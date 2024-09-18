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Saúde

Whey protein: entenda as diferenças entre os tipos isolado, concentrado e hidrolisado

Nutricionista detalha a composição de cada tipo do suplemento, que é uma fonte rica de proteínas
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

18 set 2024 às 10:26

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 10:26

Whey
O whey protein pode ser encontrado nas versões concentrado, isolado e hidrolisado Crédito: Shutterstock
Indicado para quem busca suprir algum déficit nutricional e também para aqueles que desejam melhorar a performance física, o whey protein é um suplemento alimentar derivado do soro do leite. De acordo com nutricionistas, o produto é uma das fontes mais ricas de proteína, podendo ser consumido junto de frutas, iogurtes e mingaus, ou até fazer parte do preparo de receitas.
O suplemento pode ser encontrado em três versões: concentrado, isolado e hidrolisado. Basicamente, a função é a mesma, o que muda é a composição de cada um. "Tem um altíssimo valor biológico e se destaca pelo excelente perfil de aminoácidos", explica a nutricionista funcional e esportiva Catiene Chieppe.

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Confira as diferenças entre os tipos de whey protein:

Tipos de whey

01

Concentrado

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Possui pequeno teor de lactose, de gordura e de componentes naturalmente presentes no soro. Contém cerca de 80% de proteínas. Não é o mais indicado para quem tem intolerância à lactose.

02

Isolado

Subtitulo do item da Lista
É filtrado dos outros componentes e purificado para que seja, basicamente, só proteína. Por isso, possui apenas resquícios ínfimos de lactose - em alguns casos, não possui nada de lactose

03

Hidrolisado

Subtitulo do item da Lista
É um whey que passou por um processo de quebra da proteína em fragmentos menores, o que facilita a digestão e absorção. Pode ser uma boa opção para quem sofre de hipocloridria (condição em que o estômago não produz ácido clorídrico suficiente para absorver os alimentos) ou má absorção intestinal
Também é possível encontrar proteínas vegetais em pó, conhecidas como "whey vegano". Costumam ser produzidas a partir de alimentos que não sejam de origem animal, como soja, arroz e ervilha, e são usadas principalmente por vegetarianos e veganos.
Whey Protein
Whey pode ser consumido com frutas, iogurtes e leite ou até ser utilizado no preparo de bolos e panquecas Crédito: Shutterstock

Quem pode consumir whey protein?

De acordo com a nutricionista Catiene Chieppe, o whey protein pode ser consumido tanto por quem busca desenvolver os músculos ou para os que consomem baixa quantidade diária de proteínas. Por ser produzido da proteína do soro do leite, o suplemento auxilia no combate à desnutrição e no controle do peso corporal. 

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"Em ambos os casos, a suplementação é recomendada quando a alimentação não oferece os níveis ideais de proteína para o organismo. Para indivíduos saudáveis, não há contraindicação, podendo ser consumido por idosos, adolescentes, gestantes… mas é importante utilizar do suplemento sempre com orientação do nutricionista", explica a nutricionista.
Antes de comprar qualquer suplemento, porém, a dica mais importante é procurar orientações com o profissional adequado. Ainda que whey protein não apresente riscos à saúde e possa ser adquirido sem receita médica, o ideal é seguir um acompanhamento nutricional para saber qual a quantidade indicada, quando consumir o suplemento e porque acrescentá-lo na alimentação.
"Neste caso, o nutricionista deve determinar o tipo de produto e a quantidade de suplemento que deve ser consumida. Ele poderá auxiliar na escolha da melhor marca, opção custo/benefício de acordo com as necessidades do paciente", aconselha Catiene Chieppe.

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