios. Inspirada em produtos de skincare, a textura da máscara é sedosa, sensorial e leve. Após a sua aplicação, um véu de cuidado é proporcionado ao cabelo, deixando-o macio e hidratado.

Intense Summer, da Prohall Professional

Ele oferece poderosa proteção UV contra os raios solares Crédito: Divulgação

O finalizador hidratante foi desenvolvido para cuidar dos fios antes e depois da praia. Ele oferece poderosa proteção UV contra os raios solares e possui fórmula enriquecida com tamariliz, óleo de coco e queratina. Ele não apenas fortalece e hidrata, como também aumenta a resistência, proporcionando desembaraço instantâneo sem agredir a estrutura capilar. O tamariliz promove hidratação e brilho, além de proteger dos raios UV e da luz invisível. Rico em ácidos graxos essenciais e vitaminas, nutre profundamente os fios e protege dos danos causados por radicais livres e poluição.

Creme 2 em 1 Manteiga de Karité e Óleo de Macadâmia, da Negra Rosa

O produto proporciona fios com mais balanço e irresistíveis ao toque Crédito: Divulgação

O creme 2 em 1 foi especialmente desenvolvido para nutrir, restaurar e devolver maleabilidade aos cabelos crespos e cacheados de mulheres, homens e crianças. O produto proporciona fios com mais balanço e irresistíveis ao toque, nutrindo intensamente e restaurando os cabelos. A manteiga de karité possibilita maleabilidade e nutrição profunda da raiz às pontas. Já o óleo de macadâmia age no resgate da sedosidade capilar. Com caráter multifuncional, pode ser usado como condicionador, condicionador de limpeza, creme hidratante, creme para pentear ou pré-shampoo.

Impassable Blond , da Truss

Ele impermeabiliza o cabelo por até 5 lavagens Crédito: Divulgação

É um finalizador que funciona como escudo contra danos nos fios descoloridos. Ele impermeabiliza o cabelo por até 5 lavagens e pode ser usado antes ou após fontes de calor, já que possui ativos que são potencializados por altas temperaturas. Seu efeito blindagem cria uma película no cabelo, deixando com aspecto de brilho espelhado.

Nourish & Protect Hair Mask, da Kiko Milano

O produto tem textura cremosa e sensorial Crédito: Divulgação

A novidade auxilia na nutrição, combate ao ressecamento e garante um cabelo sedoso. Com uma textura cremosa e sensorial, a máscara nutritiva ajuda a desembaraçar os fios sem deixar o cabelo com aspecto pesado. O produto é delicadamento perfumado com notas florais e sua fórmula vegana contém 92% dos ingredientes derivados de origem natural. É indicado para todos os tipos de cabelo e pode ser utilizado como tratamento uma ou duas vezes por semana.

Tônico Antiqueda Concentrado Siàge Dermohair, de Eudora

O tônico age prolongando a fase de crescimento dos fios, além de promover mais volume e força Crédito: Divulgação

É um tônico capilar que fortalece os fios desde a raiz e previne a queda capilar. Sua fórmula com 5% Minoxi-Amenil + Vit-10-Complex promove uma ação multidimensional no couro cabeludo e cabelos. A linha equilibra o microbioma capilar e combate a queda dos fios, prolongando sua vida útil através da ancoragem capilar. O tônico age prolongando a fase de crescimento dos fios, além de promover mais volume e força.

Óleo Reparador de Pontas Nutre Óleos, de Neutrox

O produto é formulado com 7 óleos poderosos Crédito: Divulgação

É um tratamento intensivo que proporciona brilho, maciez e nutrição profunda para os cabelos. Formulado com 7 óleos poderosos, que em conjunto com os demais ingredientes, repara as pontas duplas e controla o frizz por até 72 horas, além de possuir proteção térmica de até 230°C.

Shampoo Glycolic Force, da Inoar Cosméticos

Foi criada para proporcionar hidratação intensa Crédito: Divulgação

Foi criada para proporcionar hidratação intensa e transformação imediata aos fios danificados e sem vida. O produto conta com pH mais baixo, sua fórmula ajuda a fechar as cutículas dos fios, o que resulta em cabelos mais lisos e brilhantes, além da redução da porosidade. Sua formulação acidificante reduz a porosidade, tornando os fios mais resistentes e menos propensos a quebras.

Condicionador Reparador Papo Reto, da Lola From Rio

Proporciona restauração extrema e selamento das pontas duplas Crédito: Divulgação

Condicionador emoliente com efeito desembaraçante e anti-nó de uso diário que pode ser utilizado de modo intercalado com a máscara ou após a máscara. Proporciona restauração extrema, selamento das pontas duplas, reparação profunda até mesmo dos fios mais quebradiços e desidratados. Proteção térmica, da cor e de danos futuros.