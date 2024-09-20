Ultrassom microfocado: entenda o que é tratamento estético de Mariana Ximenes

Procedimento queridinho da atriz Mariana Ximenes, o ultrassom microfocado garante mais sustentação à pele Crédito: Reprodução/Instagram/@marianaximenes

Nem mesmo as maldades da vigarista Ísis são capazes de despertar rugas de preocupação em Mariana Ximenes. Isso porque a atriz de 43 anos, que dá vida a uma das vilãs de "Mania de Você", nova novela das 21h da Rede Globo, é adepta de uma tecnologia que trata a firmeza da pele e contribui para a produção de colágeno, o ultrassom microfocado.

Segundo a dermatologista Thayla Campostrini, a tecnologia é utilizada para promover o rejuvenescimento facial de uma forma rápida e não invasiva. O procedimento envolve a aplicação de ondas de calor microfocado em vários pontos, o que promove a coagulação, maturação e remodelação do colágeno e, consequentemente, garante mais sustentação à pele.

"É um tratamento para flacidez facial que produz micropontos de coagulação induzindo um processo inflamatório desde o músculo até a camada superficial da pele onde haverá produção de novo colágeno e reestruturação das antigas fibras de sustentação", explica a médica.

Capaz de atigir camadas profundas da pele, o ultrassom microfocado é uma opção para quem apresenta flacidez facial leve a moderada e que não desejam se submeter a procedimentos cirurgicos, como o lifting facial. Aliás, indivíduos que apresentam contraindicação cirúrgica também podem procurar o procedimento. Ainda assim, o ideal é que o paciente passe por avaliação de um especialista.

"A tecnologia produz micropontos de coagulação induzindo um processo inflamatório desde o músculo até a camada superficial da pele onde haverá produção de novo colágeno e reestruturação das antigas fibras de sustentação", detalha a dermatologista Isabella Redighieri.

Por outro lado, cuidados devem ser tomados por mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas com feridas abertas, lesões ou acne grave, além de implantes temáticos na área a ser tratada, e por pessoas com infecções ou doenças autominues em atividade.

"O ultrassom microfocado atua nas áreas de flacidez, levando à contração da pele e à síntese de colágeno pelo organismo. Com isso, a pele fica gradualmente mais firme de modo natural, melhorando assim o contorno facial e corrigindo pequenas imperfeições e sinais de envelhecimento", destaca Thayla Campostrini.

"Melhora a firmeza da pele, dando mais sustentação e contorno. Além disso, é capaz de trabalhar a camada muscular, fazendo ancoragem dessas fibras, que resultam num efeito lifting" Isabella Redighieri - Dermatologista

"Para o corpo, além das ponteiras microfocadas, utilizamos também as macrofocadas, que fazem quebra dos adipócitos, tratando a gordura localizada em conjunto com a flacidez", completa Isabella Redighieri.

Pele firme é o objetivo de muitas mulheres Crédito: Shutterstock

Dicas para cuidar da firmeza da pele

Com o passar do tempo, a produção de colágeno natural - aquele produzido pelo mesmo corpo - diminui. Segundo as dermatologistas, este é um processo natural do envelhecimento. Especialmente a partir dos 30 anos, perdemos cerca de 1% de colágeno por ano. Alguns fatores, como exposição solar excessiva, consumo de álcool e tabaco, alimentação inadequada e estresse crônico aceleram esta perda.

Além da produção interna, é possível encontrar o colágeno em diversas fontes alimentares, como em proteínas. "Carnes vermelhas e brancas, peixes e frutos do mar, gelatina e caldo de ossos contêm grandes quantidades de aminoácidos, que são os "tijolos" utilizados pelo nosso corpo para construir o colágeno", detalha a dermatologista Thayla Campostrini.

Fora os tratamentos dermatológicos, bons hábitos de vida também ajudam a formar o que as dermatologistas definem como "banco de colágeno". Alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos, boa noite de sono e controle de estresse são pontos essenciais para uma vida saudável e também para prevenir o envelhecimento da pele.