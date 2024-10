De sérum a linha para o cabelo: 15 lançamentos de beleza de outubro

Pure C 20 Mega Potent, da Ada Tina

É um sérum que traz uma fórmula 830% mais potente que a vitamina C convencional, prometendo resultados superiores no cuidado com a pele. Formulado com vitamina C ultra potente, ácido hialurônico, niacinamida e quercetina (Sophora Japonica), o novo sérum tem uma textura leve e de rápida absorção. O produto possui um processo de oxidação mínima, promove a retexturização da pele, reduz rugas e linhas profundas, diminui a flacidez, reduz bolsas e olheiras, melhora a hidratação e é um aliado eficaz no clareamento de manchas escuras e na uniformização do tom da pele.