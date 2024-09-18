Whey protein: entenda as diferenças entre os tipos isolado, concentrado e hidrolisado

Indicado para quem busca suprir algum déficit nutricional e também para aqueles que desejam melhorar a performance física, o whey protein é um suplemento alimentar derivado do soro do leite. De acordo com nutricionistas, o produto é uma das fontes mais ricas de proteína, podendo ser consumido junto de frutas, iogurtes e mingaus, ou até fazer parte do preparo de receitas.
O suplemento pode ser encontrado em três versões: concentrado, isolado e hidrolisado. Basicamente, a função é a mesma, o que muda é a composição de cada um. "Tem um altíssimo valor biológico e se destaca pelo excelente perfil de aminoácidos", explica a nutricionista funcional e esportiva Catiene Chieppe.
Também é possível encontrar proteínas vegetais em pó, conhecidas como "whey vegano". Costumam ser produzidas a partir de alimentos que não sejam de origem animal, como soja, arroz e ervilha, e são usadas principalmente por vegetarianos e veganos.
De acordo com a nutricionista Catiene Chieppe, o whey protein pode ser consumido tanto por quem busca desenvolver os músculos ou para os que consomem baixa quantidade diária de proteínas. Por ser produzido da proteína do soro do leite, o suplemento auxilia no combate à desnutrição e no controle do peso corporal.
"Em ambos os casos, a suplementação é recomendada quando a alimentação não oferece os níveis ideais de proteína para o organismo. Para indivíduos saudáveis, não há contraindicação, podendo ser consumido por idosos, adolescentes, gestantes… mas é importante utilizar do suplemento sempre com orientação do nutricionista", explica a nutricionista.
Antes de comprar qualquer suplemento, porém, a dica mais importante é procurar orientações com o profissional adequado. Ainda que whey protein não apresente riscos à saúde e possa ser adquirido sem receita médica, o ideal é seguir um acompanhamento nutricional para saber qual a quantidade indicada, quando consumir o suplemento e porque acrescentá-lo na alimentação.
"Neste caso, o nutricionista deve determinar o tipo de produto e a quantidade de suplemento que deve ser consumida. Ele poderá auxiliar na escolha da melhor marca, opção custo/benefício de acordo com as necessidades do paciente", aconselha Catiene Chieppe.