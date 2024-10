Novidades

Lip oil: produto labial faz sucesso nas redes sociais; veja 7 opções

O produto oferece uma hidratação intensa para os lábios, penetrando profundamente na pele e ajudando a restaurar a umidade perdida ao longo do dia

4 min de leitura min de leitura

O produto também nutre os lábios com ingredientes ricos em vitaminas e antioxidantes. (Divulgação)

Febre nas redes sociais, o lip oil é mais um produto que conquistou muitos fãs por hidratar os lábios intensamente e ainda conferir um efeito glossy, bem natural.

Kelly Nogueira, da Espaço Make, diz que o produto oferece uma hidratação intensa para os lábios, penetrando profundamente na pele e ajudando a restaurar a umidade perdida ao longo do dia. "Sua fórmula nutritiva cria uma barreira protetora que retém a hidratação, deixando a região macia e suave por mais tempo".

Além de hidratar, o produto também nutre os lábios com ingredientes ricos em vitaminas e antioxidantes. Estes compostos essenciais ajudam a fortalecer a barreira natural da pele, promovendo uma saúde labial ótima e reduzindo a sensação de ressecamento e desconforto.

Com uma textura leve e não pegajosa, o lip oil proporciona um brilho natural aos lábios, semelhante ao efeito de um gloss. Este acabamento sutil e luminoso não só realça a beleza natural da boca, como também complementa qualquer maquiagem ou visual casual. Selecionamos sete opções para você testar. Confira!

Lip Oil, da Bauny Cosméticos

A novidade está disponível em quatro fragrâncias suaves. (Divulgação)

Sua fórmula contém 2% de Phytoesqualano, derivado do óleo de oliva, que funciona como um hidratante por ser uma molécula muito próxima a um composto que a pele produz naturalmente. Além disso, protege a barreira lipídica. A composição também inclui Vitaoils Plus, um blend de sete óleos vegetais prensados a frio: abacate, argan, girassol, linhaça, macadâmia, oliva e coco. A novidade está disponível em quatro fragrâncias suaves: Avelã, Cereja, Damasco e Frappuccino. Conta com um acabamento translúcido, ideal para quem busca um brilho natural e sutil nos lábios, além de um aplicador anatômico, que garante mais conforto e precisão na aplicação.

Lip Oil, da Care Natural Beauty

A fórmula oferece hidratação, nutrição e revitalização para a região da boca. (Divulgação)

É um óleo hidratante para lábios com textura em gel confortável e que não fica pegajosa. A fórmula oferece hidratação, nutrição e revitalização para a região da boca, com durabilidade de até 12 horas, ao mesmo tempo, em que oferece acabamento ultra brilhante e um leve toque de cor. A fórmula possui ativos de skincare, como ácido hialurônico, ácidos graxos, ômega-9 e ingredientes biotecnológicos do bioma brasileiro, como os blends de óleos de avelã, coco e jojoba, além de uma tecnologia exclusiva que resulta no efeito ‘jelly’ do produto - que fornece uma barreira protetora impedindo a perda de nutrição labial.

Lip Oil Niina Secrets, da Eudora

O produto oferece nutrição prolongada e hidratação profunda. (Divulgação)

Com partículas de brilho para incrementar sua beleza natural, o produto oferece nutrição prolongada e hidratação profunda para os lábios. O acabamento com textura ultrafina traz a exclusiva Tecnologia Secrets 3.0, que contém blend de Óleo de Rosas raras, Pantenol, Nano Ácido Hialurônico e Colágeno, que promovem ação antioxidante. Além disso, apresenta mais benefícios: hidratação profunda, nutrição prolongada e óleo de rosas raras.

Jelly Pop! Lip Oil, da Ruby Kisses

Com textura leve, é ideal para quem gosta de um look mais natural. (Divulgação)

É um lip oil desenvolvido para conferir a hidratação de um balm e o brilho de um gloss, sem ficar pegajoso. Rico em esqualeno, óleo de semente de jojoba e óleo de rosa-mosqueta, ele hidrata intensamente e regenera os lábios. Com textura leve, é ideal para quem gosta de um look mais natural. Possui um aplicador mais gordinho, para uma aplicação mais fácil e confortável.

Lip Oil Rosé, da Nivea

A fórmula tem óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba. (Divulgação)

Sua fórmula com óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba, proporciona hidratação prolongada, evitando a descamação na região, além de brilho nutritivo rosado sem sensação pegajosa. O produto pode ser usado sozinho ou aplicado sobre qualquer tipo de cor de lábios, sendo perfeito para incrementar o seu look desde o trabalho até aquela festa que pede uma maquiagem mais glamourosa, com efeito glossy.

Lip Oil Kylie, da Kylie Cosmetics

Ele conforta e deixa os lábios mais macios e naturalmente carnudos. (Divulgação)

Ele conforta e deixa os lábios mais macios e naturalmente carnudos. A fórmula tem óleo de coco, óleo de semente de framboesa e maracujá trazendo uma textura rica e condicionadora que desliza facilmente.

Lip Oil Maçã Verde, da Ruby Rose

Além de realçar a boca também oferece uma super hidratação da pele. (Divulgação)

O produto proporciona um brilho incolor com textura suave e não deixa os lábios pegajosos. Além de realçar a boca também oferece uma super hidratação da pele. Pode ser aplicado sozinho ou por cima de seu batom preferido, criando um efeito belíssimo.

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta